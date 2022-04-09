АнтиSARSнитария: «умный» туалет предупредит о новых эпидемиях

Туалет, способный автоматически в течение 15 минут выявлять у пользователей коронавирусную инфекцию, создают американские ученые. По их мнению, оснащение общественных уборных таким оборудованием позволит получить более точную картину распространения COVID-19 и других инфекций. Специалисты из США уверены, что устройство будет востребовано, так как от участника исследования не потребуется никаких дополнительных действий, чтобы сдать анализ. Однако ряд российских ученых отнеслись к идее коллег скептически.

Аналитик в уборной

Группа ученых из Стэнфордского университета предложила оснащать общественные туалеты оборудованием для автоматического анализа их содержимого на наличие следов SARS-CoV-2. По мысли авторов идеи, результаты таких тестов позволят получить более точную картину распространения COVID-19, а при необходимости и других инфекционных болезней.

Главным преимуществом своего метода эпидемиологического контроля американские специалисты называют отсутствие необходимости для его участников предпринимать какие-то дополнительные действия, чтобы сдать анализы. Посетителю уборной достаточно дать согласие на проведение исследования с помощью мобильного телефона.

«Мы бы хотели обратить внимание на потенциальную стратегию использования «умного» туалета для пассивного мониторинга всплесков COVID-19, которая дает возможность раннего выявления инфицированных», — пишут ученые в статье в одном из журналов группы Nature.

АнтиSARSнитария Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Ученые назвали предложенную ими смарт-платформу COV-ID, что расшифровывается как «интегрированный диагностический туалет». Это приставка, которая подсоединяется к унитазу. Ее оснастят модулем для автоматического забора и обработки образцов. На следующем этапе приставка выделит из них РНК и проведет сверхбыстрое исследование полученной нуклеиновой кислоты, которое и даст ответ на вопрос, инфицирован ли участник исследования. Завершается цикл работы смарт-платформы санитарной обработкой. Анонимные или персонифицированные результаты исследования поступают в общую базу данных либо на смартфон пользователя.

Согласно расчетам ученых, для практического применения их идеи необходимо, чтобы весь автоматизированный процесс проведения анализа занимал не более 15 минут. Это возможно: современные методы тестирования на коронавирус, например ПЦР, позволяют обнаружить SARS-CoV-2 в образцах всего за 8–15 минут. При этом для подключения COV-ID к сетям можно использовать стандартную инфраструктуру «интернета вещей».

Для санитарной обработки устройства специалисты из Стэнфорда предлагают использовать ультрафиолетовый свет.

Также диагностический туалет может быть оборудован датчиками, которые измеряют температуру тела и сатурацию (уровень насыщения кислородом гемоглобина крови) участников исследования, а также определят, есть ли у них диарея, которая часто бывает симптомом коронавирусной инфекции. Это повысит точность диагнозов.

АнтиSARSнитария Фото: ТАСС/EPA/FERDY DAMMAN

Для оценки эпидемиологической обстановки теоретически можно использовать анализ сточных вод, который бы показывал концентрацию в них следов коронавируса. Для этого необязательно устанавливать дополнительное оборудование, как в случае с диагностическим туалетом. Однако на современном уровне знаний по объемам РНК SARS-CoV-2 в канализационной системе невозможно рассчитать реальное число инфицированных, так как всё еще нет данных о количестве коронавируса в организме отдельного больного. По этой причине намного более точное тестирование с использованием туалета даст, по мнению авторов, более близкий к реальности результат.

Смарт-платформу можно настроить на идентификацию не только коронавируса. Это могут быть вирусы, вызывающие острые кишечные инфекции, атипичную пневмонию, гастроэнтерит, дизентерию, свиной грипп, ближневосточный респираторный синдром, лихорадки Эбола и Зика и другие болезни.

Туалет на «Пушкинской»

Для какого-то научного исследования такой подход может применяться , считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, но проводить противоэпидемические мероприятия на основе полученных таким образом данных вряд ли возможно.

— Я себе плохо представляю с технической точки зрения, как мы могли бы это осуществить. Например, мы поставим такой туалет у метро «Пушкинская». Если там придется оставить персональные данные, то вряд ли кто-то воспользуется туалетом. А если эту процедуру будут делать анонимно, то как потом найти участника, который сдал положительный тест? — задается вопросом Сергей Вознесенский.

АнтиSARSнитария Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Эксперт подчеркнул, что даже если человек согласится на участие в диагностике, в случае положительного результата на основании этого тестирования Роспотребнадзор будет должен отправить его на карантин, что тоже мало реализуемо. К тому же нахождение РНК коронавируса в таких анализах не может быть основанием для постановки диагноза COVID-19. Для этого нужен ПЦР или другие тесты. А появление таких туалетов будет стоить очень больших денег, заключил Сергей Вознесенский.

Подобный скепсис не разделяет научный сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич.

— Сейчас, чтобы предсказать наступление нового пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в определенном регионе, анализируют сточные воды, потому что росту числа инфицированных предшествует повышение концентрации частиц коронавируса в канализации. Поэтому данные, полученные с помощью предлагаемых туалетов, вполне можно использовать, чтобы обнаружить вспышку и начать борьбу с эпидемией на самых ранних этапах ее развития, — сказала специалист.

По мнению заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислава Отставнова, предложенное американскими учеными решение позволяет практически независимо от человека осуществлять диагностику, что особенно удобно при длительном мониторинге для лиц с хроническими болезнями. Однако должным образом сертифицированное медицинское изделие адекватного качества будет стоить недешево для массовой установки, уверен специалист. В целом использование таких систем имело смысл в начале пандемии, а сейчас оно не столь актуально , подчеркнул он.

АнтиSARSнитария Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Люди нередко избегали тестирования на коронавирус, без энтузиазма относились к мерам социального мониторинга, штрафам и избыточному контролю, — напоминает Станислав Отставнов.

Поэтому представить, что перед использованием унитаза пользователь будет давать или не давать согласие (а по российским нормам нужно давать информированное согласие с подписью и указанием личных данных), можно только в теории, но не на практике.