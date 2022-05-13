Семеро одного жмут: главы МИД G7 договорились усилить давление на РФ

«Большая семерка» намерена усилить военную поддержку Украины и санкционное давление на Россию. Об этом главы МИД G7 договорились на встрече в немецком курортном районе Вайсенхаус. В обсуждениях также приняли участие украинский и молдавский министры. Киев, в свою очередь, потребовал от G7 передать российские активы Украине. Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, «большая семерка» пытается сплотить вокруг себя другие страны, чтобы надавить на Москву, однако реальных инструментов воздействия у неформальной организации нет . И пока в Германии «семерка» и ее гости осуждали Россию, РФ в Нью-Йорке на заседании СБ ООН, созванном по ее инициативе, убеждала мир в опасности биолабораторий США на Украине .

Сплоченные как никогда

Чтобы обсудить ситуацию на Украине и другие международные вызовы, министры иностранных дел G7 прибыли 12 мая на немецкий курорт у балтийского побережья Weissenhaus Grand Village Resort & Spa by the Sea. Здесь они пробудут до 14 мая, после чего отправятся в Берлин на неформальную встречу глав МИД НАТО.

На этот раз состав участников был немного скорректирован. Вместо заразившегося коронавирусом Энтони Блинкена в Германию приехала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Также на балтийское побережье прибыли глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Жан-Ив Ле Дриан (глава МИД Франции), Луиджи Ди Майо (Италии), Элизабет Трасс (Великобритании), Хаяси Йошимаса (Японии), Мелани Жоли (Канады) и хозяйка встречи Анналена Бербок. Именно она пригласила присоединиться к обсуждениям глав внешнеполитических ведомств Украины и Молдавии Дмитрия Кулебу и Николая Попеску .

«Никогда после окончания холодной войны мы, партнеры по G7, не сталкивались с более серьезными вызовами. Никогда раньше мы не были более сплоченными», — написала Анналена Бербок в своем Twitter.

Главы МИД G7 в унисон заявили, что будут поддерживать Украину, в том числе с помощью военной помощи и дополнительных санкций против России . Как сообщает Der Spiegel, страны «большой семерки» планируют передать Киеву финансовую помощь общим объемом порядка €30 млрд . По данным издания, об этом станет известно на встрече G7 в немецком Петерсберге на следующей неделе. В то же время в сообщении говорится, что ряд участников организации выступают против этого предложения.

Семеро одного жмут Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс Фото: REUTERS/Pool/Marcus Brandt

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, в свою очередь, заявила, что Лондон призывает ужесточить санкции против РФ . По ее словам, снять рестрикции можно будет только после выхода российских войск с территории Украины. Она также призвала союзников по НАТО помочь Украине перейти этим летом на использование оборудования стандартов альянса.

Жозеп Боррель заявил прессе, что ЕС выделит дополнительные €500 млн на военную поддержку Украины и будет оказывать больше давления на Россию путем экономических санкций . По его словам, 16 мая постпреды объединения должны будут договориться о возможном эмбарго на российскую нефть. «Нам нужно это соглашение, и оно у нас будет », — заверил он. «Мы должны понимать конкретные обстоятельства каждого из 27 государств-членов», — добавил, впрочем, дипломат.

Напомним, из-за резкой позиции Венгрии и нескольких восточноевропейских стран ЕС до сих пор не может согласовать шестой пакет санкций . На этом акцент в своей речи сделал и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. «Мы все ждем завершения европейской драмы с введением шестого санкционного пакета. Я полагаю, если в этом пакете не будет нефтяного эмбарго, Путин сможет праздновать, потому что впервые европейское единство будет разрушено из-за одной страны — Венгрии», — сказал он.

Семеро одного жмут Встреча министров иностранных дел G7 в Германии: Жозеп Йос Боррель — внешний представитель в Европейском союзе (слева), Дмитрий Кулеба — министр иностранных дел Украины Фото: Global Look press/IMAGO/Chris Emil Janssen

Отметим, еще на саммите 8 мая лидеры стран G7 договорились ввести нефтяное эмбарго, однако это не помогло ЕС добиться консенсуса. И, как сообщают зарубежные СМИ, страны объединения уже начали изучать возможность исключить нефтяное эмбарго из проекта нового пакета санкций.

