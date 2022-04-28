Срочный вывоз: чем закончился визит генсека ООН на Украину

Владимир Зеленский после переговоров с Антониу Гутерришем, выразил надежду, что провести эвакуацию людей с территории комбината «Азовсталь» удастся. Украина стала третьим пунктом назначения в миротворческом турне генсекретаря ООН — до этого он уже посетил Турцию и Россию. С лидерами всех трех стран он обсудил гуманитарный кризис на Украине и то, как его можно решить. Пока все, чего удалось достичь на словах, — так это формального согласия всех сторон на вывод людей под эгидой ООН с территории мариупольского комбината.

Третий пункт

«После визита в Москву я прибыл на Украину. Мы продолжим нашу работу по расширению гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей из зон конфликта», — написал 27 апреля в Twitter генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Чем скорее конфликт закончится, тем будет лучше для Украины, России и для мира, отметил он.

Это его первый визит на Украину с начала российской операции. Прежде чем встретиться с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским, делегация ООН посетила Ирпень, Бучу и Бородянку в Киевской области. После того, как в конце марта российские войска покинули эти города, в СМИ начали появляться свидетельства гибели там мирных жителей. Украинская сторона обвинила в этом Россию; Россия же в ответ назвала случившееся в этих городах провокацией.

Приехав в Бучу, Антониу Гутерриш сообщил, что за расследование произошедшего взялся Международный уголовный суд (МУС), и призвал Москву с ним сотрудничать. До этого прокурор суда Карим Хан заявил, что направил РФ три соответствующих послания, однако ответа так и не получил. Сотрудничества с МУС, скорее всего, не будет: как сказал 28 апреля на неформальной встрече Совбеза ООН глава правовой секции постпредства РФ при организации Сергей Леонидченко, «МУС — это почти политический инструмент и не имеет ничего общего с правосудием». Более того, призывы и решения этого суда в целом Москву ни к чему не обязывают: она вышла из его состава в 2016 году, да и до этого участницей суда не была — подписав в 2000 году Римский статут, который учредил эту инстанцию, РФ его так и не ратифицировала.

Срочный вывоз Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Ирпене, Украина Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Во второй половине дня Антониу Гутерриш встретился в Киеве с украинским руководством. После этих переговоров Владимир Зеленский заявил о том, что он верит в «успешный результат» «в плане деблокирования завода «Азовсталь». От каких-либо прогнозов он воздержался.

«Украина готова к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали» и к немедленному воплощению достигнутых договоренностей», — сказал президент Украины. С аналогичным посылом выступил и Антониу Гутерриш. После встречи вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что Киев начал планировать операцию по эвакуации людей.

На слова украинского президента о переговорах отреагировали в Москве. «Президент [Владимир Путин] сказал вполне ясно — гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне визита генсекретаря ООН в Киеве отмечали слабую вовлеченность глобальной организации в процесс урегулирования.

«Мы должны понимать, что определенные международные организации, институции, они достаточно слабые. Какие-то формальные слова будут сказаны, что они готовы принимать участие», — сказал глава Офиса президента Михаил Подоляк, выразив недоумение, почему представители ООН «едут сначала в Россию».

О том, что в этом конфликте ООН проявляет себя не очень активно, говорят и в экспертном сообществе.

Срочный вывоз Совместная пресс-конференция Антониу Гутерриша и Владимира Зеленского после переговоров Фото: REUTERS/REUTERS/Valentyn Ogirenko

— Во многом это связано с тем, что нет согласия в Совете Безопасности. Получается, что СБ сейчас, по сути, беспомощен, — пояснил «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — Генсекретарь ООН — это не политически самостоятельная фигура — он должен транслировать волю стран мира. Когда нет солидарной позиции, он может выражать свою точку зрения, но она вряд ли приведет к какому-то реальному результату.

О снижении влияния ООН говорит и то, как сегодня вводятся санкции: если раньше санкционный механизм организации считался единственно легитимным, то сейчас никто даже не пытается его задействовать, чтобы придать легитимность своим ограничениям, отметил эксперт.

