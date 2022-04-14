 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Канада направит в Польшу 150 военнослужащих
Мир
Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров о мире с РФ
Мир
В ДНР заявили об эвакуации из Мариуполя еще 167 человек
Экономика
МВФ спрогнозировал снижение темпов роста мировой экономики
Происшествия
Около 100 домов повреждены при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
Общество
Орешкин анонсировал внеплановую индексацию пенсий и МРОТа
Мир
Авиация РФ за сутки поразила военный склад и скопления живой силы ВСУ
Общество
Путин образовал комиссию по обеспечению технологического суверенитета РФ в сфере IT
Спорт
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела погранпункта в Курской области
Мир
Соцпартия Молдавии оспорит закон о запрете георгиевских лент
/

Скачок в развитие: вирусологи прогнозируют шестую волну COVID-19 осенью

Какие меры необходимы, чтобы минимизировать ее последствия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Скачок в развитие: вирусологи прогнозируют шестую волну COVID-19 осенью
2022-04-14 17:10:07">
2022-04-14 17:10:07
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост заболеваемости коронавирусом начнется в России уже летом, когда в страну придет штамм «Омикрон» ХЕ, но резкий скачок случится не раньше осени, полагают опрошенные «Известиями» вирусологи. Шестая волна, вероятно, будет продолжительной, но сравнительно легкой — начинающий путешествие по миру «Омикрон» ХЕ более заразен, чем предыдущие его версии — BA.1 и BA.2, — но новых опасностей не несет. Единственный вариант избежать роста заболеваемости — увеличить темпы вакцинации в 4–5 раз от нынешних. В день должны прививаться порядка полумиллиона человек, убеждены специалисты.

Все сроки прошли

Линии и жизни: новые варианты «Омикрона» могут лучше уходить от иммунитета
Какие мутации есть у подвидов коронавируса из ЮАР и почему они могут быть опасны

Новая волна коронавируса в России не будет иметь ощутимых последствий, если темпы вакцинации населения вернутся к максимальным показателям — 450–500 тыс. человек в сутки, отметил в беседе с «Известиями» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Сейчас, согласно информации на портале «Стопкоронавирус», в России ежедневно прививается порядка 82 тыс. человек.

— Не стоит забывать и про то, что ревакцинироваться нужно почти всем, кто был ранее привит или переболел, все сроки уже прошли, — подчеркнул эксперт.

По его оценке, серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом — шестая волна — начнется осенью.

— Уже летом можно будет ощутить нестабильную с эпидемиологической точки зрения ситуацию, но резкого роста сродни тому, что было во время волн, вызванных [штаммами] «Дельта» или «Омикрон», не будет. С сентября же, когда люди начнут возвращаться из отпуска, закончатся каникулы, возобновление социальных контактов может привести к резкому скачку заболеваемости. Особенно в условиях, когда основная часть эпидмер отменена, — считает Николай Крючков.

Производителей необходимость
тест
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Плюс из минуса: санкции притормозят завоз самого заразного штамма ХE
Как ограничение авиасообщения повлияет на эпидситуацию и что будет, если новый вариант коронавируса все же проникнет в РФ

Сейчас в ряде европейских стран и Китае уже фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. В России цифры могут поползти вверх через 1–2 месяца, когда в страну дойдет новый вариант «Омикрона» ХЕ, полагает эксперт.

— Он не имеет особых преимуществ перед уже существующими вариантами, но обладает чуть большей заразностью — на 10% выше, чем «Омикрон» ВА.1 и ВА.2. Сейчас самое время готовиться к его приходу, однако заново вводить ранее отмененные ограничения нецелесообразно. Самое главное — активно заниматься вакцинацией населения. Я всегда привожу в пример Японию: там за четыре месяца подняли долю вакцинированных с 3 до 77%. Если в России предпримут подобные шаги, то осень пройдет гладко, — добавил он.

Для подготовки к осени у нас есть все необходимые ресурсы и время. Главное, начать заранее готовиться к росту заболеваемости, чтобы избежать перегрузок системы здравоохранения, подчеркнул эксперт.

Производителей необходимость
больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
АнтиSARSнитария: «умный» туалет предупредит о новых эпидемиях
Приставка к унитазу будет проводить анализы на коронавирус без вмешательства человека

На возможность роста заболеваемости может повлиять как мутация вируса, так и общее снижение иммунитета, добавила научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

— В первую очередь сейчас нужна личная профилактика, — считает эксперт. — После посещения общественных мест дополнительно можно обеззараживать слизистые оболочки горла и носа. Вирус не сразу внедряется в слизистую, его можно удалить вместе со слизью при промывании.

Ранее об ожидании новой волны коронавируса в конце мая – начале июня говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, ее вероятность и сила будут зависеть от отношения россиян к ревакцинации и соблюдению санитарных норм.

По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, коронавирусом за 14 апреля заболели 11 348 человек. В последний раз столько заболевших фиксировалось в стране 10 июня 2021 года, на подъеме третьей волны. За прошедшие с начала апреля две недели число новых случаев снизилось почти на 8 тыс. Смертельных исходов также стало меньше — 14 апреля от инфекции скончалось 254 человека (в начале месяца от COVID-19 умирали более 340 граждан ежедневно).

Все виды «Омикрона»

Скорость снижения заболеваемости напрямую зависит от процента вакцинированных людей, уверен член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Скачок в развитие
Вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Ковидный провал: нарушения памяти после коронавируса могут быть необратимыми
У каких пациентов медики наблюдают такие последствия чаще всего

— У нас низкий процент вакцинированных людей, всего 55%, в то время как в Европе в некоторых странах этот показатель достигает 80%. В России и относительно большой процент невакцинированных пожилых граждан. Из-за этого снижение заболеваемости идет медленно, — отметил он.

При этом эксперт не видит серьезной угрозы в распространении нового варианта «Омикрона» — ХЕ.

— Важно понимать, что ХЕ — это не новый штамм. Пока точно неизвестно, является ли он гибридом двух разновидностей штамма «Омикрон» или смесью BA.1 и BA.2. Но в любом случае он собой ничего нового не представляет, так как это просто совокупность субвариантов «Омикрона». Новых опасностей он не несет, — отметил специалист.

Сейчас в структуре заболеваемости преобладает штамм коронавируса BA.2, так называемый «Омикрон-стелс», свидетельствуют данные мониторинга медлаборатории «ЛабКвест». В начале апреля среди положительных результатов тестов на COVID-19 на него приходилось 67,7%. Еще 29,03% заражений вызвано изначальным вариантом «Омикрона» — BA.1. Они полностью вытеснили своего предшественника — штамм «Дельта».

Эти данные совпадают с информацией в российской базе VGARus (в ней собираются все исследования генетического кода коронавируса).

Скачок в развитие
микроскоп
Фото: ТАСС/Александр Щербак

— В настоящее время среди сиквенсов (результат исследования генетического кода коронавируса. — «Известия»), загруженных в базу VGARus, на «Омикрон» приходится более 96%. Геновариант «Дельта» составляет 1,5% от общего количества загруженных сиквенсов, — отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, геновариант ХЕ в России пока не обнаружен.

По данным портала «Стопкоронавирус», коллективный иммунитет в стране по состоянию на 8 апреля составляет 46,5%. Он постепенно снижается: неделей ранее показатель равнялся 48%. Полностью вакцинированы почти 86 млн граждан, один укол сделали свыше 89,5 млн.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022