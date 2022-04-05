День закрытых дверей: почему Шанхай не вышел с карантина

Число новых заболеваний коронавирусом в Шанхае растет вопреки тому, что с начала прошлой недели практически весь 25-миллионный мегаполис сидит на тотальном карантине . К 5 апреля, когда локдаун обещали завершить, в китайской финансовой столице было зарегистрировано более 13 тыс. вновь инфицированных. Между тем, недовольство бизнеса и рядовых граждан такими драконовскими мерами, которые вдобавок еще и не в силах сдержать распространение «Омикрона», ощутимо растет. Однако опрошенные «Известиями» эксперты не ждут скорого отказа властей КНР от стратегии «нулевой терпимости» к COVID-19 .

С китайской спецификой

Один из крупнейших мегаполисов Китая Шанхай был отправлен на локдаун 28 марта, когда по всему городу выявили 60 явных случаев заболевания штаммом «Омикрон» и еще 3 454 бессимптомных случая , которые в стране принято считать отдельно. Карантин было решено вводить в два этапа. Первыми «под «замок» посадили районы к востоку от делящей город пополам реки Хуанпу, включая финансовый центр Шанхая Пудун. К 1 апреля всех «восточных» шанхайцев планировалось освободить и ввести локдаун до 5 апреля уже в западной части китайской финансовой столицы. Но в итоге этот первоначальный график был пересмотрен в пользу дальнейшего локдауна для всех и вся на неопределенный срок .

Причиной стал резкий рост заболеваемости, невзирая на изоляцию . К утру 5 апреля по всей КНР было зарегистрировано 16 412 новых случаев COVID-19, из них 13 354 пришлось на помещенный под эпидемический колпак Шанхай. К слову, это чуть меньше, чем количество новых заболеваний, выявленных к 5 апреля по всей России.

2022-03-28T053229Z_873943741_RC2FBT91FTV7_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA Власти Шанхая с 28 марта объявили локдаун из-за резкого роста числа заражений коронавирусом. Что происходит в крупнейшем городе КНР — в фотогалерее «Известий» Фото: REUTERS/Aly Song 2022-03-24T073306Z_1078109953_RC2R8T9BNVDJ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA Как сообщает местный центр по контролю и профилактике заболеваний, за предшествующие локдауну сутки в городе выявили 50 локальных и 10 ввозных заражений, а также 3454 бессимптомных случая Фото: REUTERS/Xihao Jiang 2022-03-19T000000Z_618174539_RC2L5T9FJP83_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA Нынешний карантин станет самым масштабным за всё время пандемии, он продлится не менее 10 дней. Ранее 26-миллионный город справлялся с коронавирусом с помощью локальных блокировок в жилых комплексах и на рабочих местах, где фиксировались вспышки заболевания Фото: REUTERS/Xihao Jiang 2022-03-28T090220Z_1874584827_RC2KBT9493GE_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA Карантин будет вводиться в два этапа Фото: REUTERS/Aly Song 2022-03-26T114431Z_44915462_RC22AT9COZU0_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA С 28 марта по 1 апреля режим строгой изоляции для проведения тестирования вводится в районах, расположенных к востоку и югу от реки Хуанпу, включая район Пудун, экономический и финансовый центр Китая, а также прилегающие к нему территории Фото: REUTERS/Aly Song 2022-03-25T125243Z_2069765597_RC2L9T9KT86A_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA С 1 по 5 апреля такой же режим введут в городских районах, расположенных к западу от реки Хуанпу Фото: REUTERS/Aly Song 2022-03-28T052827Z_1514924191_RC2DBT9IM6NT_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA (1) Во время локдауна жителям запрещено выходить на улицу Фото: REUTERS/Aly Song 2022-03-28T053231Z_980862243_RC2GBT910I5K_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA Продукты и предметы первой необходимости можно заказывать только онлайн и с бесконтактной доставкой Фото: REUTERS/Aly Song 2022-03-28T025512Z_1119447749_RC2DBT9I171X_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA Никакой общественный транспорт в районах, где введен карантин, ходить не будет Фото: REUTERS/Aly Song 2022-03-21T130746Z_1870080140_RC2Y6T90FZGD_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA Предприятия, которые не участвуют в обеспечении жизнедеятельности города, переводят сотрудников на удаленную работу или приостанавливают свою деятельность Фото: REUTERS/Aly Song 2022-03-26T115315Z_2136696991_RC22AT92ODJT_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-CHINA По сообщению властей, эти меры необходимы для сдерживания распространения вируса, защиты жизни и здоровья людей, а также для скорейшей реализации цели по сведению случаев заражения COVID-19 к нулю Фото: REUTERS/Aly Song

При этом нельзя сказать, что строжайшие со времени первой вспышки в китайском Ухане два с лишним года назад меры исполнялись спустя рукава. Предприятия, школы, общественные парки и развлекательные центры перестали работать, практически всем жителям было приказано оставаться дома. А два шанхайских аэропорта закрылись не только для пассажиров, но даже и для грузовых перевозок . Одна из крупнейших фондовых бирж в Китае — Шанхайская — продолжила торговать на протяжении всего карантина, но для этого сотням технических специалистов пришлось буквально ночевать на работе — домой из офиса их не выпускали.