— «Большая семерка» — организация клубного типа, и всё-таки ее возможности влияния на нынешнюю ситуацию ограничены. Вместе с тем ее не стоит недооценивать . Сегодня G7 показывает нам границу одной из частей мира, который разделился после недавних событий, — заявил «Известиям» председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

А пока на немецких берегах страны «семерки» с приглашенными министрами обсуждали и осуждали Россию и последствия спецоперации, в Нью-Йорке на заседании СБ ООН, созванном по инициативе РФ, российский постпред Василий Небензя убеждал коллег в опасности деятельности биолабораторий США на Украине.

Дипломат сообщил, что Москва представит материалы для работы, когда их сбор будет завершен. По его словам, Россия планирует задействовать ст. 5 и 6 Конвенции о запрещении биооружия для проведения расследования на Украине . Также Василий Небензя подчеркнул, что США умышленно блокируют режим Конвенции по биологическому и токсинному оружию. Постпред Китая при ООН, в свою очередь, заявил, что международное сообщество должно серьезно рассмотреть данные России о военной биологической деятельности США на Украине .

Серьезные последствия

Между тем в Германии Киев в лице Дмитрия Кулебы вновь призвал G7 передать российские активы Украине на восстановление страны . По его словам, Канада уже выразила согласие. Остальные члены, как он надеется, тоже дадут положительный ответ. К слову, это предложение поддержал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в недавнем интервью для Der Spiegel. В Госдуме РФ на такие призывы отреагировали сдержанно.

— Все эти заявления мы ожидали. Всё, что сейчас происходит, расписано по сценарию США. Что касается передачи российских активов Киеву, тут стоит отметить, что, скорее всего, они будут использованы как раз западными странами. Так они попытаются компенсировать поставки оружия на Украину , — заявил «Известиям» заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Семеро одного жмут Поставка оружия из Канады самолетом C17 Globemaster III Фото: REUTERS/Ukrainian Armed Forces General Staff

Помимо способов урегулирования ситуации на Украине «большая семерка» обсудила и общие последствия для экономического и продовольственного сектора. Анналена Бербок отметила, что конфликт уже вызвал глобальный кризис, поскольку поставки основных зерновых культур с Украины не могут покинуть страну . «25 млн т зерна в настоящее время заблокированы, в частности, в порту Одессы. Зерно означает пищу для миллионов людей в мире, в нем крайне нуждаются прежде всего в африканских странах и на Ближнем Востоке», — подчеркнула министр.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что мировым лидерам нужно подготовиться к тому, что военные действия на Украине «затянутся» и «вызовут серьезные долгосрочные проблемы для всего мира», включая глобальный продовольственный кризис. «Единство G7 жизненно важно во время этого кризиса для защиты свободы и демократии», — отметил дипломат.

Глава молдавского МИДа Николай Попеску в своем заявлении для прессы затронул еще одну серьезную проблему — миграционный кризис . По словам министра, 3,5% населения республики сейчас составляют украинские беженцы. «В такой стране, как Германия, это бы равнялось 2,7 млн человек, а в Великобритании, в Италии или во Франции — 2,1 млн человек. Таким образом, вы можете понять, насколько драматично гуманитарное воздействие на нас », — подчеркнул политик. Кроме того, обеспокоенность у Кишинева вызывают недавние инциденты в Приднестровье. По словам Николая Попеску, ситуация с безопасностью в стране «хрупкая», хотя сейчас и относительно спокойная.

Помимо этого участники встречи пообещали затронуть такие темы, как роль Китая в происходящем, обстановка в Индо-Тихоокеанском регионе, ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также борьба с изменением климата и пандемией.

Семеро одного жмут Фото: Global Look press/Zheng Huansong

Примечательно, что к «большой семерке» по видеосвязи подключился еще и глава внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди . В настоящий момент эта страна председательствует в G20. По данным источников зарубежных СМИ, на переговорах планировалось поднять вопрос о присутствии России на встрече глав «большой двадцатки» в ноябре.

— Страны G7 на фоне последних событий стали более сплоченными, но консолидировать вокруг себя остальной мир, по крайней мере пока, им не удалось. Индонезия занимает довольно нейтральную позицию, а проблема нейтральности сейчас стоит очень остро в мире . Конечно, «семерка» пытается переманить как можно большее количество стран на свою сторону и тем самым изолировать Россию. Сейчас это их цель, — пояснил «Известиям» Андрей Быстрицкий.