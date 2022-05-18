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Друговая порука: против кого США будут крепить альянс с Сеулом и Токио

И чего ожидать от первого визита Джо Байдена в Азию
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американский президент Джо Байден отправляется в первую с момента своего избрания поездку в Азию. Главная цель визитов в Южную Корею и Японию — продемонстрировать двум ключевым союзникам Вашингтона в регионе, что события на Украине ничуть не ослабили внимание Штатов к азиатским делам и в особенности к действиям Китая. Впрочем, находясь в Сеуле и Токио, глава Белого дома, очевидно, не забудет и про антироссийскую повестку.

С Россией в уме

Азиатское турне американского лидера Джо Байдена, впервые посещающего этот регион, начнется с Южной Кореи, где он приземлится 20 мая и на следующий день проведет саммит с недавно избранным президентом Юн Сок Ёлем. 23 мая глава Белого дома пообщается уже с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио. И там же закончит свое турне саммитом четырехстороннего альянса по безопасности QUAD, куда помимо Японии и США входят Индия и Австралия.

Впервые о вероятной поездке президента США в регион в конце весны в СМИ заговорили в самом начале февраля, еще до старта российской спецоперации на Украине, указывая, что главными темами общения станут вопросы региональной безопасности, Китай и Северная Корея. Но события 24 февраля заметно расширили повестку турне.

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Как известно, оба главных американских союзника в Азии — и Япония, и Корея — поддержали санкции Запада против России, но в разной степени и с разной тональностью. Если Япония моментально примкнула практически во всем рестрикциям против Москвы (сделав исключение лишь для энергосектора, чтобы не устроить харакири собственной экономике), то Южная Корея постаралась, проявив солидарность с США, ввести при этом минимальное количество ограничений.

Но американцы не были бы американцами, если бы перестали стремиться к присоединению всё большего числа стран к «привлечению России к ответственности за украинский кризис» по всем фронтам. Это, в частности, прекрасно показала кампания давления на Индию, а также прошедший в этом месяце саммит США со странами АСЕАН. В обоих случаях доводы Вашингтона эффекта не возымели — и Индия, и страны-члены АСЕАН (за исключением Сингапура) предпочли не занимать однозначную позицию по ситуации на Украине. Но пыл Вашингтона это вряд ли остудило.

США еще не предложили Южной Корее ввести дополнительные санкции, включая запрет на импорт энергоресурсов, таких как нефть и газ. Но не исключено, что они могут потребовать, чтобы Южная Корея в некоторой степени скорректировала уровень санкций против России с учетом уровня европейских стран. Весьма вероятно, что США потребуют поставить оружие Украине, — сказал «Известиям» заведующий кафедрой русского языка и российских исследований университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.

Шансы на успех на этом направлении достаточно скромны. Как напомнил Чже Сун Хун, администрация Байдена уже неофициально просила ушедшего в мае экс-президента Мун Чжэ Ина отправить Киеву оружие, но тот такую просьбу отклонил — во многом потому, что Россия важна для РК как страна, вовлеченная в урегулирование куда более актуальной для Сеула проблемы Корейского полуострова.

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— И даже если бы новая администрация Юн Сок Ёля согласилась на это, то оппозиционная Демократическая партия, которая имеет большинство в парламенте, скорее всего, выступит против, — резюмировал южнокорейский эксперт.

Но не Россией единой

Отчасти поездка Джо Байдена в Азию призвана продемонстрировать и то, что украинский сюжет и вражда с Москвой не отвлекли внимания США от региона, именуемого Штатами Индо-Тихоокеанским, и в особенности от того, как себя ведет Китай — страна, причисляемая Вашингтонам наряду с Россией к не особо дружественным.

С началом российской спецоперации на Украине многие в Азии стали проводить параллели с тем, что может произойти с Тайванем. Особенно сильны алармистские настроения оказались в Японии. На фоне непростых отношений Токио с Пекином и с ростом напряженности в Тайваньском проливе в японском истеблишменте стали расти опасения, что любой конфликт на Тайване неизбежно ударит и по Стране восходящего солнца. Как предположили некоторые эксперты, в случае нападения КНР на остров упреждающему удару со стороны Китая могут подвергнуться базы США в Японии, чтобы отсрочить американское военное вмешательство для защиты Тайваня. Или же китайцы могут начать одновременное вторжение на находящиеся всего в 170 км от Тайваня острова Сенкаку — архипелаг в Восточно-Китайском море, чью территориальную принадлежность Китай оспаривает и именует Дяоюйдао.

Я ожидаю, что Байден и Кисида подтвердят свое несогласие с любыми попытками изменить статус-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе путем принудительного применения силы. И они подтвердят важность продолжения тесной координации действий альянса в отношении Китая, — сказала «Известиям» содиректор Программы Восточной Азии и директор Японской программы вашингтонского Центра Стимсона Юки Тацуми.

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На подавление Китая, но уже на другом направлении, будет нацелена и новая Индо-Тихоокеанская экономическая программа США, которую Байден пообещал раскрыть детальнее как раз во время посещения двух азиатских столиц. Во многом эта стратегия мыслится Вашингтоном как ответ на китайскую инициативу «Пояс и путь» и будет направлена на содействие справедливой, по версии США, торговле и улучшение цепочек поставок.

В частности, одним из ее немаловажных аспектов, согласно информации японской прессы, должна стать договоренность Вашингтона с Токио о совместном исследовании и производстве полупроводников, чтобы обеспечить их доступность в чрезвычайных ситуациях. Например, в случае эскалации на Тайване — одном из крупнейших производителей и поставщиков полупроводников в мире.

Эта тема наверняка прозвучит и на встрече лидеров QUAD в том же Токио. Еще на предыдущем саммите главы «четверки» заявляли о планах «запустить совместную инициативу по картированию мощностей, выявлению уязвимостей и укреплению безопасности цепочки поставок полупроводников и их жизненно важных компонентов». Тогда также звучала и идея сотрудничества между Вашингтоном, Токио, Канберрой и Нью-Дели по предотвращению утечек технологий, которые могут прямо влиять на нацбезопасность «четверки», и в частности, по продвижению «безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G и других», что явно намекало на противостояние китайскому технологическому гиганту Huawei.

Наконец, еще одной темой переговоров Байдена с лидерами Южной Кореи и Японии будет ситуация в КНДР. Как пообещала ныне ушедшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки еще 5 мая, во время своей первой поездки в Азию президент подтвердит «железную» приверженность США защите Южной Кореи и Японии от «дестабилизирующих действий» Северной Кореи.

Как известно, с начала года Пхеньян провел уже около 15 ракетных испытаний, и ввиду его выхода из добровольного моратория на пуск ракет большой дальности и ядерных испытаний КНДР стали всё чаще подозревать в намерении провести новый тест ядерного оружия. Как утверждала южнокорейская разведка, его Пхеньян собирался приурочить как раз к турне Байдена в Азию. Впрочем, если КНДР такие планы и вынашивала, то недавняя эпидемия коронавируса в стране эти намерения наверняка — к облегчению соседей Северной Кореи — притормозила.

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