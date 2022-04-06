Ковидный провал: нарушения памяти после коронавируса могут быть необратимыми

Нарушения памяти после коронавируса в ряде случаев могут быть очень длительными, а иногда и необратимыми. Об этом «Известиям» рассказали в НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора. Как указали специалисты, чаще с такими последствиями сталкиваются пожилые пациенты, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой или центральной нервной системы. Высок риск и в молодом возрасте, если терапию от COVID-19 назначили несвоевременно и неправильно. Впрочем, сейчас нарушения когнитивных функций после коронавируса встречаются реже, чем в начале пандемии, — это связано с вакцинацией и совершенствованием схем лечения.

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Долгосрочные исследования пациентов с постковидным синдромом показывают, что у ряда людей нарушения памяти сохраняются и через год, и через полтора после инфекции . Как рассказали «Известиям» специалисты, в ряде случаев функция не восстанавливается.

— У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми , — рассказала «Известиям» врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина.

COVIDный провал Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV

При тяжелом течении коронавирусной инфекции с поздним началом лечения или при неправильной терапии выраженная гипоксия (нехватка кислорода) и недостаточность кровоснабжения могут привести к тяжелому поражению головного мозга, уточнила она.

Как отметила Дарья Хавкина, наиболее выраженные когнитивные нарушения при коронавирусной инфекции отмечаются у пожилых людей, не имеющих иммунитета против COVID-19, при наличии гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, сахарного диабета II типа . Высок риск при несвоевременной и неправильной терапии, в том числе и в молодом возрасте.

— Сейчас мы видим гораздо меньше случаев существенных когнитивных нарушений на фоне коронавирусной инфекции, чем в предыдущие два года пандемии. Это связано и с вакцинацией, и с имеющимися отработанными схемами терапии, и с особенностями циркулирующего сейчас штамма «Омикрон», — рассказала Дарья Хавкина.

COVIDный провал Фото: ТАСС/Владимир Гердо

При устойчивом снижении памяти следует обратиться к врачу, посоветовала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Сосудистое поражение

Причина длительного нарушения памяти — в том, что коронавирус способен фиксироваться на внутренней стенке сосудов и вызывать их повреждение , сказала «Известиям» Татьяна Руженцова. Это сопровождается сужением просвета сосудистого русла, образованием тромбов и сокращением количества поступающих к тканям питательных веществ и кислорода.

— Образование и циркуляция информационных сигналов между нейронами, отвечающими за память, требуют затрат энергетических ресурсов, которые доставляются по сосудам. При больших энергозатратах происходит их перераспределение на самые жизненно важные участки, а зоны памяти остаются обедненными. Это может усугубляться и нарушением кровотока, и повреждением нейронов на фоне коронавирусной инфекции, —подчеркнула специалист.

COVID-19 является в первую очередь респираторным заболеванием, но до двух третей госпитализированных пациентов имеют признаки поражения центральной нервной системы , сказал врач-невролог, мануальный терапевт Клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан».

COVIDный провал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Клиническая практика и данные исследований показывают, что процесс восстановления нарушений памяти, внимания или концентрации может быть длительным. Однако о необратимых изменениях в головном мозге речь идет только в случаях развития у пациента на фоне тяжелого течения COVID-19 острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта) или энцефалита. Во всех остальных ситуациях необходим регулярный когнитивный тренинг либо, при наличии показаний, фармакологическая коррекция, — подчеркнул врач.

Нарушения памяти после тяжелых инфекционных заболеваний врачи встречали и раньше . Головной мозг страдает от гипоксии при пневмониях, при выраженном поражении легких с необходимостью ИВЛ. Кроме того, есть немало данных как зарубежных, так и российских ученых о том, что различные возбудители, например хламидии, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, герпес шестого типа и другие при отсутствии лечения могут стать одной из причин развития деменции. И коронавирус способен вызывать поражения головного мозга, однако его роль среди других возможных факторов развития деменции еще предстоит оценить, отметила Дарья Хавкина.