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Штамм и тут: из-за «стелс-Омикрона» медики стали чаще болеть COVID-19

Какие выводы о свойствах нового штамма можно сделать на основе данных из Великобритании
Фото: Getty Images/WPA Pool/Victoria Jones
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Штамм и тут: из-за «стелс-Омикрона» медики стали чаще болеть COVID-19
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2022-04-18 11:49:21
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В Великобритании наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 среди врачей. Пока в стране активно распространяется «стелс-Омикрон», число медиков, не вышедших на работу из-за инфекции, увеличилось почти на 90% за три недели. А на днях британские СМИ сообщили о 12-часовых задержках «скорых» из-за чрезвычайной ситуации, связанной с нехваткой персонала. Заболеваемость среди медработников — это лакмусовая бумажка, по которой можно судить о реальных масштабах эпидемии, считают опрошенные «Известиями» российские эксперты. По их словам, нынешняя ситуация подтверждает способность «стелс-Омикрона» пробивать уже сформировавшийся иммунитет к другим штаммам коронавируса. В России тоже возможен рост заболеваемости COVID-19, связанный с новой линией, считают специалисты.

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Медицинский коллапс

Распространение BA.2, или так называемого «стелс-Омикрона», приводит к росту повторных заражений COVID-19. Это подтверждают данные из Великобритании, где зафиксирован критический рост заболеваемости среди одной из самых иммунизированных прослоек населения — медицинских работников.

Как указано в статье в British Medical Journal, количество не вышедших из-за заражения инфекцией на работу врачей увеличилось на 86% за три недели и продолжает расти. В другом материале того же издания рассказано о настоящем коллапсе в госпиталях и экстренных службах.

Врачный период
тест
Фото: Global Look Press/Xinhua/Jon Super

«Больницы и службы скорой помощи в Англии сталкиваются с «чрезвычайным давлением» и большой нехваткой персонала, что вынуждает некоторых объявлять о критической ситуации, а других — предупреждать о 12-часовом ожидании пациентов в отделениях неотложной помощи», — сказано в статье, опубликованной на прошлой неделе.

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Опрошенные журналистами британского издания специалисты здравоохранения признали, что «стелс-Омикрон» представляет особую опасность, так как способен подорвать нормальную работу всей системы здравоохранения. А значит, именно новый штамм может вызывать следующие волны COVID-19.

Российские вирусологи согласны с тем, этот вариант может быть причиной новых пиков заболеваемости. Доля инфицированных коронавирусом медработников — своеобразная лакмусовая бумажка, которая свидетельствует об эпидситуации в целом, сказала «Известиям» врач-пульмонолог Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан» Ольга Марданова.

— Врачи — это очень удобная для оценки группа людей, у которых удобно посчитать все параметры. Если заболевает больше медиков, то и людей из всех остальных групп населения заболевает значительно больше, — заявила специалист.

Впрочем, стоит учитывать, что врачи предсказуемо чаще заражаются, потому что они чаще контактируют с инфицированными пациентами, добавил доцент, главный врач медицинской клиники НАКФФ Максим Рыков.

По словам Ольги Мардановой, нынешняя ситуация в Великобритании может говорить о высокой заразности ВА.2. И именно в этом его главное отличие от «Омикрона» первого типа, подчеркнула специалист. Видимо, шансы заболеть новым штаммом высоки даже для тех, кто уже не раз сталкивался с вирусом и вакцинировался, сказала она.

Врачный период
Россия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В России также возможен рост заболеваемости этим штаммом, — считает инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич.

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Профессиональный риск

Способность «Омикрона», а в особенности его линии ВА.2, лучше пробивать сложившийся иммунитет связана с изменением структуры S-белка, который помогает вирусу проникать в человеческий организм, сказал «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

— Проблема в том, что у первой и второй линий «Омикрона» поверхностный белок изменился так, что вирус стал устойчивым к иммунитету, который вырабатывался в результате болезни другими штаммами коронавируса или в процессе вакцинации. В экспериментах показано, что нейтрализующая активность этих антител гораздо ниже при столкновении как с BA.1, так и с BA.2, — отметил эксперт.

Однако это совсем не означает, что прививка бесполезна: как и прежде, она защищает от тяжелых форм заболевания, подчеркнул Альберт Ризванов.

Врачный период
госпиталь
Фото: Global Look Press/CTK Photo/David Tanecek
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Что касается тяжести течения «стелс-Омикрона», то она не выше и не ниже, чем у изначального варианта, и зависит от наличия иммунитета, рассказал Ольга Марданова.

— Те, кто имеет более сильный иммунитет, болеет в более легкой форме, и наоборот. Опасен этот штамм для невакционированной группы населения, а также для тех, кто еще не переболел, а значит, не выработался иммунитет к вирусу. У этих пациентов шанс заболеть гораздо выше из-за высокой заразности штамма, — отметила врач.

По ее словам, основные симптомы COVID-19, вызванного новым штаммом, — повышение температуры (как правило, до 38 градусов), слабость, ломота, общее недомогание, насморк, боль в горле, кашель, потеря обоняния (не так часто). Также встречаются желудочно-кишечные проявления, но значительно реже, чем при «Дельте».

Доля «стелс-Омикрона» уже превысила 90% от всех выявляемых случаев заболевания коронавирусом в России. Об этом ранее сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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