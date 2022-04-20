Соломоново напряжение: появится ли в Тихом океане военная база Китая

Небольшое тихоокеанское государство Соломоновы Острова, установить дипотношения с которым прошлой осенью решила и Россия, неожиданно оказалось в центре внимания нескольких ведущих мировых держав. Вслед за недавним визитом австралийского министра по вопросам Тихого океана Зеда Сеселя на этой неделе к соломонцам засобиралась и высокопоставленная американская делегация. Цель поездки прозрачна — разубедить власти в Хониаре подписывать соглашение по безопасности с Китаем, которое считают прологом к появлению военной базы КНР в Тихом океане. Впрочем, оппоненты Пекина уже опоздали — как неожиданно признали 19 апреля в китайском МИДе, документ был подписан «на днях». Это, однако, вовсе не означает, что США и их союзники бросят попытки помешать утверждению в регионе китайского влияния.

Маленькие, да удаленькие

«Вряд ли кто станет утверждать, что Соломоновы острова — райское местечко, хотя, с другой стороны, на свете есть места и похуже. Но новичку, незнакомому с жизнью вдали от цивилизации, Соломоновы острова могут показаться сущим адом», — писал некогда об этой тихоокеанской стране известный писатель Джек Лондон.

В последнее время, однако, эта маленькая островная страна, о которой так нелестно отозвался американский классик, внезапно стала лакомым кусочком сразу для нескольких крупных держав. На прошлой неделе острова почтил своим вниманием австралийский министр по вопросам Тихого океана Зед Сеселя, примчавшийся туда в разгар избирательной кампании в Австралии. А на этой неделе на далекие острова засобиралась и делегация США во главе с координатором по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете нацбезопасности Куртом Кэмпбеллом. Об этом 18 апреля сообщил Белый дом, не уточнив точных дат поездки чиновников туда, а также на Фиджи и в Папуа — Новую Гвинею.

Причиной обострения внимания крупных стран к маленькому тихоокеанскому государству, населенному всего 700 тыс. жителей, стал еще один игрок на международной арене — Китай. А точнее, намерение властей Соломоновых Островов подписать с Пекином соглашение о безопасности наподобие того, что страна заключила ранее с Австралией, Новой Зеландией и Папуа — Новой Гвинеей.

Соломоново напряжение Фото: REUTERS/Daniel Munoz

Проект этого соглашения появился в интернете в конце марта с подачи местной оппозиции, недовольной излишним сближением страны с Пекином. Согласно документу, Китай сможет направлять на острова свою полицию, военизированные формирования и солдат для восстановления «общественного порядка», а также пришвартовывать в портах военно-морские корабли. При этом, как утверждает британская Guardian, во время беспорядков на островах в конце 2021 года Китай уже тайно получил разрешение местных властей отправить туда хорошо вооруженную «группу безопасности» для защиты своего диппредставительства.

Пункт о праве кораблей китайских ВМС заходить в порты, расположенные менее чем в 2000 км от северо-восточного побережья Австралии, тут же нарисовал в умах противников Пекина картину появления первой военной базы КНР в Тихом океане. Хотя и премьер Соломоновых Островов Манассе Согаваре, и официальные лица в Китае уже назвали такие предположения беспочвенными.

Но подозрений партнеров это так и не развеяло. Поэтому соседи — Фиджи, Папуа — Новая Гвинея и Федеративные Штаты Микронезии — попытались убедить премьера Соломоновых Островов Манассе Согаваре отказаться от соглашения с Китаем. Лидеры островных государств предупредили, что этим соглашением в войну между КНР и США может быть втянут весь Тихоокеанский регион. Затем в дело пустили «тяжелую артиллерию» в лице представителя Австралии — он попросил правительство Соломоновых Островов «со всем уважением рассмотреть возможность отказа от подписания соглашения». Теперь туда отправились американские дипломаты, которые будут преследовать ту же цель.

Как пояснил «Известиям» профессор Центра стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета Джон Блэксленд, главную озабоченность в Канберре и соседних странах вызвали опасения, что соглашение с Китаем приведет к новому всплеску внутренней нестабильности на Соломоновых Островах. Особенно между народами из различных островных провинций, у части которых и так сильны антикитайские настроения.

