Стороннее предложение: стоит ли России бояться давления Запада на Индию

К числу желающих переманить на сторону Запада Индию, занявшую в украинском конфликте нейтральную, а по мнению противников Москвы, пророссийскую позицию, примкнул Евросоюз. 24–25 апреля в Нью-Дели побывала с визитом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В отличие от США, предпочитающих убеждать всех и вся при помощи «кнута», европейская дипломатия сконцентрировалась на «пряниках», предложив сотрудничество со странами ЕС в качестве альтернативы экономическим связям с Россией. О том, насколько велики шансы, что западное давление заставит Нью-Дели дрогнуть и начать сворачивать сотрудничество с Москвой, — в материале «Известий».

«Жизнеспособная альтернатива»

Согласно официальному анонсу, первый визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Индию, приуроченный к 60-летию установления дипотношений между ЕС и Нью-Дели, был посвящен вопросам климата, торговли и безопасности. Но с первых же шагов еврочиновницы стало ясно: главной на всех переговорах будет тема Украины.

Первым пунктом программы госпожи фон дер Ляйен стал Институт энергетики и ресурсов в Нью-Дели, где на встрече с молодыми активистами по борьбе с изменением климата она сразу заявила, что события на Украине повысили внимание к вопросам энергетической безопасности.

Фото: REUTERS/India's Press Information Bureau Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Индии Нарендра Моди

— Для нас, европейцев, это суровое напоминание о том, что наша зависимость от российского ископаемого топлива не является устойчивой, — сообщила глава ЕК. — Наш переход на отечественные возобновляемые источники энергии не только полезен для окружающей среды, но и становится стратегической инвестицией в безопасность.

Впрочем, заставить Индию отказаться от российских энергоресурсов уже не получилось — на фоне санкционных действий Запада после событий на Украине в Нью-Дели, напротив, удвоили закупки черного золота из РФ. Теперь же ЕС решил отгородить Индию от России хотя бы в другом. Как сообщил диписточник агентства Bloomberg, главной целью встреч Урсулы фон дер Ляйен с высокопоставленными индийскими лицами стала попытка «предоставить южноазиатской стране жизнеспособную альтернативу диверсификации от РФ» — прежде всего в сфере военного-технического сотрудничества, где многие годы лидирует Москва. По данным западных и индийских СМИ, Нью-Дели предложили закупать больше вооружений в Европе и создавать совместные предприятия в этой области.

Кроме того, Индии пообещали уже нынешним летом возобновить переговоры о всеобъемлющей торговой сделке с ЕС, которая была, по сути, поставлена на стоп еще в 2013 году, а также создать Совет по торговле и технологиям. Об учреждении этого нового формата стороны объявили 25 апреля по итогам встречи фон дер Ляйен с премьером Индии Нарендрой Моди. Как было отмечено, «этот механизм стратегической координации позволит обоим партнерам решать проблемы на стыке торговли, надежных технологий и безопасности». Во многом он оказался направлен на противодействие возросшей экономической мощи Китая в сфере технологий. Впрочем, при этом, упоминая Китай, члены европейской делегации, как свидетельствуют источники, не забывали указать индийцам и на угрозу, исходящую от «не имеющего границ» сотрудничества КНР и РФ.

Компания лоббистов

Индия традиционно избегала занимать однозначную позицию в отношении военных действий других государств, мотивируя это принципом неприсоединения, а позднее стремлением к стратегической автономии. Например, в Нью-Дели не стали осуждать советское вторжение в Венгрию в 1968 году и ограничились выражением неодобрения, когда в 2003 году войска США на крайне сомнительных основаниях прибыли в Ирак.

Стороннее предложение Глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, 1 апреля 2022 года Фото: Global Look Press/MFA Russia

В случае с событиями на Украине в Индии решили придерживаться все той же логики «моя хата с краю». Премьер Моди потребовал немедленного прекращения насилия, но Россию при этом не критиковал.

«Если Индия и выбрала какую-либо сторону, то это сторона мира», — неоднократно говорили представители страны, воздерживаясь от голосования на площадках ООН по теме Украины.

