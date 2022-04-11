Ум за расу заходит: как нацисты-маргиналы стали военными лидерами

Ход боевых действий по защите Донбасса показал, что среди противников ВС РФ есть не только военные преступники, но и лица с маниакальной страстью к убийствам. И это не фигура речи — в нацбатах и других добровольческих подразделениях служат люди, разыскиваемые за тяжкие уголовные преступления и уже осужденные по суровым составам уголовного законодательства. «Известия» вспомнили криминальные биографии некоторых сторонников киевского режима, которые сегодня получили доступ к оружию и стали лидерами мнений на Украине.

Корни нынешних трагедий Украины

Расправа над жителями Бучи, в которой пытаются обвинить Россию, могла быть следствием безжалостного истребления жителей, которые каким-либо образом взаимодействовали с российскими военными. К такому выводу приходят не только российские, но и зарубежные эксперты. Бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер считает, что в ходе зачистки украинские военные убили жителей, которые получали военные сухпайки от ВС РФ, участвовали в бартерном обмене с россиянами. Даже на фото, распространенных украинской стороной, рядом с телами убитых лежат зеленые упаковки с армейской символикой РФ.

«У нас есть видеозапись, где украинская полиция, а именно группа «Азов», гордо заявляет, что направляется на сафари. Название украинского специального полицейского подразделения, которое вошло в Бучу, было «Сафари». И они проводили «сафари», чтобы зачистить пророссийских коллаборационистов. Чистка означает убить», — рассказал Риттер.

Их дело «правое»

Кто же эти люди, кто проводил эту зачистку? Имена некоторых уже известны, собственно, они не особенно и скрываются. Одну из главных ролей в зачистке Бучи играл известный в кругах нацистов на постсоветском пространстве Сергей Коротких, он же Малюта, он же Коротыш, он же Захар Лаврентьев. Сегодня его позывной «Боцман». Он родился в российском Тольятти, позже переехал в Белоруссию с семьей. Там после службы в армии Коротких поступил в национальную школу КГБ, но был отчислен из-за связей с радикальными группировками — он участвовал в драке с милицией во время ежегодного шествия, известного как Чернобыльский шлях, на стороне националистов во время митинга в 1996 году. К слову, во время беспорядков тогда были перевернуты несколько милицейских машин, восемь членов УНА-УНСО (запрещена в России) были осуждены.

Ум за расу заходит Сергей Коротких Фото: youtube.com/Власть vs Влащенко

Уже тогда Коротких проявлял интерес к правым идеям, хотя в одном из интервью признавался, что в конце 1990-х ему и его приятелям оплачивали участие в таких акциях оппозиционеры из «Белорусского народного фронта». В 1999 году Малюта засветился в избиении белорусских оппозиционеров. Затем он увлекся идеями Русского национального единства (РНЕ — запрещена в России), а точнее, белорусского отделения движения и отметился в избиении своих бывших соратников из БНФ.

Колыбель нацистов СНГ

Многие из ныне действующих лидеров боевиков имеют отношение к этой экстремистской организации, которую в России уже подзабыли. А именно оттуда вышли многие массовые убийцы, террористы, часть из них отбывает наказание в колониях разных стран бывшего СССР. Но некоторым довелось поучаствовать в создании режима, о котором и не мечтали основатели. Правда, слово «русский» на Украине вот-вот окажется под запретом со всеми вытекающими.

В конце прошлого столетия с деятельностью РНЕ начали активно бороться в России и Белоруссии. На самого Малюту было совершено нападение в Минске, после которого он уехал в Москву. Там Коротких вместе с единомышленником Дмитрием Румянцевым начал создавать новое экстремистское сообщество — НСО (запрещена в РФ). Эта структура и ее «дочки» вошли в криминальную историю России как самые кровожадные и хорошо организованные. Молодежь привлекали театрализованные обряды посвящения, лесные вылазки, тематические мероприятия, атрибутика Третьего рейха. Позднее организация стала боевой структурой, причастной к совершению убийств и терактов.

Примерно в это время Малюта сближается с экстремистом Максимом Марцинкевичем. По версии российского следствия, они вместе совершали тяжкие преступления на национальной почве. Одним из самых резонансных стала казнь жителя Дагестана и выходца из Средней Азии, снятая на видео и разосланная в средства массовой информации самими соучастниками в 2007 году. Изначально рассматривалась версия о том, что снятое — инсценировка националистов, однако расправа оказалась настоящей. Преступление было раскрыто лишь 13 лет спустя — Тесак дал признательные показания. Следствие считает, что Малюта был непосредственным исполнителем нескольких жестоких убийств (одна из жертв была обезглавлена).

Ум за расу заходит Максим Марцинкевич Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

После того как тучи над нацсообществом (в частности, над НСО) в России начали сгущаться, он перебрался на Украину, где начался Майдан. Там Боцман свел дружбу с Арсеном Аваковым и его сыном. Он одним из первых вступил в созданный карательный батальон «Азов» и, по сути, стал его двигателем. Вслед за ним на Украину слетелись и другие радикально настроенные россияне, у которых были проблемы с законом. Малюта участвовал в так называемой АТО (антитеррористическая операция), за что его отметило высшее руководство страны, — уже в декабре 2014 года он получил паспорт гражданина Украины из рук президента Петра Порошенко.

Невероятно, но этому человеку доверили пост руководителя одесского отдела охраны объектов стратегического назначения департамента госслужбы при украинском МВД. Затем он подался в политику, стал сооснователем партии «Национальный корпус». Параллельно у него было несколько коммерческих проектов, связанных с боями без правил, организацией выставок и мероприятий. За короткий срок он обзавелся имуществом на Украине на несколько миллионов долларов.

