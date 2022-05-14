Азиатское наступление. США хотят настроить АСЕАН против РФ и Китая

В Вашингтоне 12–13 мая прошел саммит АСЕАН–США, в рамках которого американский лидер Джозеф Байден встретился с лидерами стран Юго-Восточной Азии. На повестке экономические вопросы, однако президент Соединенных Штатов хочет добиться поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе в сдерживании России и Китая. Удастся ли это сделать, разбирались «Известия».

Не хотят делать выбор

« Американская администрация выделяет $60 млн на расширение масштабов сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в сфере безопасности на море », — говорится в заявлении Белого дома относительно двухдневного саммита лидеров АСЕАН и США.

В Вашингтоне отметили, что береговая охрана направит дополнительные ресурсы в Индо-Тихоокеанский регион. В документе также говорится, что странам АСЕАН «будет уделяться приоритетное внимание» при передаче списанных американских кораблей, чтобы нарастить их потенциал и «способствовать формированию свободного и открытого Тихого океана».

Азиатское наступление Премьер-министр Камбоджи Хун Сен принимает участие во встрече с лидерами АСЕАН и представителями бизнеса США Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Есть и другие инициативы, включающие в себя сотрудничество в сфере образования и здравоохранения, а также борьбу с кризисом, вызванным изменением климата.

При этом на вопрос журналистов о возможности углубления сотрудничества в сфере безопасности с Китаем в США ответили, что не просят делать выбор между Пекином и Вашингтоном.

О том, что страны АСЕАН явно не хотят его делать, первым на саммите сказал премьер-министр Камбоджи Хун Сен. В этом году его страна председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. « Внешнеполитическая линия страны состоит в том, что мы не поддерживаем какую-либо страну против другой и не выбираем между ними. Даже если меня бы попытались заставить сделать такой выбор, я его бы не сделал », — пояснил политик.

Предостережение из Пекина

На двухдневном саммите прошло множество двусторонних и многосторонних встреч лидеров государств Юго-Восточной Азии. Изначально мероприятие планировали на конец марта, однако провести его не удалось из-за сложности состыковать графики поездок участников.

В АСЕАН входят десять государств: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, однако не смогли приехать военный представитель Мьянмы Мин Аун Хлаин и филиппинский президент Родриго Дутерте — в стране накануне прошли президентские выборы, в результате которых к власти пришел сын и полный тезка Фердинанд Маркос-младший. Сам Дутерте уйдет 30 июня. А его дочь Сара станет вице-президентом.

При Маркосе-старшем Филиппины, которые до этого считались верным союзником Вашингтона, установили дипломатические отношения с Китаем. Незадолго до победы на выборах Маркос-младший сказал, что «люди в китайском посольстве его друзья». Так что не исключено, что отношения Пекина и Манилы будут более стабильными при его администрации.

Азиатское наступление Лидеры АСЕАН и представители бизнеса США встречаются в рамках специального саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Такой же позиции придерживаются и другие страны. Несмотря на территориальные споры в Южно-Китайском море, они всегда подчеркивают тесные связи с Пекином — их крупнейшим торговым партнером. Так, генеральный секретарь АСЕАН Лим Джок Хой заявил, что отношения организации с Китаем «превратились в многогранное стратегическое партнерство и продемонстрировали огромный прогресс на всех фронтах».

Накануне встречи в Вашингтоне Пекин предостерег азиатских партнеров. Так, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что в своей политике США не учитывают потребности государств Восточной Азии, именно поэтому членам АСЕАН следует «действовать самостоятельно». По словам дипломата, американская стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе не служит ни общим, ни долгосрочным интересам стран Восточной Азии.

Ван И также отметил, что опасность для региона представляет союз Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), «Четырехсторонний диалог по безопасности» (QUAD), в состав которого входят Австралия, Индия, США и Япония, а также военный альянс AUKUS, в котором состоят Австралия, Великобритания и США. В Пекине уверены, что эти объединения созданы для того, чтобы провоцировать в регионе гонку вооружений.

