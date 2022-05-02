Гигантский нейтралитет: Китай не хочет ссориться ни с Западом, ни с РФ

На фоне украинского конфликта осложнились отношения Китая и Евросоюза. Брюссель требует от Пекина встать на сторону Запада и пообещать не помогать Москве обходить санкции. КНР, всегда придерживавшаяся нейтралитета, продолжает следовать выбранной политике и сейчас, отмечая при этом, что необходимо создать такую систему безопасности, которая бы учитывала российские интересы. Чью сторону в итоге занимает Китай — разбирались «Известия».

«Будем следить»

« ЕС и Китай обменялись противоположными взглядами» на ситуацию, происходящую на Украине. Мы ясно дали понять Китаю, что нужно если не поддержать санкции, то хотя бы не вмешиваться в них. В противном случае это нанесло бы мощный удар по репутации Пекина », — заявила на саммите Китай-ЕС председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вторил ей и глава Европейского совета Шарль Мишель, отметив, что « ЕС будет следить за любыми шагами Пекина по оказанию поддержки Москве с целью обхода европейских санкций ».

В Брюсселе сразу выбрали довольно жесткую риторику в отношении КНР, потребовав более ясной политики, чтобы Пекин использовал свое влияние на Россию для прекращения огня, а также пообещал не помогать Москве обходить западные рестрикции.

Гигантский нейтралитет Президент Китая Си Цзиньпин и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита Китай-ЕС в Брюсселе, 1 апреля 2022 года Фото: REUTERS/Olivier Matthys

В Китае пояснили, что готовы «конструктивно сотрудничать с международным сообществом для скорейшего облегчения ситуации и прекращения огня». При этом председатель КНР Си Цзиньпин призвал ЕС «проводить независимую политику в отношении Китая». Помимо этого, китайские СМИ накануне переговоров намекали, что Брюсселю нужно проводить самостоятельную политику и действовать отдельно от США, «чтобы не быть втянутым в опасную ситуацию».

В целом хорошие отношения

Евросоюз представляет большой рынок для Китая, к тому же Брюссель всегда был удобным партнером для Пекина. Отношения были довольно предсказуемыми и спокойными. Однако в последние годы ситуация изменилась.

В марте прошлого года Евросоюз ввел санкции в отношении Пекина «за систематические нарушения прав человека». Китай ответил рестрикциями в отношении 10 европейских парламентариев, политиков и ученых, а также 4 юридических лиц ЕС «за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района» (СУАР).

Гигантский нейтралитет6 Европейский парламент Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/IMAGO/Dwi Anoraganingrum

В мае стороны отложили подписание договора об инвестициях, который бы давал странам ЕС расширенный доступ на китайский рынок. Этот документ готовили последние годы. Он считался особенно важным как для Пекина, так и для Брюсселя.

Помимо этого едва ли не на грани разрыва дипотношений с КНР оказалась Литва. Стороны отозвали послов. Поводом для конфликта стало решение Вильнюса открыть в стране дипломатическое представительство Тайваня, чью независимость отвергают китайские власти. В результате Китай начал сворачивать торговые отношения с Литвой, послав тем самым сигнал другим странам ЕС.

Кстати, литовско-китайское обострение началось еще в 2019-м, когда Департамент госбезопасности Литвы впервые назвал Китай угрозой, в частности, ее увидели в китайских инвестициях в местные порты. А корпорацию Huawei, собирающуюся развернуть сеть мобильной связи пятого поколения в Литве, обвинили в шпионской деятельности. Помимо этого, Вильнюс покинул форум сотрудничества стран Восточной и Центральной Европы с Китаем «17+1», который в итоге превратился в «16+1».

И не за, и не против

Позиция КНР по украинскому кризису всегда была неоднозначной. Пекин выразил тревогу из-за происходящего конфликта, призвал строго соблюдать гуманитарное право и обеспечивать эвакуацию мирного населения. Страна оказывает гуманитарную помощь Киеву, поддерживает соблюдение принципов территориальной целостности и призывает к переговорам.

Гигантский нейтралитет1 Автомобили службы МЧС РФ едут с гуманитарной помощью для населения в город Купянск в Харьковской области, 23 апреля 2022 года Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

При этом в Китае не раз заявляли, что именно противоречия в сфере безопасности в Европе, копившиеся долгие годы, привели к украинскому кризису. Власти не раз призывали создать систему безопасности, учитывающую российские интересы.

В Пекине говорят, что Вашингтон — виновник и главный зачинщик украинского кризиса, который «наживается на хаосе». « США привели НАТО к пяти раундам расширения на восток за последние два десятилетия после 1999 года », — объяснял позицию официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

В целом Китай выступает против доминирования Запада, отметила в беседе с «Известиями» учащаяся в Шанхае студентка-международник Вероника.

— Мнение украинских интернет-пользователей на стороне России, для них происходящее на Украине — это противостояние Москвы и НАТО, а они категорически против действий Североатлантического альянса. Китайцы считают, что в отношениях с Западом против Пекина всегда применяют кнут. И, если бы под давлением Запада они выступили против Москвы, то США как до этого их гнобили, так и продолжат это делать , — пояснила собеседница.

