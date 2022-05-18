Друговая порука: против кого США будут крепить альянс с Сеулом и Токио

Американский президент Джо Байден отправляется в первую с момента своего избрания поездку в Азию . Главная цель визитов в Южную Корею и Японию — продемонстрировать двум ключевым союзникам Вашингтона в регионе, что события на Украине ничуть не ослабили внимание Штатов к азиатским делам и в особенности к действиям Китая . Впрочем, находясь в Сеуле и Токио, глава Белого дома, очевидно, не забудет и про антироссийскую повестку.

С Россией в уме

Азиатское турне американского лидера Джо Байдена, впервые посещающего этот регион, начнется с Южной Кореи, где он приземлится 20 мая и на следующий день проведет саммит с недавно избранным президентом Юн Сок Ёлем. 23 мая глава Белого дома пообщается уже с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио. И там же закончит свое турне саммитом четырехстороннего альянса по безопасности QUAD, куда помимо Японии и США входят Индия и Австралия.

Впервые о вероятной поездке президента США в регион в конце весны в СМИ заговорили в самом начале февраля , еще до старта российской спецоперации на Украине, указывая, что главными темами общения станут вопросы региональной безопасности, Китай и Северная Корея. Но события 24 февраля заметно расширили повестку турне .

Как известно, оба главных американских союзника в Азии — и Япония, и Корея — поддержали санкции Запада против России, но в разной степени и с разной тональностью . Если Япония моментально примкнула практически во всем рестрикциям против Москвы (сделав исключение лишь для энергосектора, чтобы не устроить харакири собственной экономике), то Южная Корея постаралась, проявив солидарность с США, ввести при этом минимальное количество ограничений.

Но американцы не были бы американцами, если бы перестали стремиться к присоединению всё большего числа стран к «привлечению России к ответственности за украинский кризис» по всем фронтам. Это, в частности, прекрасно показала кампания давления на Индию, а также прошедший в этом месяце саммит США со странами АСЕАН. В обоих случаях доводы Вашингтона эффекта не возымели — и Индия, и страны-члены АСЕАН (за исключением Сингапура) предпочли не занимать однозначную позицию по ситуации на Украине . Но пыл Вашингтона это вряд ли остудило.

— США еще не предложили Южной Корее ввести дополнительные санкции, включая запрет на импорт энергоресурсов, таких как нефть и газ. Но не исключено, что они могут потребовать, чтобы Южная Корея в некоторой степени скорректировала уровень санкций против России с учетом уровня европейских стран. Весьма вероятно, что США потребуют поставить оружие Украине , — сказал «Известиям» заведующий кафедрой русского языка и российских исследований университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.

Шансы на успех на этом направлении достаточно скромны. Как напомнил Чже Сун Хун, администрация Байдена уже неофициально просила ушедшего в мае экс-президента Мун Чжэ Ина отправить Киеву оружие, но тот такую просьбу отклонил — во многом потому, что Россия важна для РК как страна, вовлеченная в урегулирование куда более актуальной для Сеула проблемы Корейского полуострова.

— И даже если бы новая администрация Юн Сок Ёля согласилась на это, то оппозиционная Демократическая партия, которая имеет большинство в парламенте, скорее всего, выступит против, — резюмировал южнокорейский эксперт.

Но не Россией единой

Отчасти поездка Джо Байдена в Азию призвана продемонстрировать и то, что украинский сюжет и вражда с Москвой не отвлекли внимания США от региона, именуемого Штатами Индо-Тихоокеанским, и в особенности от того, как себя ведет Китай — страна, причисляемая Вашингтонам наряду с Россией к не особо дружественным.

С началом российской спецоперации на Украине многие в Азии стали проводить параллели с тем, что может произойти с Тайванем. Особенно сильны алармистские настроения оказались в Японии . На фоне непростых отношений Токио с Пекином и с ростом напряженности в Тайваньском проливе в японском истеблишменте стали расти опасения, что любой конфликт на Тайване неизбежно ударит и по Стране восходящего солнца. Как предположили некоторые эксперты, в случае нападения КНР на остров упреждающему удару со стороны Китая могут подвергнуться базы США в Японии, чтобы отсрочить американское военное вмешательство для защиты Тайваня. Или же китайцы могут начать одновременное вторжение на находящиеся всего в 170 км от Тайваня острова Сенкаку — архипелаг в Восточно-Китайском море, чью территориальную принадлежность Китай оспаривает и именует Дяоюйдао.

— Я ожидаю, что Байден и Кисида подтвердят свое несогласие с любыми попытками изменить статус-кво в Восточно- и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе путем принудительного применения силы . И они подтвердят важность продолжения тесной координации действий альянса в отношении Китая, — сказала «Известиям» содиректор Программы Восточной Азии и директор Японской программы вашингтонского Центра Стимсона Юки Тацуми.

На подавление Китая, но уже на другом направлении, будет нацелена и новая Индо-Тихоокеанская экономическая программа США, которую Байден пообещал раскрыть детальнее как раз во время посещения двух азиатских столиц. Во многом эта стратегия мыслится Вашингтоном как ответ на китайскую инициативу «Пояс и путь» и будет направлена на содействие справедливой, по версии США, торговле и улучшение цепочек поставок.

В частности, одним из ее немаловажных аспектов, согласно информации японской прессы, должна стать договоренность Вашингтона с Токио о совместном исследовании и производстве полупроводников, чтобы обеспечить их доступность в чрезвычайных ситуациях. Например, в случае эскалации на Тайване — одном из крупнейших производителей и поставщиков полупроводников в мире.

Эта тема наверняка прозвучит и на встрече лидеров QUAD в том же Токио. Еще на предыдущем саммите главы «четверки» заявляли о планах «запустить совместную инициативу по картированию мощностей, выявлению уязвимостей и укреплению безопасности цепочки поставок полупроводников и их жизненно важных компонентов». Тогда также звучала и идея сотрудничества между Вашингтоном, Токио, Канберрой и Нью-Дели по предотвращению утечек технологий, которые могут прямо влиять на нацбезопасность «четверки», и в частности, по продвижению «безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G и других», что явно намекало на противостояние китайскому технологическому гиганту Huawei.

Наконец, еще одной темой переговоров Байдена с лидерами Южной Кореи и Японии будет ситуация в КНДР . Как пообещала ныне ушедшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки еще 5 мая, во время своей первой поездки в Азию президент подтвердит «железную» приверженность США защите Южной Кореи и Японии от «дестабилизирующих действий» Северной Кореи.