Не поддаются давлению

В Белом доме не скрывают, что хотели бы не только добиться поддержки в сдерживании Китая, но и вовлечь государства АСЕАН в санкционную войну против Москвы. Об этом, в частности, заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Курт Кэмпбелл. По его словам, США рассчитывают повлиять на позицию АСЕАН по России и Украине. « Мы признаем, что есть разница в точках зрения. Это отчасти обусловлено тем, что некоторые из этих стран традиционно поддерживают отношения с Москвой. Думаю, что жители Юго-Восточной Азии пытаются действовать осторожно », — сообщил он. Кэмпбелл отметил, что некоторые консультации с представителями организации могут быть «прямыми, вежливыми, но, вероятно, порой отчасти неудобными».

В этом году Вашингтон активно давил на Индонезию, в которой пройдет саммит «большой двадцатки». США пытались убедить Джакарту не допустить участия президента РФ Владимира Путина в этом форуме. Джозеф Байден не раз заявлял, что выступает за исключение России из G20. Против этого выступают многие страны.

Азиатское наступление Здание секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ( АСЕАН ) Фото: REUTERS/Willy Kurniawan

Не поддерживают это и в Индонезии. « Джакарта не должна подчиняться требованию Запада, как суверенное государство Индонезия должна самостоятельно определять шаги без давления со стороны », — отреагировали в одном из ведущих научных центров страны — внешнеполитическом сообществе Индонезии Тристано. По мнению экспертов, страна «не должна становиться марионеткой Запада». « Индонезия не должна допустить исключения России, являющейся важной частью мировой экономики, одним из крупнейших экспортеров нефти, природного газа. Сотрудничество с ней необходимо для восстановления мировой экономики после пандемии », — говорится в публикации.

В российском посольстве в Индонезии сообщили, что не видят признаков того, что Джакарта может поддаться давлению Запада. В посольстве отмечают, что президент России планирует приехать на саммит, который пройдет осенью.

Другие страны АСЕАН пока также не поддаются давлению. Из десяти государств санкции в отношении Москвы ввел только Сингапур. Так, ограничительные меры коснулись банков ВТБ, Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ и банка «Россия», помимо этого запретили поставки товаров военного назначения и товаров из категорий «Компьютеры», «Электроника», «Телекоммуникации и информационная безопасность».

Неновая стратегия США

АСЕАН — одна из успешных интеграционных площадок в АТР, Вашингтону сотрудничество с ней необходимо для поддержания безопасности в регионе, углубления экономической интеграции и для создания противовеса китайскому влиянию, отмечает в разговоре с «Известиями» научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Ксения Чудинова.

— Противостояние между Вашингтоном и Пекином создает напряженность и увеличивает риски столкновений и торговых конфликтов, однако в то же время открывает новые возможности. США пытаются создать в регионе сеть союзов, укрепляют экономические связи. Очевидно, что Вашингтон будет больше вкладывать деньги в разработки новейших ИКТ и создание цифровой инфраструктуры региона , — считает политолог.

Азиатское наступление Фото: Pexels

По мнению эксперта, экономически страны АСЕАН в высокой степени зависят от Китая, а в вопросах безопасности надеются на поддержку и вмешательство США.

— Так что государства ассоциации продолжают прибегать к своей излюбленной стратегии «хеджирования рисков» и сотрудничают по различным вопросам и с Пекином, и с Вашингтоном, стараясь не выбирать между ними и искать свой собственный путь, опираясь на концепцию «центральности» АСЕАН. Жесткая позиция США в отношении Пекина, являющегося крупнейшим инвестором для стран АСЕАН, заставит их скорее дистанцироваться от Вашингтона, чем стремиться к углублению взаимодействия. Но при этом нельзя исключать, что сложившаяся ситуация позволяет странам АСЕАН получать выгоды от конкуренции между своими партнерами , — полагает Чудинова.

Азиатское наступление Специальный саммит США-АСЕАН в Вашингтоне, США, 13 мая 2022 г. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Стратегия, выбранная Вашингтоном, не представляет ничего нового для американской политики, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.