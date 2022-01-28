Заклятые друзья: Индия и Пекин усиливают свои позиции в Центральной Азии

Председатель КНР Си Цзиньпин провел онлайн-встречу с лидерами стран Центральной Азии. Пекин пообещал предоставить $500 млн помощи, 50 млн доз вакцины и 1,2 тыс. стипендий для студентов. Через пару дней пытался укрепить связи с регионом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Нарушает ли это интересы России — разбирались «Известия».

Деньги, вакцины и стипендии

«Все мы категорически против попыток внешних сил инспирировать цветные революции в регионе. Под предлогом защиты прав человека они вмешиваются во внутренние дела наших стран, подрывают спокойную жизнь наших народов. КНР — друг и сосед Казахстана , мы решительно поддерживаем его усилия по прекращению насилия и стабилизации обстановки в стране (...) Убежден, что под верным руководством президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева казахстанский народ откроет для своей страны светлое будущее», — заявил на онлайн-саммите с представителями стран Центральной Азии китайский лидер Си Цзиньпин. Встреча посвящалась 30-летию установления дипломатических отношений между ними и Китаем.

Заклятые друзья Председатель КНР Си Цзиньпин на виртуальном саммите, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии, Пекин Фото: Global Look Press/Yue Yuewei

Пекин пообещал оказать региональным режимам всю необходимую поддержку. Сколько именно придется на Казахстан, председатель КНР не пояснил, но всего для помощи Средней Азии в ближайшие три года предполагается выделить $500 млн, 50 млн доз вакцины, 1,2 тыс. стипендий, 5 тыс. образовательных квот для повышения квалификации в области здравоохранения, информационных технологий, а также сокращения бедности и улучшения благосостояния жителей сельских районов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ответ заверил, что страна извлекла уроки и быстро восстановится: проходят реформы госуправления и обеспечения национальной безопасности. Он также отметил стратегическое взаимодействие между Нур-Султаном и Пекином. В частности, это касается вопросов энергетики и инфраструктурных проектов, включая «Пояса и пути». По словам Токаева, за прошлый год товарооборот между странами достиг $17 млрд, половина китайских инвестиций в Центральную Азию приходится на Казахстан. «Это очень показательная цифра, поэтому вполне закономерно, что наша страна стала крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Китая в регионе», — пояснил казахстанский президент.

Для Пекина регион Центральной Азии особенно важен. Китаю необходимо не допустить проникновения в эти страны исламского фундаментализма, который впоследствии мог бы перекинуться на КНР, создать надежную инфраструктуру для поставки за рубеж китайских товаров, а также обеспечить с их помощью энергетическую безопасность Китая — здесь он закупает большое количество газа, нефти и урана.

По примеру товарища Си

Вслед за Си Цзиньпином онлайн-саммит решил провести премьер-министр Индии Нарендра Моди. Повод тот же — 30-летие установления дипотношений. В последние несколько лет Нью-Дели «установил особые связи с некоторыми странами Центральной Азии», отмечает индийское издание The Tribune.

«Казахстанские войска входят в состав индийского миротворческого батальона ООН в Ливане. В Киргизии Индия создала пять центров телемедицины, предоставила кредиты на $200 млн, проводит ежегодные военные учения «Ханджар» и имеет студенческое сообщество, насчитывающее 15 тыс. человек. С Таджикистаном Нью-Дели тесно сотрудничает в оборонной сфере. Узбекистану Индия предоставила кредиты на $1 млрд, утвердила четыре проекта на сумму $450 млн, инвестирует $50 млн в создание фармацевтического завода. В Туркмении Индия создала IT-центр», — отмечает издание.

Заклятые друзья Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди (слева) во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Индия давно стремится расширить присутствие в Центральной Азии, чтобы тем самым противостоять китайскому усилению. Отношения Нью-Дели и Пекина переживают не лучшие времена. Периодически дает о себе знать пограничный спор в Гималаях, к тому же КНР поставляет оружие Пакистану.

Противостоять растущему влиянию Пекина Нью-Дели пытается, активизировав связи с Москвой. В конце прошлого года по итогам встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Нарендры Моди стороны подписали 28 документов, которые касались военно-технического сотрудничества. Страны также собираются проводить совместные антитеррористические учения и выпускать оборудование для вооружений, предназначенных для центральноазиатских стран.

Что выгоднее России

« Сегодня Индия, по сути, провела кардинальную реформу своей стратегии по отношению к странам Центральной Азии. Было налажено и укреплено двустороннее сотрудничество между Дели и центральноазиатскими столицами в области обороны, энергетики, торговли, а также гуманитарных и социально-экономических связей. При этом, несмотря на то, что теперь больше внимания будет уделено связям Индии с регионом в целом, формат двусторонних контактов сохраняется», — отмечает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

Политолог отмечает, что Центральная Азия — регион, где пересекаются интересы многих внешних игроков. « Значительное влияние на него традиционно у России. После распада Советского Союза среднеазиатские государства продолжают сотрудничество с Москвой в военно-политической сфере и в области безопасности. Значительным влиянием здесь обладает и Китай, который, в свою очередь, делает упор на экономическое взаимодействие и весьма успешен в этом плане. Не стоит забывать, что еще одним ключевым внешним фактором в регионе является Европейский союз. Индии было чрезвычайно важно начать выстраивать новую стратегию в отношении Центральной Азии», — продолжает специалист.

Заклятые друзья Фото: REUTERS/Yves Herman

По его мнению, Индии удалось усилить свое присутствие в регионе и сделать его конкурентоспособным. В свою очередь профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев полагает, что Индии будет нелегко соревноваться с Китаем за влияние на Центральную Азию.

«Центральноазиатские лидеры готовы общаться с представителями разных стран. Но встречи с Моди и Си Цзиньпином разного статуса. После вывода американских войск из Афганистана Китай выходит на роль основного лидера в Центральной Азии, а Индия занимает место после Китая, России, Турции, возможно, после Ирана и Евросоюза. Это чисто формальная попытка со стороны Индии. Ничего конкретного противопоставить Пекину она не может. Китай рядом, он сильный, он вложил много денег в Центральную Азию », — отметил политолог в беседе с «Известиями».