Разумеется, Индия не стала присоединяться и к антироссийским санкциям. И даже, напротив, подошла к ситуации довольно прагматично — не только расширила энергетическое сотрудничество с Москвой, но и начала с подачи России прорабатывать вопрос о механизмах взаиморасчетов в нацвалютах. Это было одной из важнейших тем, которую в Дели 1 апреля обсуждал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Западу такая позиция, которую в Москве назвали независимой и сбалансированной, не понравилась с самого начала. С конца марта США, Австралия и Япония — союзники Нью-Дели по альянсу QUAD — начали дружно уговаривать премьера Моди сменить милость на гнев. Японский премьер Фумио Кисида даже лично слетал в Нью-Дели в конце марта. Но попытки переманить Индию на сторону коллективного Запада оказались тщетными.

На прошлой неделе к группе уговорщиков присоединился британский премьер Борис Джонсон. Впрочем, во время визита в Индию он не стал открыто критиковать Нарендру Моди за тесную кооперацию с Москвой, сосредоточив внимание на двусторонних областях сотрудничества, включая стремление Великобритании выйти на торговое соглашение с этой страной. И, так же как сейчас Урсула фон дер Ляйен, попытался завлечь индийцев военно-техническим сотрудничеством с Лондоном.

Стороннее предложение Визит в Индию премьера Великобритании Бориса Джонсона Фото: REUTERS/Ben Stansall

Вместе с тем неудавшиеся попытки склонить Индию на сторону Запада не охладили пыл ярых противников Москвы. 25 апреля в Дели открылась 7-я ежегодная конференция, которую своим вниманием почтила не только глава Еврокомиссии, но и 13 министров иностранных дел, включая представителей нескольких далеко не дружественных России стран. В частности, глава МИД председательствующей сейчас в ОБСЕ Польши Збигнев Рау уже пообещал изложить в Индии и так хорошую известную позицию Варшавы относительно действий РФ на Украине и ее международных последствий.

Кремень-скала

Индия не впервые сталкивается с давлением из-за сотрудничества с Россией. Одним из самых громких примеров стали угрозы США ввести против Нью-Дели вторичные санкции из-за подписанного осенью 2018 года контракта на покупку индийцами российских зенитно-ракетных комплексов C-400. Однако Индия четко дала понять, что от контракта не откажется, и со временем американцы отстали.

Не стоит России переживать из-за западного натиска на Индию и в данной ситуации, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В свое время сформировавшиеся отношения этой страны с Западом, с США и даже с бывшей метрополией Великобританией не помешали ей пойти на сотрудничество с СССР, и все последние десятилетия Индия осуществляла независимую внешнюю политику, напомнила руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

— Это страна, которая заслужила право осуществлять собственную внешнюю политику без оглядки на других. И одним из важных аспектов этого являются российско-индийские отношения. Российско-индийские взаимопонимание и сотрудничество носят долгосрочный характер, — сказала востоковед «Известиям».

Схожую оценку «Известиям» дал и вице-президент индийского аналитического центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан.

Стороннее предложение Российский зенитно-ракетный комплекс C-400 Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Пока Индия считает, что в ее прагматических интересах поддерживать хорошие отношения с Россией, несмотря на давление Запада, позиция страны не изменится. И волноваться, что Индия поддастся какому-то прессингу, у России причин нет, — уверен эксперт.

Вместе с тем, как признал в разговоре с «Известиями» источник в индийских дипломатических кругах, то, что произошло на Украине, отчасти стало ударом по национальным интересам страны:

— Мы жили спокойно, и вдруг пошло такое давление. И теперь нам приходится отвлекаться от более важных экономических задач для реагирования на это давление из-за последних событий, — посетовал собеседник.

При этом крайне вероятно, что нажим на Нью-Дели в попытках «переподключить» страну на Европу в пику России продолжится. Со 2 по 6 мая Нарендра Моди будет находиться в Европе, где проведет двусторонние встречи с переизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а затем примет участие в саммите «Индия — Северные страны» в Копенгагене. И наверняка западные партнеры не преминут вновь поведать главе индийского правительства про необходимость диверсифицировать связи с Россией — как минимум в тех областях, где и европейцам есть что предложить.