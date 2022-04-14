Скачок в развитие: вирусологи прогнозируют шестую волну COVID-19 осенью

Рост заболеваемости коронавирусом начнется в России уже летом, когда в страну придет штамм «Омикрон» ХЕ, но резкий скачок случится не раньше осени, полагают опрошенные «Известиями» вирусологи. Шестая волна, вероятно, будет продолжительной, но сравнительно легкой — начинающий путешествие по миру «Омикрон» ХЕ более заразен, чем предыдущие его версии — BA.1 и BA.2, — но новых опасностей не несет. Единственный вариант избежать роста заболеваемости — увеличить темпы вакцинации в 4–5 раз от нынешних. В день должны прививаться порядка полумиллиона человек, убеждены специалисты.

Все сроки прошли

Новая волна коронавируса в России не будет иметь ощутимых последствий, если темпы вакцинации населения вернутся к максимальным показателям — 450–500 тыс. человек в сутки , отметил в беседе с «Известиями» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Сейчас, согласно информации на портале «Стопкоронавирус», в России ежедневно прививается порядка 82 тыс. человек.

— Не стоит забывать и про то, что ревакцинироваться нужно почти всем, кто был ранее привит или переболел, все сроки уже прошли, — подчеркнул эксперт.

По его оценке, серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом — шестая волна — начнется осенью.

— Уже летом можно будет ощутить нестабильную с эпидемиологической точки зрения ситуацию, но резкого роста сродни тому, что было во время волн, вызванных [штаммами] «Дельта» или «Омикрон», не будет. С сентября же, когда люди начнут возвращаться из отпуска, закончатся каникулы, возобновление социальных контактов может привести к резкому скачку заболеваемости. Особенно в условиях, когда основная часть эпидмер отменена, — считает Николай Крючков.

Производителей необходимость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сейчас в ряде европейских стран и Китае уже фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. В России цифры могут поползти вверх через 1–2 месяца, когда в страну дойдет новый вариант «Омикрона» ХЕ , полагает эксперт.

— Он не имеет особых преимуществ перед уже существующими вариантами, но обладает чуть большей заразностью — на 10% выше, чем «Омикрон» ВА.1 и ВА.2. Сейчас самое время готовиться к его приходу, однако заново вводить ранее отмененные ограничения нецелесообразно. Самое главное — активно заниматься вакцинацией населения. Я всегда привожу в пример Японию: там за четыре месяца подняли долю вакцинированных с 3 до 77%. Если в России предпримут подобные шаги, то осень пройдет гладко, — добавил он.

Для подготовки к осени у нас есть все необходимые ресурсы и время. Главное, начать заранее готовиться к росту заболеваемости, чтобы избежать перегрузок системы здравоохранения, подчеркнул эксперт.

Производителей необходимость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

На возможность роста заболеваемости может повлиять как мутация вируса, так и общее снижение иммунитета, добавила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

— В первую очередь сейчас нужна личная профилактика, — считает эксперт. — После посещения общественных мест дополнительно можно обеззараживать слизистые оболочки горла и носа. Вирус не сразу внедряется в слизистую, его можно удалить вместе со слизью при промывании.

Ранее об ожидании новой волны коронавируса в конце мая – начале июня говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, ее вероятность и сила будут зависеть от отношения россиян к ревакцинации и соблюдению санитарных норм.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, коронавирусом за 14 апреля заболели 11 348 человек. В последний раз столько заболевших фиксировалось в стране 10 июня 2021 года, на подъеме третьей волны. За прошедшие с начала апреля две недели число новых случаев снизилось почти на 8 тыс. Смертельных исходов также стало меньше — 14 апреля от инфекции скончалось 254 человека (в начале месяца от COVID-19 умирали более 340 граждан ежедневно).

Все виды «Омикрона»

Скорость снижения заболеваемости напрямую зависит от процента вакцинированных людей, уверен член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Скачок в развитие Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— У нас низкий процент вакцинированных людей, всего 55%, в то время как в Европе в некоторых странах этот показатель достигает 80%. В России и относительно большой процент невакцинированных пожилых граждан. Из-за этого снижение заболеваемости идет медленно, — отметил он.

При этом эксперт не видит серьезной угрозы в распространении нового варианта «Омикрона» — ХЕ.

— Важно понимать, что ХЕ — это не новый штамм. Пока точно неизвестно, является ли он гибридом двух разновидностей штамма «Омикрон» или смесью BA.1 и BA.2. Но в любом случае он собой ничего нового не представляет, так как это просто совокупность субвариантов «Омикрона». Новых опасностей он не несет, — отметил специалист.

Сейчас в структуре заболеваемости преобладает штамм коронавируса BA.2, так называемый «Омикрон-стелс», свидетельствуют данные мониторинга медлаборатории «ЛабКвест». В начале апреля среди положительных результатов тестов на COVID-19 на него приходилось 67,7%. Еще 29,03% заражений вызвано изначальным вариантом «Омикрона» — BA.1. Они полностью вытеснили своего предшественника — штамм «Дельта».

Эти данные совпадают с информацией в российской базе VGARus (в ней собираются все исследования генетического кода коронавируса).

Скачок в развитие Фото: ТАСС/Александр Щербак

— В настоящее время среди сиквенсов (результат исследования генетического кода коронавируса. — «Известия»), загруженных в базу VGARus, на «Омикрон» приходится более 96%. Геновариант «Дельта» составляет 1,5% от общего количества загруженных сиквенсов, — отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, геновариант ХЕ в России пока не обнаружен.