Иностранцам также не дали никаких послаблений: проведенный 1 апреля Американской торговой палатой опрос показал, что 99% из 163 компаний США в Шанхае также пострадали от последней вспышки.

Ввиду того, что большинство случаев сейчас приходятся на суперзаразный штамм «Омикрон», несколько дней назад правительство Шанхая зарезервировало более 77 тыс. коек под карантин для заболевших и составило список из 62 объектов, вроде стадионов, выставочных залов и отелей, которые в случае неблагоприятного развития ситуации могут быть быстро превращены во временные больницы. Но на этом дальнейшая подготовка к худшему не сошла на нет.

С 4 апреля весь 25-миллионный город решили протестировать на вирус в трехдневный срок . Для этого к уже работавшему в городе 36-тысячному медперсоналу из 10 провинций отрядили еще 2 тыс. военных медиков из Народно-освободительной армии Китая. Только после окончания тестирования городские власти обещали сориентироваться относительно сроков возможного окончания повсеместного карантина .

Дайте жалобную книгу

В прошедшие два года, когда добрая половина мира сначала сидела под жесткими локдаунами, а затем вводила QR-коды и добровольно-принудительную вакцинацию от коронавируса, от Европы до Австралии то и дело вспыхивали протесты антиваксеров и просто недовольных ограничениями людей. В Китае на это смотрели в основном если не с осуждением, то с явным неодобрением . На этот раз, когда практически весь мир, еще не поборов COVID-19 окончательно, решил спокойно жить с вирусом, а Китай продолжил политику своей «нулевой терпимости» к болезни, точки кипения достигло уже китайское общество .

Одна из главных претензий свелась к тому, что в специальные карантинные центры отвозят людей без симптомов заболевания (а таких в Китае сейчас большинство), хотя они вполне спокойно могли бы изолироваться дома. Нагрузка на врачей, связанная с коронавирусом, привела к тому, что без какой-либо медицинской помощи остались пациенты с другими заболеваниями . Но главное возмущение вызвало принудительное помещение в карантинные центры детей с положительным тестом без сопровождения родителей.

День закрытых дверей Фото: REUTERS/Aly Song

31 марта некоторые работающие в Шанхае дипломаты стран Евросоюза даже направили правительству города письмо с призывом оказывать медицинскую помощь своим гражданам, нуждающихся в ней по причинам, не связанным с COVID-19, а также призвали не разлучать детей с родителями «ни при каких обстоятельствах».

Даже китайская официальная газета China Daily, говоря о продлении локдауна в Шанхае, признала, что «в киберпространстве города с 3 апреля, особенно в WeChat» стало доминировать чувство напряженности, смешанное, правда, с единством и надеждой .

На днях в соцсетях КНР и за ее пределами разошлась история, продемонстрировавшая, что усталость от драконовских мер и их некоторую бессмысленность чувствуют даже медики Шанхая. « Я уже несколько раз предлагала [чиновникам], чтобы люди с легкими симптомами или без них просто находились на карантине дома, но кто меня слушает?! », — возмутилась в телефонном разговоре с рядовым жителем сотрудница Шанхайского китайского центра по контролю и профилактике заболеваний. Впрочем, реакцией на широкий резонанс, которую эта история вызвала, стало внутреннее уведомление центра всем своим сотрудникам придерживаться «партийной линии» в отношении борьбы с коронавирусом и не вздумать возмущаться.

Да не быстро дело делается

Небольшие вспышки коронавируса в Китае случались и до этого, например, в преддверии февральских Зимних Олимпийских игр в Пекине . Однако там, где можно, власти всегда старались бить точечно, закрывая на карантин не целые города, а определенные жилые компаунды или отдельные офисные здания.

— Но огромные размеры Шанхая сделали эту стратегию неэффективной. Вы видите, что органы здравоохранения сначала пытались обойтись поочередной блокировкой половины города, но, когда это не сработало, они вернулись к более раннему подходу полной изоляции , — сказал «Известиям» специалист по безопасности в сфере здравоохранения из Городского университета Гонконга Николас Томас. — Этот сдвиг можно рассматривать как сигнал о том, что Китай все еще не готов совершить скачок и жить с вирусом, даже несмотря на то, что размер шанхайского кластера ясно указывает на то, что вирус в настоящее время становится эндемичным.

День закрытых дверей Фото: REUTERS/Aly Song

Усомнился в скором переходе властей КНР на «жизнь с вирусом» и профессор школы биомедицинских наук Гонконгского университета Цзинь Дунъянь.

— Я не думаю, что стратегия скоро поменяется. Я чувствую, что им [властям КНР] может потребоваться больше времени, чтобы извлечь уроки из собственного опыта и из опыта внешнего мира . Не исключено, что число случаев может сократиться, хотя вернуться к нулю непросто, и тогда они смогут заявить об успехе и игнорировать оставшихся инфицированных людей. Но если на этот раз им не удастся остановить вирус в Шанхае и Цзилине (к 5 апреля там зарегистрировали 2850 заболеваний. — «Известия»), возможно, им придется внести некоторые изменения, — заметил эксперт «Известиям».

Пока же, резюмировал Николас Томас, переход правительства к жизни с вирусом сейчас будет рассматриваться только как политическое поражение.