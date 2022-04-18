Расти большой: повлияли ли масштабные локдауны на экономику Китая

Китай 18 апреля обнародовал данные по росту ВВП за I квартал . Вопреки опасениям, что масштабный локдаун в Шанхае и других частях страны серьезно замедлит ее прирост, основной показатель экономического «самочувствия» КНР даже превзошел ожидания и составил 4,8% . Это дает властям в Пекине карт-бланш на продолжение политики нулевой терпимости к COVID-19, однако сильно осложняет жизнь иностранным компаниям, сбивая их желание работать на китайском рынке , а также затрудняет стремление самой республики сделать рост своего ВВП более сбалансированным.

Дома на замок

По оценкам аналитиков японского финансового холдинга Nomura, представленным в конце прошедшей недели, 45 городов Китая, на долю которых приходится 40% ВВП страны, находятся под полным или частичным карантином из-за коронавируса . Оценки пекинской консалтинговой компании Gavekal Dragonomics оказались еще мрачнее — по их подсчетам, ограничения, связанные с COVID, ввели в трех четвертях из сотни крупнейших городов Китая, на долю которых приходится более половины национального ВВП.

Самой наглядной демонстрацией мрачной картины тотального локдауна, благополучно подзабытой в этом году всем остальным миром, стал Шанхай. Согласно официальным данным, с 1 марта в этом китайском мегаполисе было зарегистрировано более 372 тыс. заболеваний штаммом «Омикрон» , включая более 22 тыс. случаев за сутки к 18 апреля (а это почти 95% случаев по всему Китаю).

18 апреля 25-миллионный Шанхай вступил уже в четвертую неделю практически полной изоляции от внешнего мира . И нельзя сказать, что местные жители продолжили воспринимать факт своего заточения в собственных домах или в ста мобильных карантинных центрах смиренно. Еще с прошлой недели в соцсетях стали мелькать сообщения о локальных протестах против ограничений (хотя они тут же удалялись местной цензурой) и информация о нехватке в городе продовольствия, средств первой необходимости, лекарств и даже курьеров, поскольку многие из них также были отправлены на карантин.

Расти большой Добровольцы доставляют товары местным жителям, Шанхай, 18 апреля 2022 год Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto

События в Шанхае подстегнули немалое число китайцев из других, пока не накрытых карантинным колпаком, городов переехать за рубеж. Согласно индексу WeChat, оценивающему популярность поисковых запросов на одноименной платформе, с апреля был зафиксирован почти семикратный скачок по запросу «миграция».

Но главным следствием политики нулевой терпимости к COVID, которую китайские власти продолжили с маниакальным упорством даже тогда, когда весь мир предпочел забыть о вирусе и жить как прежде, стала не столько социальная фрустрация населения, сколько экономические тревоги.

Шанхай считается деловой и финансовой столицей всего Китая и важным портом, а также одним из центров автомобилестроения и нефтехимической промышленности. И, разумеется, повсеместный карантин заметно выбил из колеи всю финансово-производственную деятельность в городе .

Как рассказали «Известиям» в Торговой палате Евросоюза в Китае, с началом карантина многие компании в сфере услуг перешли на ведение бизнеса онлайн, но это не добавляет устойчивости в долгосрочной перспективе. Некоторые компании перешли на системы замкнутого цикла для поддержания производства (то есть оставили сотрудников на рабочих местах без права уходить домой), но по мере продолжения локдауна это стало всё более сложной задачей.

Расти большой Фото: Global Look Press/Xinhua/unreguser

— Компании также сталкиваются с серьезными проблемами в цепочке поставок и логистике и не могут импортировать сырье или другие критически важные компоненты или отгружать имеющиеся запасы. В результате многим компаниям просто пришлось приостановить производство, — отметили в Торговой палате ЕС.

По данным South China Morning Post, из-за вспышки коронавируса Шанхаю даже пришлось отсрочить спуск на воду третьего китайского авианосца — из-за сбоя логистических цепочек в город не смогли вовремя доставить некоторые ключевые компоненты для корабля.