Череда идей

Эта поездка стала заключительной в миротворческом турне Антониу Гутерриша — ранее на этой неделе в Москве он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Цель этих визитов — остановить гуманитарную катастрофу, которая разворачивается сейчас на Украине. Первоочередная задача — начать договариваться о более согласованных и четко работающих гуманитарных коридорах.

В Москву Антониу Гутерриш привез конкретное предложение: создать под эгидой ООН гуманитарную контактную группу, в которой Россия и Украина могли бы координироваться при создании таких коридоров. О Мариуполе и «Азовстали» генсекретарь говорил и с российским президентом. В итоге, как сообщил 26 апреля представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик, Владимир Путин «согласился, в принципе, на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации гражданских лиц» с этого комбината.

Срочный вывоз Встреча Владимира Путина и Антониу Гутерриша Фото: REUTERS/Sputnik/Vladimir Astapkovich

Что касается контактной группы, согласия Москвы на ее создание нет. Как рассказал «Известиям» российский информированный источник, в РФ уже действует межведомственный штаб, который работает с ООН по всем гуманитарным вопросам. Его создали в начале марта на базе Национального центра управления обороной. Задача штаба — гумпомощь населению на подконтрольных РФ украинских территориях, а также жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). С этим штабом работает замгенсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс; в начале апреля он, по аналогии с нынешним турне Антониу Гутерриша, посетил Москву и Киев.

О том, что контактная группа под эгидой ООН Москве не подходит, заявляли и российские представители на полях организации в Нью-Йорке. Как сказал 17 апреля первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский, такой призыв ООН «не очень понятен». «Они в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании, в сближении позиции сторон. Ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договоренностей между Россией и Украиной, которых я лично сейчас не вижу, особенно в нынешней ситуации», — заявил тогда дипломат. Таким же образом Москва отвергла предложение генсекретаря установить с 21 апреля четырехдневное «пасхальное перемирие».

Как сообщил 18 апреля Мартин Гриффитс, Киев согласился «с идеей того, что мы называем гуманитарной контактной группой, о которой я говорил. Они согласились с идеей общего перемирия и локальных перемирий».

Между Киевом и Москвой — Анкара

Отдельное место в череде поездок Антониу Гутерриша занимает Турция — ее генсекретарь посетил первой. Треугольник «Россия — Турция — Украина» сформировался во многом по инициативе Анкары: о желании выполнять роль посредника между Киевом и Москвой она заявляла еще до начала российской операции. Уже после 24 февраля Турция дважды стала площадкой для встреч представителей РФ и Украины: 10 марта в Анталье прошли переговоры Дмитрия Кулебы с его российским коллегой Сергеем Лавровым, а 29 марта — встреча делегаций, которые обсуждали мирное урегулирование.

Срочный вывоз Антониу Гутерриш на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом Фото: REUTERS/Presidential Press Office

В Анкару Антониу Гутерриш приехал 25 апреля. На встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом он поддержал дипломатические усилия Турции; тогда стороны сошлись на том, что будут добиваться скорейшего разрешения конфликта. На следующий день Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор — в этой беседе турецкий лидер вновь сообщил, что Анкара готова взять на себя инициативу в урегулировании.

— Продолжение этого конфликта не в интересах Турции, — пояснил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас. — Анкара поддерживает контакты и с Киевом, и с Москвой. Она не хочет жертвовать хорошими отношениями с одной стороной в пользу другой.

Вместе с тем, отмечает эксперт, турецкая сторона сделала немало для того, чтобы этот конфликт начался.

— В пользу этого говорят поставки Киеву вооружений, которые продолжаются до сих пор. Окончание операции РФ в нынешней обстановке — в интересах Турции и западных стран. Россия в этом случае окажется проигравшей стороной, к тому же ослабленной из-за санкций, и это будет выгодно партнерам по НАТО. Риторика Турции не совпадает с ее действиями — во многом ее позиция схожа с позицией западных стран, — сказал Керим Хас.

Срочный вывоз Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Так или иначе, риторика турецкого лидера остается неизменно миротворческой. 28 апреля, прежде чем отправиться с визитом в Саудовскую Аравию, он заявил: Анкара «желает, чтобы мир в регионе установился в ближайшее время».