Не союзники, но друзья

В последние годы Москва и Пекин активно сближались на международной арене, крепло их сотрудничество в сфере торговли, энергетики и безопасности. 4 февраля президент России Владимир Путин летал в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Лидеры подписали Совместное двусторонне заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. В документе впервые говорится о том, что страны «выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах». Речь идет о государствах Центральной Азии.

Гигантский нейтралитет2 Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине, 4 февраля 2022 года Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

« На постсоветском пространстве есть страны, находящиеся на пересечении основных интересов России и Китая и требующие более глубокого сотрудничества, но ни Белоруссия, ни Украина к ним не относятся », — отмечает заместитель руководителя Центра мировой политики и стратегического анализа Института Дальнего Востока РАН Игорь Денисов.

А министр иностранных дел Китая Ван И в январе 2021 года заявил, что стратегическое сотрудничество России и Китая «не имеет конца, не имеет запретных зон, не имеет верхнего предела». Впоследствии китайские эксперты предположили, что такая формула обеспечивает «расплывчатое, но при этом довольно гибкое и большое пространство для воображения».

Несмотря на постоянно растущее взаимодействие между Россией и Китаем, страны нельзя назвать союзниками. У государств разные региональные стратегические интересы, которые могут при этом могут совпадать.

Китай, для которого остро стоит проблема Тайваня, в отличие от России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, ДНР и ЛНР. Не будет делать этого и в будущем.

Главное — нейтралитет

События на Украине все больше толкают ЕС к сближению с США. Китаю это не нравится, однако с этим приходится считаться. Несмотря на это, и Брюссель и Пекин не хотели бы ослабления двусторонних связей, учитывая, что Китай — крупнейший торговый партнер Европейского союза, готовый все больше инвестировать за рубеж.

Гигантский нейтралитет3 Экспорт в Китае Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yu Fangping / Costfoto

В КНР не раз заявляли, что не собираются выбирать сторону конфликта и использовать подход «свой — чужой», призывали страны ЕС сопротивляться «мышлению холодной войны» и «блокировать конфронтацию».

« Главная забота Си Цзиньпина заключается в том, чтобы Пекин не ассоциировался с происходящим на Украине, поэтому он по-прежнему будет придерживаться нейтральной позиции. При этом Москва может быть уверена, что Китай не будет критиковать Россию или вводить санкции, как на уровне двусторонних отношений, так и на различных международных площадках. Что касается роли посредника, то Китай не будет ни вмешиваться в конфликт, ни выступать третьей стороной в отношениях России и Запада », — уверен Денисов.

Власти КНР будут следить за мировой реакцией на происходящее. « Чем сильнее консолидируется Запад, тем меньше у Пекина остается возможности для поддержки Москвы из-за боязни попасть под вторичные санкции. Не исключено, что как и в ситуации с ограничительными мерами 2014 года, введенными после присоединения Крыма, китайские компании будут де-факто соблюдать западные санкции и даже перевыполнять их, опасаясь того ущерба, который может быть нанесен глобальным экономическим интересам Китая из-за действий в серой зоне », — полагает эксперт.

Схожую точку зрения разделяет китаист Темур Умаров.

— Мало что изменилось в позиции Китая по украинскому кризису. С самого начала конфликта и до сих Пекин четко не обозначил, кого он поддерживает. Одновременно мы слышим от официальных лиц слова в поддержку территориальной целостности Украины и заявления о том, что КНР с пониманием относится к российским интересам в сфере безопасности в Европе. Ничего конкретного в поддержку той или иной страны не было сказано или сделано, но не было и критики, если только в сторону США. Китай сейчас пытается сделать из Вашингтона главного виновника, потому что это отвечает его интересам национальной безопасности , — пояснил политолог в беседе с «Известиями».

Гигантский нейтралитет4 Военнослужащий РФ в Херсонской области на Украине Фото: РИА Новости

Так что китайские власти будут стараться и дальше проявлять дипломатическую гибкость, идти на уступки и отстаивать интересы, где это возможно, стараться сохранить хорошие отношения с Брюсселем, но при этом показывать, что не собираются подчиняться его указаниям.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО и Института истории, археологии и этнографии Дальневосточного отделения РАН Иван Зуенко в беседе с «Известиями» отметил, что то, насколько активно США пытаются склонить Китай на свою сторону, показывает, насколько это важно для Запада. Американцы делают ставку на давление и угрозы. В Китае такая позиция вызывает недоумение.

— Особенно учитывая, что Вашингтон одновременно продолжает заигрывать с Тайванем и недавно даже принял закон, запрещающий изображать на картах Тайвань и принадлежащие ему острова как часть Китая. Выбирая оптимальный сценарий поведения, в Китае традиционно ищут чжунъюн — «срединный путь», путь компромисса. Поэтому Пекин сейчас выглядит как вдумчивый шахматист, который вместо безбашенного блица выбирает медленную осторожную игру. Или как расчетливый бизнесмен-переговорщик, ведущий торг. Или как растерянный новичок, попавший на футбольное поле в разгар игры двух титулованных команд. Китай поддерживает территориальную целостность Украины, призывает стороны к скорейшему заключению мира, не планирует разрывать экономические и политические связи как с западными государствами, так и с Украиной, при этом разделяет озабоченность Москвы расширением НАТО и не планирует присоединяться к санкциям против России, — пояснил китаист.