С кем имеем дело

Еще один опасный единомышленник Малюты сейчас на Украине — Андрей Чуенков (он же Дедов, он же Дед). В России ему светит пожизненное по обвинению в убийствах на национальной почве, его предполагаемым сообщником помимо Коротких был Марцинкевич. После начала СВО он объявился в медийной плоскости: записал видеообращение в соцсети на фоне киевской многоэтажки, куда попала украинская ракета. В ролике он ложно обвинил в повреждении мирного объекта российские войска и пообещал: «Буду помогать украинцам чем могу».

Ум за расу заходит Фото: Global Look Press/dpa/James Sprankle

Еще один «азовец» из российской нацтусовки, которого мог подтянуть Малюта в свой кружок, — Александр Паринов по прозвищу Румын. Его считают активным членов Боевой организации русских националистов (запрещена в России). По версии российских следственных органов, он причастен как минимум к двум жестоким убийствам и многочисленным нападениям на иностранцев по причинам национальной и идеологической розни. В частности, он вместе с Александром Коршуновым (умер в результате несчастного случая) обвинялся в убийстве дворника из Средней Азии. Несчастному отсекли голову мачете, сфотографировали труп и разослали снимки в СМИ. Также его считают исполнителем расправы над антифашистом Александром Рюхиным. На Украине с 2009 года, был замечен журналистами в составе «Азова» еще в 2014 году. К слову, Паринов предпочитает особо не фигурировать в публичном пространстве.

Хватает и своих отморозков

Хватает на Украине и своих преступников, которые сегодня наводят ужас на мирное население собственной страны.

Еще с первых дней кампании в Сети объявился одиозный нацбатовец Юрий Ионов по прозвищу Таксист, которого на Украине объявили в розыск. Он уроженец Луганской области, работал в Москве таксистом, отсюда и псевдоним. Тяготел к околофутбольной культуре.

О том, что это за человек, можно понять, изучив несколько видеороликов с его участием, которых хватает на видеохостингах. Например, несколько лет назад этот «ветеран АТО» прилюдно грозился избить и изнасиловать сотрудников полиции, остановивших его автомобиль, — госавтоинспекторы не решились задерживать его на глазах у толпы.

Фото: youtube.com Юрий Ионов

Деньги он зарабатывал с помощью бандитизма. Несмотря на покровительство в силовых структурах, он был объявлен в розыск за похищение человека. По версии следствия, он похитил предпринимателя, надругался над ним и записал унизительный процесс на видео. Ему инкриминировали в том числе пытки. А потом шантажировал компроматом.

Но многочисленные судимости и садистские наклонности (даже в «Азове» от него постарались дистанцироваться, чтобы не портить имидж в глазах Европы) не помешали привлечь Ионова к педагогической работе. В одном из интервью он сообщил, что ходил в школу к детям — про войну рассказывать. В этом же интервью он признался, что употребляет наркотики и алкоголь. Позже он стал сооснователем молодежной общественной организации, основные действия которой были связаны с нападениями на филиалы российских банков и другими русофобскими выпадами.

Нападение на бизнесмена в итоге поставило Ионова вне закона, он был объявлен в розыск. Однако война позволила ему выйти из тени.

Ум за расу заходит Солдаты ВС РФ в Маруиполе, апрель 2022 года Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Он еще в феврале записал видеообращение, в котором рассказал, что власти Украины сфабриковали в отношении него уголовное дело. Но пообещал оборонять Мариуполь «до последнего врага и до окончательной победы». В марте появилась информация, что Ионов был ликвидирован под Мариуполем.

Визитка режима

Есть на украинских просторах и свой Марцинкевич — Артем Залесов (он же Артем Бонов). Этот человек еще до того как на Украине нацизм стал мейнстримом, трудился в амплуа Тесака, распространяя в массах идеи Третьего рейха в своей трактовке. Бонов записывал унизительные интервью с темнокожими, цыганами, выходцами из Закавказья, душевно больными людьми. То есть с теми, кого он искренне считает неполноценными или, как принято в нацтусовке, — «недочеловеками» .

После начала специальной военной операции Залесов вышел в эфир с сообщением о том, что находится в Польше. Однако это видео могло быть дезинформацией — в кадре нацист позирует с автоматом и минометом. Он также близко общается с Малютой и, вероятно, примкнул к его подразделению, которое в начале апреля находилось в Киевской области.

Один из старых украинских нацистов, который сейчас противостоит силам ВС РФ и ЛДНР, — Андрей Стемпицкий по прозвищу Летун (1973 г.р.). Он командует Добровольческим украинским корпусом «Правый сектор» (экстремистская организация, запрещена в РФ), который в составе других военизированных формирований находится на восточных рубежах Украины, как сообщает сам боевик.

Ум за расу заходит Андрей Стемпицкий Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук

Этот человек имеет обширный экстремистский и уголовный опыт. Родился в Бориславе Львовской области, окончил Харьковское летное училище. Еще в конце 1980-х увлекся идеями украинского национализма, стал членом организации «Тризуб имени Степана Бандеры» сразу после окончания училища в 1995 году. В этом же году за попытку захвата вертолетного аэродрома и нападение на охрану был приговорен к пяти годам колонии. После освобождения в 2001-м продолжил экстремистскую деятельность.

В 2011 году был вместе с другими членами «Тризуба» арестован за подрыв памятника Сталину в Запорожье, отбыл четыре месяца за незаконный оборот оружия и боеприпасов в СИЗО, но по решению суда был отпущен на поруки нардепов Украины. Участвовал в создании ПС, где руководил силовым блоком. Сложно переоценить роль этого человека в госперевороте, который случился во время Майдана в 2014 году.

В отношении Стемпицкого и его сообщников в 2016 году СК России возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме.

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