Пекинский дрифт: грозит ли локдаун столице КНР

C этой недели массовое тестирование на коронавирус стартовало практически по всей территории Пекина, породив опасения, что столицу Китая ждет такой же тотальный локдаун, под которым с 1 апреля беспробудно сидит Шанхай. Как упорство властей КНР в осуществлении политики «нулевой терпимости» к COVID-19 влияет на настроения китайцев, экономику страны и восприятие Китая в мире — в материале «Известий».

Вопреки хайпу

Впервые больного со штаммом «Омикрон» засекли в Пекине 22 апреля. К 24 апреля в столице обнаружили уже 19 заболевших, а к утру следующего дня — еще 33 человека. Этой статистики оказалось достаточно, чтобы утром 25 апреля власти объявили о массовом тестировании населения сначала одного района Пекина, а к вечеру того же дня — и проверке на вирус жителей еще 10 из 16 районов мегаполиса, то есть порядка 20 млн человек.

Примечательно, что Шанхай, уже почти месяц находящийся под тотальным карантином, затеял общегородское тестирование на COVID-19, лишь когда счет ежедневно заболевающих превысил тысячу, а не несколько десятков человек, как в Пекине. Но именно шанхайская история сподвигла власти столицы КНР не раскачиваться слишком долго и досконально проверить на заразу всех и вся. Причем трижды.

Вспышка «Омикрона» накрыла Шанхай 1 марта. 1 апреля все 25 млн его жителей были отправлены по домам или — в случае подтверждения болезни — в один из сотни карантинных центров. Уже к 20 апреля мегаполис рассчитывал свести к нулю новые случаи заражения за пределами карантинных учреждений, но реальность оказалась сложнее планов и расчетов. К утру 27 апреля в финансовой столице КНР было зафиксировано более 13 тыс. случаев новых заболеваний — самый низкий прирост с 4 апреля, однако всё равно довольно приличный, особенно по китайским меркам.

Пекинский дрифт Улицы Шанхая Фото: REUTERS/Aly Song

За последние недели в Шанхае как минимум восемь чиновников были уволены за «ненадлежащую организацию локдауна». Как известно, в последние недели мегаполис столкнулся с серьезными перебоями в поставках продовольствия. Это привело к практике обмена едой между соседями и популярности недавно запущенного кулинарного сайта «для тех, кто в локдауне», где людям предлагаются незамысловатые рецепты из того, что осталось в холодильнике. За первую неделю количество посещений портала перевалило за 7 млн посетителей.

Кроме того, в городе всё чаще стали происходить побеги из-под карантина. И чтобы пресечь такого рода неподобающее поведение уставших от вынужденного заточения дома жителей, с начала этой недели вокруг компаундов, где есть хотя бы один зараженный, стали возводить двухметровые заборы.

— Сегодня нет никаких предвестников того, что в Пекине повторится шанхайская история. Перебои с продовольствием столице не грозят, поскольку рядом расположены основные сельскохозяйственные провинции вроде Шаньдуна. Так что народ не паникует, хотя морально готовится к худшему, — рассказал «Известиям» живущий более 10 лет в Пекине россиянин. — Вопреки медийному хайпу, продукты с полок тут не сметают — они даже не ополовинены. Странным образом раскупленными оказались только две товарные позиции — картошка и сливочное масло, что для китайцев нетипично.

Пекинский дрифт Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Тем не менее прожить в томительном ожидании Пекину предстоит еще несколько дней — власти обещали протестировать всех к выходным и уже по итогам определиться с тем, быть локдауну или столицу всё же пронесет.

«Это будет ужасно»

По оценкам местных экономистов, локдаун в Шанхае и другие менее жесткие ограничения из-за COVID-19 в четырех десятках городов Китая уже затронули 50% общего объема производства в Китае. На прошлой неделе — до того как тучи стали сгущаться над Пекином — Международный валютный фонд снизил свой прогноз по росту китайской экономики в этом году до 4,4% (правда, связав это не только с коронавирусными ограничениями, но и с глобальными последствиями событий на Украине).

При этом из-за завязанности половины мира на Китай поводы переживать за самочувствие второй экономики планеты нашлись и у других стран. По оценкам австралийской финансовой группы ANZ, в последние 15 лет с каждым снижением темпов роста в КНР на один процентный пункт темпы роста в остальной Азии падали на 0,6 процентного пункта. Сейчас же на фоне того, что всё большее число азиатских центральных банков борется с растущей инфляцией, регион стал еще чувствительнее к любому торможению китайских темпов роста.

Тем не менее пессимизм экономистов не сломил решимости властей продолжать политику «нулевой терпимости» к вирусу. Хотя на фоне опасений за благополучие собственной экономики на прошлой неделе более чем 660 производителям в Шанхае, включая крупнейшего производителя микросхем на материке SMIC и автоконцерн Tesla, было позволено возобновить производство. Но — с условием, чтобы и зайцы были целы, и волки сыты. То есть в режиме «замкнутого цикла», когда сотрудники спят на рабочих местах или рядом с ними, чтобы избежать контактов с посторонними.

Пекинский дрифт Фото: REUTERS/Aly Song

— Экономисты пытаются понять всю степень экономического ущерба, причиненного карантином в Шанхае, но слишком рано говорить об этом, пока локдаун еще не закончился. Но большинство из нас думают, что это будет ужасно для апрельских цифр [экономических показателей], — сказал «Известиям» профессор финансов Школы менеджмента Гуанхуа Пекинского университета Майкл Петтис.

По его словам, любой потенциальный карантин в Пекине будет менее губителен с экономической точки зрения, поскольку столица Китая гораздо менее важна для производственной цепочки поставок страны, нежели Шанхай. Однако одни только опасения, что Пекин может вскоре разделить его печальную участь, заставили серьезно занервничать рынки.

25 апреля, когда в Пекине приступили к массовому тестированию, на фоне ожиданий очередных перебоев в экспорте китайские акции на азиатских рынках упали до двухлетнего минимума. Пожалуй, единственной хорошей новостью (хотя бы и лишь для покупателей энергоресурсов) стало резкое снижение цены на нефть в тот же день из-за опасений сокращения спроса на энергоресурсы в ковидном Китае.

Разумеется, упорство китайских властей в подавлении вируса жесткими мерами, про которые весь оставшийся мир позабыл как про страшный сон, ударило по имиджу КНР за рубежом. Недавно газета New York Times сравнила нынешнюю политику «нулевой терпимости» к COVID-19 с кампанией другой китайской «нетерпимости». В 1958 году Мао Цзэдун объявил мобилизацию населения на уничтожение от воробьев за то, что они съедали часть посевов. За несколько месяцев борьбы с пернатыми вредителями по всему Китаю было убито более 2 млрд птиц. Но в итоге резко выросло число вредоносных насекомых, из-за которых Китай пришел к беспрецедентной гибели урожая и массовому голоду.

Пекинский дрифт Фото: ТАСС/EPA/JEROME FAVRE

«Правительство Мао упорно игнорировало критику своих идей со стороны ученых и технократов. То же самое происходит и сейчас, когда в Китае предлагается смягчить борьбу с коронавирусом и научиться с ним жить», непрозрачно намекнуло американское издание.