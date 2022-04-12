Фейк, да не только: как Путин оценил ситуацию в Буче и диалог с Киевом

Белоруссия подходит в качестве площадки для дальнейших переговоров между Россией и Украиной . Об этом Владимир Путин заявил по итогам встречи с Александром Лукашенко, которая прошла на территории космодрома «Восточный» в Амурской области. Оба президента в этот день подчеркнули, что начало российской военной спецоперации было неизбежным . Между тем глава соседней республики поделился информацией спецслужб относительно произошедшего в украинской Буче. По мнению Владимира Путина, это такой же фейк , каким было обвинение сирийских правительственных войск в использовании химоружия.

Антироссийский плацдарм

Беседа с Александром Лукашенко на территории космодрома «Восточный» прошла спустя сутки после встречи Владимира Путина с другим зарубежным лидером — канцлером Австрии Карлом Нехаммером, который посетил РФ 11 апреля для того, чтобы содействовать нормализации ситуации на Украине. Эта тематика, разумеется, оказалась в центре внимания и российско-белорусских переговоров. Впрочем, этот факт, собственно, и стал причиной, по которой к диалогу двух президентов было приковано повышенное внимание со стороны представителей прессы, им пришлось добираться до космодрома на вертолете.

Разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко не затянулся до поздней ночи, как это прежде неоднократно происходило во время российско-белорусских встреч (диалог продлился около трех часов). Во-первых, на этот раз не предусматривалось подписание никаких документов. Кроме того, оба лидера, по сути, провели вместе весь день, находясь на территории космодрома, имея тем самым возможность обмениваться мнениями по текущим проблемам.

До начала переговоров президенты вместе осмотрели строительную площадку стартового комплекса для ракеты «Ангара», а также приняли участие в церемонии вручения госнаград. Уже во время нее Владимир Путин прокомментировал военную спецоперацию. В частности, глава РФ отметил: столкновение с антироссийскими силами на Украине было неизбежно.

Фейк, да не только_1 Президент РФ Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на космодроме Восточный Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма , — сказал Владимир Путин. — Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки.

Президент уверен, что все поставленные цели военной спецоперации будут достигнуты.

— Я часто слышу вопросы — а можно ли побыстрее? Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий , а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями. Наша задача — достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери , — пояснил он.

Главная задача, как подчеркнул Владимир Путин, заключается в помощи жителям Донбасса. По его словам, киевские власти при поддержке западных стран на протяжении многих лет просто отказывались выполнять Минские соглашения, реализация которых должна была способствовать мирному решению проблем в регионе.

Все поставленные цели — прежде всего освобождение Донбасса — будут достигнуты, уверен и член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков . Однако пока сложно спрогнозировать, когда именно это произойдет, признался он в беседе с «Известиями». По мнению сенатора, украинская сторона осложняет переговорный процесс. Причем в этом ей помогают европейские коллеги.

— Переговорный процесс сейчас вообще приостановился. И ожидать каких-то результатов от него на этом этапе не представляется возможным . Мы слышим очень воинственные заявления со стороны Киева. Возможно, их воодушевили многочисленные визиты европейских политиков, — подытожил сенатор.

Тупиковая ситуация

Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о ходе военной спецоперации. Кроме того, президенты обсудили переговорный процесс между Россией и Украиной . Во время совместной пресс-конференции глава РФ поблагодарил белорусского коллегу за организацию нескольких раундов встреч делегаций двух стран, отметив, что во многом благодаря главе Белоруссии стало возможным начать диалог с Киевом. Он также выразил уверенность, что белорусская площадка «вполне подходит» для продолжения контактов между представителями РФ и Украины.

К слову, в последний раз российско-украинские переговоры в очном формате прошли в Стамбуле 29 марта. По словам Владимира Путина, Киев сейчас отошел от достигнутых в Турции договоренностей, и в результате стороны вернулись к «тупиковой ситуации» . Хотя до этого Украина выторговывала для себя жесткие гарантии безопасности, которые бы не распространялись на территорию Крыма и Донбасса. После этого Москва предприняла шаги по созданию условий для переговорного процесса, однако затем произошла провокация в Буче .

Фейк, да не только_2 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в инженерном корпусе технического комплекса космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме Восточный Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила. Я пока этих изменений не знаю, — добавил президент РФ.

Владимир Путин вновь заявил, что у России не было никакого другого выбора, назвав при этом происходящее в соседней стране — трагедией, а Украину, Белоруссию и Россию — триединым народом.

Александр Лукашенко, в свою очередь, также заверил журналистов, что спецоперация на Украине, которая началась 24 февраля, была неизбежна.

— Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть опоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, сокрушительный удар, и по соседним областям , — подчеркнул белорусский лидер.

Прокомментировал Александр Лукашенко и ситуацию вокруг Бучи. По его словам, обвинения российской стороны в массовых убийствах мирного населения в этом городе — организованная британскими спецслужбами операция по дискредитации РФ. Владимир Путин назвал случившееся в Буче фейком . При этом спецслужбы обеих стран имеют конкретные доказательства этого. Глава РФ напомнил, что в Сирии устраивали похожие провокации и западные страны обвиняли в применении химического оружия президента САР Башара Асада.

— Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче, — заверил Владимир Путин.

Фейк, да не только_3 Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в сборочном цехе ракеты-носителя на космодроме Восточный Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Вероятно, Александр Лукашенко прав в том, что Британия организовала спецоперацию в Буче, сказал «Известиям» председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников . При этом политик не исключает, что схожие действия могут произойти снова. Их основная цель — затянуть переговорный процесс.

— Считаю, что эта информация (о спецоперации Британии в Буче. — «Известия») правдива . Эти провокации могут повториться в будущем, — заявил депутат.

Дело в том, что, по мнению президента РФ, США готовы «воевать с Россией до последнего украинца» , а сейчас происходит слом системы однополярного мира, который сложился после крушения СССР. Глава государства уверен: Украина для Запада — это средство достижения целей, не имеющих ничего общего с интересами украинского народа .

Владимир Путин считает, что санкционный «блицкриг» коллективного Запада против России не удался . Промышленность и финансовая система страны работает, а тем, кто сейчас вводит санкции, лучше одуматься.

И несмотря на внешнее давление со стороны западных стран, отношения России и Белоруссии в экономическом плане развиваются успешно. Товарооборот между двумя странами достиг в прошлом году почти $40 млрд . Более того, политика рестрикций в отношении двух государств дает дополнительные возможности для развития самых разных отраслей, включая космическую сферу, заметил Владимир Путин. И, конечно, Москва и Минск продолжат углублять сотрудничество по линии Союзного государства.

Сотрудничество России и Белоруссии действительно ускоряется, мы видим прогресс практически по всем направлениям взаимодействия двух стран, считает доцент Института экономики и Государственного университета управления Артем Савостицкий. Он обратил внимание на то, что в 2022 году наметился прогресс в вопросе перехода на рубли во взаимных расчетах. Что касается товарооборота, то он вырос в 1,5 раза с 2016 года, однако все еще не достиг максимальных значений 2012 года — тогда был зафиксирован рекордный объем торговли между нашими странами — $43,8 млрд, резюмировал эксперт.