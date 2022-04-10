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Плюс из минуса: санкции притормозят завоз самого заразного штамма ХE

Как ограничение авиасообщения повлияет на эпидситуацию и что будет, если новый вариант коронавируса все же проникнет в РФ
Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Плюс из минуса: санкции притормозят завоз самого заразного штамма ХE
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2022-04-09 19:41:50
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Новый гибридный штамм коронавируса XE, состоящий из фрагментов двух линий «Омикрона», уже вышел за пределы Великобритании и может добраться до России. Однако связанное с санкциями ограничение авиасообщения позволит отсрочить его завоз и выиграть время, считают опрошенные «Известиями» ученые. Впрочем, новый вариант вряд ли вызовет подъем заболеваемости: за февраль и март среди населения России сформировалась мощная иммунная прослойка, сообщили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Однако специалисты рекомендуют не забывать о мерах безопасности, в первую очередь о вакцинации.

Эффект неожиданного

Завоз нового штамма коронавируса ХЕ (субвариант «Омикрона») в Россию будет отсрочен из-за санкций, считают опрошенные «Известиями» ученые. Остановка авиасообщения задержит распространение вируса, поскольку уменьшит число контактов между путешественниками, отметил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков. По его словам, так было в самую первую волну распространения COVID-19, когда из-за запрета воздушного сообщения с Китаем удалось отсрочить начало массовой эпидемии на месяц-полтора.

— Тем не менее «Омикрон» распространяется быстрее и для заражения требуется меньшее количество вируса. Я не думаю, что хоть кто-то сможет остаться незараженным. Если ХЕ станет конкурентом для [другого субварианта «Омикрона»] BA.2, то при отсутствии новых штаммов он его вытеснит со временем. Но на это потребуется время, — сказал ученый.

Плюс из минуса
Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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Изначально новый вариант коронавируса обнаружили в Великобритании, но он уже вышел за пределы одного государства. ХЕ выявили у мужчины в индийском штате Гуджарат. И то, что новый штамм в итоге попадет в Россию, не вызывает сомнений, заявил «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

Ограниченное авиасообщение внесет свой вклад, но, скорее всего, этот фактор лишь задержит распространение ХЕ. Все-таки штамм «Омикрон» и особенно его последние варианты обладают очень высокой патогенностью и, по сути, достаточно одного человека для распространения. Несмотря на ограничения, люди все равно продолжают путешествовать, причем с большим числом пересадок, а ведь каждая еще больше повышает риск из-за увеличения числа контактов, — сказал Альберт Ризванов.

Омикронный гибрид

ХЕ — рекомбинантный вариант «Омикрона», его геном состоит из фрагментов сублиний BA.1 и BA.2. Большая часть генома, включая ген S-белка («шипа»), у ХЕ от BA.2 или «стелс-Омикрона», который в ВОЗ назвали самым заразным за всю историю пандемии COVID-19. Такие выводы были сделаны на основании статистического анализа, проведенного с помощью данных о нескольких сотнях заболевших, в основном в Великобритании, уточнил «Известиям» руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Плюс из минуса
Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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— С одной стороны, это действительно может быть так и новый вариант станет еще немного, говорят — на 10%, трансмиссивнее (заразнее. — «Известия»), чем все предыдущие версии. Однако стоит отметить, что мы так «хорошо» переболели в январемарте, что сейчас создали очень мощную иммунную прослойку. Это следует также из факта того, что сейчас четыре из пяти новых случаев инфицирования в стране вызваны «стелс-Омикроном». Он был самым заразным, но тем не менее число выявленных заболевших находится на минимумах, — подчеркнул ученый. — И если мы сейчас почти не болеем, имея широкое распространение очень заразного «стелс-Омикрона», то 10% дополнительной трансмиссивности едва ли добавит проблем.

Поэтому даже в случае завоза в нашу страну ХЕ вряд ли сам по себе станет причиной нового подъема заболеваемости, заключил специалист

Более того, есть вероятность, что новый вариант не настолько опасен, как представляется сейчас. Количество известных геномов XE уже перевалило за тысячу, но это в основном потому, что он распространяется в Англии, где активно занимаются их секвенированием, сказал «Известиям» ученый-генетик Дмитрий Прусс. В сравнении с «родительскими» штаммами BA.1 и BA.2 частота заражений новым рекомбинантом низкая — примерно 0,5%, сказал эксперт.

Возможное преимущество в росте у XE, по сегодняшним оценкам, очень маленькое — в несколько процентов по сравнению с BA.2, а сами эти оценки очень неточные из-за редкости варианта (его частота едва превысила 0,5%). Все, что реально сказало про него британское агентство UKHSA (Агентство безопасности здравоохранения Великобритании. — «Известия»), будут следить и дальше, — отметил Дмитрий Прусс.

Плюс из минуса
Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

При этом ограниченное авиасообщение со странами Европы предотвратит синхронное распространение новых штаммов с этим регионом, подтвердила «Известиям» научный сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич. Однако все равно необходим контроль за эпидситуацией и соблюдение мер безопасности, указала она. В первую очередь это касается своевременной вакцинации, сошлись во мнении опрошенные эксперты.

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