Погодите его хоронить

На таком мрачном фоне от анонсированного на 18 апреля отчета государственного статистического управления Китая о данных ВВП КНР за I квартал ждали только плохих новостей .

Но эти опасения не сбылись. Несмотря на многочисленные локальные вспышки COVID-19 (они были не только в Шанхае) и вызванные этим перебои в производстве и поставках, ВВП Китая вырос за три первых месяца этого года на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, свидетельствуют обнародованные данные. Это увеличило шансы на то, что к концу года экономика страны вырастет на 5,5% — такая цель была поставлена в марте 2022-го на ежегодной сессии парламента.

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— Тот факт, что в I квартале ВВП вырос на 4,8%, несмотря на все трудности, показал устойчивость китайской экономики . Как с точки зрения монетарной, так и фискальной политики китайское правительство все еще имеет значительное пространство для проведения антициклического стимулирования экономики в этом году, чтобы компенсировать давление от краткосрочных сбоев, — сказал «Известиям» профессор политической экономики КНР в Китайском университете Гонконга Чэнь Ли.

Более того, если мы посмотрим на отраслевые картины роста (например, на добавленную стоимость высокотехнологичного производства и производства оборудования в Китае), то увидим признаки позитивного развития структурных реформ и инноваций в экономике, которые потенциально могут создать сильный долгосрочный импульс роста, добавил он.

Вместе с тем отчасти нынешняя экономическая модель роста Китая вновь оказалась не без греха. Как заметил «Известиям» профессор финансов в Школе менеджмента Гуанхуа Пекинского университета Майкл Петтис, хотя Пекин и сможет достичь своего целевого показателя роста ВВП в этом году, страна так и не приблизилась к декларируемой многие годы задаче сбалансировать источники экономического роста в пользу большей опоры на внутреннее потребление .

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— ВВП номинально вырос, но розничные продажи увеличились на очень скромные 3,3%. Это показывает, насколько плохо потребление продолжает служить источником роста. Объем промышленного производства был лучше, увеличившись на 6,5%, но он едва поспевал за ВВП, — отметил эксперт. — Инвестиции в основной капитал выросли на 9,2%, а экспорт — на 13,4%. То есть рост подогревается теми вещами, роль которых Пекин, напротив, пытается снизить все последние годы.

Что китайцу хорошо, то европейцу — смерть

Еще в начале марта, до нынешнего локдауна в Шанхае, многие инвесторы ожидали от властей КНР постепенного смягчения политики нулевой терпимости к коронавирусу. Однако на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин дал ясно понять, что рассчитывать на послабления не стоит. «Как сказали некоторые иностранные спортсмены, если бы была золотая медаль за реагирование на пандемию, то ее бы заслужил Китай », — процитировало лидера агентство Синьхуа, с явным намеком, что жесткая стратегия борьбы с вирусом, ставшая визитной карточкой Си в последние два с лишним года, пересмотрена не будет.

— Нулевой уровень COVID — это цель, но процесс ее достижения динамичен. Экспериментальный процесс проб и ошибок был и будет продолжаться, чтобы определить, как выработать стратегии продвижения вперед и обеспечить баланс между борьбой с пандемией и другими социально-экономическими целями, — отметил Чэнь Ли.

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Впрочем, если свежая статистика по росту ВВП показала самим китайцам, что жесткая борьба с пандемией не смертельна для экономики, то у иностранного бизнеса оказался иной взгляд на вещи . С марта — на фоне вспышек COVID в разных провинциях Китая, а также на фоне операции на Украине и опасений иностранных инвесторов связями Китая и России — международные фонды начали активно выводить свои средства с китайского материка, продав через биржу в Гонконге акций на сумму $7 млрд .

— Политика нулевой терпимости Китая препятствует способности бизнеса принимать решения о среднесрочных и долгосрочных инвестициях и усугубляет другие проблемы, такие как отток талантов из страны, — отметили в Торговой палате ЕС в КНР.