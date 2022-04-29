Сближение неизбежно: союзники Вашингтона пытаются помириться

Главные союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе — Южная Корея и Япония — начали сближение. Нормализация отношений происходит на фоне новых призывов к сдерживанию Москвы и Пекина, официального визита американского лидера Джозефа Байдена в Токио и Сеул, намеченного на май, а также будущей инаугурации избранного южнокорейского президента Юн Сок Ёля. Получится ли у стран, отношения которых в последние десятилетия остаются крайне напряженными, помириться — разбирались «Известия».

Сближение, только сближение

« Учитывая, что международный порядок находится под угрозой, стратегическое сотрудничество между Японией и Южной Кореей, а также Японией, США и Южной Кореей необходимо, как никогда прежде », — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с представителями южнокорейской делегации, направленной избранным президентом Юн Сок Ёлем.

По словам Кисиды, у Сеула и Токио «нет времени на улучшение отношений», необходимо как можно быстрее решить проблемы, мешающие нормальному взаимодействию стран. Глава южнокорейской делегации в ответ заверял, что у стран общие ценности: демократия, свобода, рыночная экономика.

До этого прошла встреча с участием министров иностранных дел обеих стран, а также глав оборонных ведомств, по итогам которых стороны «договорились поддерживать и укреплять двусторонние связи», а также стремиться к тому, чтобы «отношения вернулись к здоровому состоянию».

Сближение неизбежно6 Делегация советников по внешней политике избранного президента Южной Кореи Юн Сук Ёля на встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисида в Токио, 26 апреля 2022 года Фото: REUTERS/Kyodo

Reuters пишет, что Кисада, вероятно, появится на инаугурации Юн Сок Ëля, намеченной на 10 мая. Это стало бы знаковым событием — такого визита не было с 2008 года .

Обострение в регионе, идеологическая близость, неспокойное соседство с КНДР, союз с Вашингтоном, казалось, подталкивают Южную Корею и Японию друг к другу. Отношения начинают потихоньку оттаивать, по крайней мере союзники США стараются всячески наладить контакты, однако сделать это будет непросто.

Очередное обострение

В конце апреля произошло очередное охлаждение в отношениях двух стран. Токио выразил протест Сеулу, за то что тот запустил беспилотники над спорными островами Такэсима (также известны под названием островов Лианкур и Токто. — Ред.) в Японском море и начал их фотографировать .

«Острова Такэсима являются нашей исконной территорией, в связи с чем [действия Южной Кореи] считаем прискорбными и неприемлемыми. Мы выразили суровый протест южнокорейской стороне по дипломатическими каналам, потребовав остановить исследование», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

Сближение неизбежно2 Острова Такэсима Фото: Global Look Press/Xinhua/Yao Qilin

Эти необитаемые скалистые острова общей площадью 0,188 кв. км расположены к востоку от Корейского полуострова. После 1945 года, когда Корею освободили от японского колониального господства, эти территории стали предметом международного спора. Японцы считают эти острова «незаконно оккупированными», на своих картах включают их в состав префектуры Симанэ, требуя вынести на рассмотрение Международного суда ООН территориальный спор с Южной Кореей.

Не способствовало нормализации отношений и посещение депутатами японского парламента скандально известного храма Ясукуни в Токио. В Азии он прослыл символом японского милитаризма, там хранятся списки с именами японцев, погибших с середины XIX века, в том числе военных преступников, которых казнили после поражения Японии во Второй мировой войне. Посещение Ясукуни по традиции вызывает возмущение и протесты в азиатских государствах, среди которых Китай и Южная Корея.

Много болезненных вопросов

В отношениях двух стран и без того накопилось много противоречий. Многие из них уходят своими корнями в начало прошлого века. После аннексии Кореи с 1910 по 1945 год Япония стала проводить довольно жесткую политику в регионе: мужчин заставляли воевать на стороне японцев во Второй мировой, имена и фамилии местных жителей заставляли менять на японские, на полуострове насаждали традиционную японскую религию синтоизм, запретили изучение и использование корейского языка, а японские компании использовали корейцев в качестве дешевой рабочей силы.

Сближение неизбежно4 Демонстрация за разрыв дипломатических отношений между Японией и Южной Кореей и возвращение островов Такэсима в японское владение в Токио, 21 февраля 2016 года Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alessandro Di Ciommo

В 1965-м страны подписали соглашение о полном урегулировании спора. Токио выплатил компенсации, казалось, стороны договорились, что спор уладили «полностью и окончательно». Однако в Сеуле периодически настаивают, что этого явно недостаточно.

Четыре года назад Южная Корея усилила давление на Японию, в стране начали конфисковывать активы ведущих японских компаний. Это вновь обострило отношения. В 2019-м Япония ответила жесткими торговыми санкциями. Страны находились на грани экономической войны. В моменты обострения отношений в ситуацию обычно вмешивались США, чтобы снизить градус напряженности между странами.

Еще более болезненная тема — вопрос о «женщинах утешения». Во время войны свыше 200 тыс. корейских женщин забрали в рабство и заставили работать в военных полевых борделях . К формальному урегулированию этой ситуации стороны пришли в 2015-м. Токио основал фонд на $8 млн для компенсаций жертвам эксплуатации. В Корее это вызвало протесты и возмущение граждан, через два года от фонда решили отказаться. Это разозлило японское правительство.

Сближение неизбежно5 Люди посещают еженедельный антияпонский правительственный митинг перед посольством Японии у памятника в Сеуле, символизирующего корейских женщин-рабынь во время Второй мировой войны, 25 мая 2020 года Фото: Global Look Press/AFLO/Lee Jae-Won

В общем, южнокорейская общественность традиционно выступает против компромиссов с японцами по таким чувствительным для них темам, как колониальное прошлое . Избранный президент Южной Кореи прослыл довольно проамериканским политиком. Однако выстроить отношения с Токио ему будет непросто: любые уступки японцам в стране посчитают непростительными.

Улучшение отношений неизбежно

Однако восстановление отношений двух стран сейчас особенно важно — на фоне визита американского президента Джозефа Байдена в Южную Корею и Японию, намеченного на конец мая. Американский лидер реализует новую стратегию Индо-Тихоокеанского региона, основная цель которой — сдерживание Пекина и Москвы.

— Япония — член Запада, действующий в русле его политики. Американцы давно подталкивают южнокорейцев и японцев к тому, чтобы они наладили отношения, поскольку для Вашингтона очень важна связка Токио-Сеул против Пекина, сейчас южнокорейский президент считается более проамериканским, чем прежний, равно как и японский премьер Кисида, они сближаются на этой основе. Насколько это надолго — другой вопрос, поскольку в Республике Корея антияпонские настроения по-прежнему сильны, но сближение точно будет , — пояснил «Известиям» бывший посол России в Японии Александр Панов.

Сближение неизбежно7 Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль встречается с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабем, 27 апреля 2022 года Фото: ТАСС/YONHAP / POOL

Схожей точки зрения придерживается и научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Ксения Чудинова.