Соломоново напряжение Фото: Global Look Press/Jiang Xiaowei

— В некоторых частях страны наблюдается значительное беспокойство в связи с переходом дипломатического признания от Тайваня к КНР (разорвать дипотношения с Тайбэем ради Пекина нынешний премьер Соломоновых Островов решил в 2019 году на пару с властями соседнего Кирибати. — «Известия»). Ситуация, вероятно, теперь ухудшится, когда эти несогласные голоса еще больше маргинализируются, — резюмировал австралийский эксперт.

Впрочем, как выяснилось буквально на следующий день после объявления о визите делегации США на остров, оппоненты Китая уже потерпели фиаско. Вечером 19 апреля МИД КНР неожиданно объявил, что соглашение о безопасности между Пекином и Хониарой уже было подписано «на днях». Текст договора не обнародовала ни одна из сторон.

Базовый инстинкт

Много десятилетий подряд южная часть Тихого океана считалась «вотчиной» США и их союзников в регионе, прежде всего Австралии. Однако в последние годы распространять свое влияние там крайне активно стал и Китай — как с целью расширения периметра своей безопасности в АТР, так и ради доступа к природным ресурсам этой части света. Кроме того, тихоокеанские государства традиционно служили ареной дипломатической борьбы Пекина с Тайванем.

На фоне успешного расширения Китаем своего влияния среди тихоокеанских государств Австралия и США уже не раз высказывали опасения, что следующим шагом может стать появление военной базы КНР в Тихом океане. До Соломоновых Островов ее «прописывали» то в Вануату, то в Папуа — Новой Гвинее.

Соломоново напряжение Фото: Global Look Press/Zhang Kai

— Сменявшие друг друга китайские лидеры с 1990-х годов клялись превратить Китай в «великую морскую державу». Они стремились превратить страну и в крупную державу в полярных регионах Арктики и Антарктиды. Страна инвестировала средства в многочисленные морские порты по всему миру и рассматривает возможность создания баз не только в западной части Тихого океана, но и в Индийском и Атлантическом океанах. Некоторые военные базы в южной части Тихого океана хорошо вписываются в эту долгосрочную схему, — пояснил «Известиям» профессор Азиатско-Тихоокеанского центра исследования проблем безопасности в Гонолулу Александр Вувинг.

Усилия КНР по размещению военных баз за рубежом эксперт сравнил с так называемой тактикой салями, предположив, что любое движение к полноценному военному присутствию Китая где-либо будет начинаться с научного или экономического проникновения.

— Но если США и их союзники не смогут противостоять наступлению Китая, я не удивлюсь, если в ближайшие десятилетия КНР будет иметь некоторое военное присутствие на Соломоновых Островах, Кирибати, Папуа — Новой Гвинее или Вануату, — резюмировал гавайский эксперт.

Директор Австралийско-китайского института отношений при Технологическом университете Сиднея Джеймс Лоуренссон, напротив, выразил сомнения в том, что Китай близок к созданию военной базы на Соломоновых Островах или в любой другой тихоокеанской островной стране. Для этого требуется согласие принимающего государства, а интереса к такому никто пока не проявил, пояснил он.

Соломоново напряжение Фото: Global Look Press/Zhu Hongye

— Тем не менее, расширяя сотрудничество, углубляя доверие, Китай может лучше отстаивать свои интересы, даже если они не связаны с военной базой. И мы можем ожидать, что США и Австралия попытаются противостоять шагам Китая. Они делали это настойчиво все последние несколько лет, — сказал австралийский эксперт «Известиям». — Мое мнение — экономический и стратегический вес Китая означает, что США и Австралии необходимо отказаться от мысли, что они могут блокировать растущее присутствие КНР, и перейти к более реалистичному и конструктивному подходу.

Впрочем, по мнению Александра Вувинга, тихоокеанские острова уже стали эпицентром стратегического соперничества между Китаем с одной стороны и США, Австралией и в меньшей степени Японией с другой стороны. И в дальнейшем Штаты с союзниками будут прилагать больше усилий для противодействия китайскому влиянию в регионе. Отчасти в пользу этой версии свидетельствует и новая Индо-Тихоокеанская стратегия США, представленная в феврале 2022 года. В ней, в частности, говорится, что «перед Индо-Тихоокеанским регионом стоят всё большие вызовы, в особенности со стороны КНР».