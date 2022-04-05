Штамм на новенького: в мире найдено полсотни вариантов «Омикрона»

Ученые загрузили в международные геномные базы уже порядка 50 последовательностей различных вариантов штамма «Омикрон», и новые подвиды регулярно продолжают появляться в разных уголках планеты . Об этом заявили опрошенные «Известиями» специалисты. Ранее о потенциально опасных новых вариантах сообщили эпидемиологические службы Китая и Великобритании. Однако пока речь о единичных случаях, и говорить о конкретных свойствах этих находок преждевременно. Между тем, по словам российских специалистов, все эти линии не слишком отличаются между собой и по-прежнему вызывают достаточно мягкую инфекцию по сравнению с некоторыми предыдущими штаммами. Однако не стоит забывать о мерах предосторожности, особенно людям из групп риска, подчеркнули эксперты.

Вирусные новинки

Сообщения о том, что в той или иной стране выявлен новый, не похожий на другие, вариант «Омикрона», периодически появляются в СМИ. В частности, 3 апреля журналисты Global Times рассказали об обнаружении на востоке Китая подварианта «Омикрона» BA.1.1 . Он был выявлен 28 марта, после чего специалисты провели секвенирование его генома. В различных базах данных не было обнаружено схожих по структуре последовательностей генома вируса , утверждают представители прессы.

Сам вариант BA.1.1 известен уже давно — возможно, речь о его подвиде , сказал «Известиям» старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

— В любом случае говорить о том, что нашли в Китае, — рано, пока ученые сами не опубликуют свои результаты. Уверен, что если заняться всерьез тем, что есть на территории РФ, то тоже будет что-нибудь новенькое, — заявил эксперт.

Штамм на новенького Фото: Global Look Press/Yang Shunpi

Пока неясно, какие именно мутации произошли в найденном в Китае подварианте и как они повлияли на заразность и патогенность вируса , отметил в беседе с «Известиями» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ профессор Альберт Ризванов.

— Неизвестно даже, насколько этот вариант распространен среди популяции. Вероятно, это пока единичные наблюдения. А то, что вирус мутирует и постоянно появляются новые варианты, — это всё ожидаемо. Уже описано огромное количество вариантов коронавируса, но только очень немногие штаммы получаются «успешными». То есть способными вытеснить другие, — подчеркнул профессор.

Достойные наименования

Ранее о выявлении нового подварианта «Омикрона» заявили в Великобритании . Там нашли штамм коронавируса, который обозначили буквами XE . Это рекомбинант вариантов BA.1 и BA.2. Однако ученые пока не могут сказать, опасен ли он, сообщили в Агентстве безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSCA).

Штамм на новенького Фото: Global Look Press/Patrik Uhlir

И в этом нет ничего из ряда вон выходящего, говорят специалисты. По словам Михаила Болкова, в международных геномных базах можно найти уже порядка 50 подвариантов «Омикрона» . Хотя на слуху всего четыре обозначения, которые введены международной базой GISAID: ВА.1, ВА.1.1, ВА.2 и ВА.3. Но в классификации Pango их уже гораздо больше, рассказал «Известиям» ученый-генетик Дмитрий Прусс.

— У BA.1 19 ветвей первого уровня, и на них еще дополнительные веточки, у BA.2 — 10 основных ветвей, и еще веточки на них, и это не считая поименованных рекомбинантов. Но наименование получают только самые важные, самые распространенные вариации . В единичном случае, как у китайцев, даже и речи о собственном наименовании нет, — подчеркнул ученый.

Более того, специалисты говорят, что как бы ни «ветвился» «Омикрон», на тяжесть вызванной им болезни это вряд ли повлияет . Пока какими-то особыми отличительными свойствами выделилась лишь линия ВА.2 — «стелс-Омикрон». Вспышка заболеваемости этим вариантом в КНР и ряде европейских стран говорит о том, что это не только более заразный штамм, но и более «заметный», сказала «Известиям» инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич.

— Если изначальный «Омикрон» протекал в основном легко, то ВА.2 — более патогенный подвид. Поэтому стало больше симптомных пациентов, они стали обращаться к врачу, и вспышка стала более видимой. В России также возможен рост заболеваемости этим штаммом, — заявила медик.

Штамм на новенького Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Однако в любом случае и «стелс-Омикрон», и новые подвиды — это вариации одного штамма, хотя и с определенными различиями в заразности, сказал Дмитрий Прусс.

— Все достаточно мягкие, но непривитым пожилым людям всё равно нужно себя обезопасить, — предупредил он.