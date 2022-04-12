Космические планы: Россия возобновит Лунную программу

Россия планирует возобновить Лунную программу. Об этом 12 апреля Владимир Путин заявил во время посещения космодрома Восточный . Президент также заверил, что страна продолжит развивать собственную ракетно-космическую программу, несмотря на антироссийские санкции . При этом запланированный запуск автоматического аппарата «Луна-25» станет первой в истории человечества посадкой в полярную область, пояснили «Известиям» в Институте космических исследований РАН.

Вперед, в будущее

В Амурскую область Владимир Путин отправился в День космонавтики, который отмечается 12 апреля (именно в этот день в 1961-м советский космонавт Юрий Гагарин впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля). Региональную поездку глава РФ на этот раз совместил еще и с международной программой: на территории космодрома Восточный он встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко .

Космические планы Президент РФ Владимир Путин выступает перед работниками космодрома Восточный в сборочном цехе ракеты-носителя Фото: REUTERS/Sputnik/Kremlin/Mikhail Klimentyev

Еще до начала двусторонних переговоров президенты осмотрели командный пункт и строительную площадку стартового комплекса под ракеты-носители «Ангара» . Кроме того, Путин и Лукашенко приняли участие в церемонии вручения государственных наград. Звание Героя РФ и почетное звание «Летчик-космонавт РФ» было присвоено Сергею Прокопьеву. Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получили космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Также президент России побеседовал с работниками космодрома Восточный.

Что касается развития космической отрасли, то Владимир Путин сообщил, что Россия намерена возобновить Лунную программу . Речь идет о запуске межпланетной автоматической станции «Луна-25». При этом нынешние санкции не смогут остановить развитие отечественной космической отрасли , считают в Кремле. Владимир Путин напомнил об опыте СССР, который добился грандиозных успехов в условиях тотальной изоляции с технологической точки зрения.

— Ну неужели сегодняшняя Россия с продвинутыми технологиями не сможет дальше развивать нашу космическую программу? Конечно, мы будем это делать , — отметил он.

Антироссийские санкции, безусловно, будут препятствовать развитию космической отрасли, однако Россия постарается купировать их эффект, заявил «Известиям» научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Запланированный запуск автоматического аппарата «Луна-25» — это первая в истории человечества посадка к полярной области , отметил ученый. Если этот амбициозный проект получится реализовать, можно будет надеяться на следующие запуски — «Луны-26» и «Луны-27» .

Космические планы Сотрудники НПО имени С. А. Лавочкина у космического аппарата КА «Луна-25» Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Сейчас мы продолжаем исследовать Луну. Но не среднеширотную, а полярную. Эти области интересны тем, что, согласно предварительным экспериментам, под ее поверхностью есть запасы водяного льда . Лунная программа будет стартовать с космодрома Восточный. Это очень символично. Мы надеемся на ее успех и продолжение, — сказал Лев Зеленый.

Готовность к сотрудничеству

Владимир Путин также оценил перспективы развития космодрома: он назвал Восточный грандиозным объектом с хорошей перспективой развития и отметил, что все работы идут по плану, несмотря на корректировки, внесенные пандемией.

По словам президента, Россия продолжит развивать собственные технологии, которые раньше приобретала за границей за счет доходов от продажи энергоносителей . В то же время Москва по-прежнему готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами.

— Мы не собираемся изолироваться . Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать , — сказал Владимир Путин.

К серьезному сотрудничеству в этой сфере, в частности, готовы в Москве и Минске. Владимир Путин, к примеру, поручил «Роскосмосу» организовать полет на российском корабле космонавта из соседней республики. Александр Лукашенко в свою очередь заявил о готовности направить белорусских специалистов и строителей для дальнейшего развития космодрома Восточный .

Космические планы Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время осмотра строительной площадки стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Восточный Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Российские ученые также обсуждают с китайскими коллегами возможности кооперации , сообщил Лев Зеленый. По его словам, Пекин уже достиг больших успехов в области исследования Луны. Между тем антироссийские санкции привели к отмене проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства «ЭкзоМарс» . Запуск, запланированный на октябрь 2022 года, уже наверняка не состоится, считает научный руководитель Института космических исследований РАН.

— Это большая потеря и для науки, и для людей. Но это решение было принято не нами. И российские, и многие европейские ученые считают этот шаг (отказ совета ЕКА от сотрудничества с «Роскосмосом». — «Известия») ошибочным. Но политика в этом случае возобладала над здравым смыслом , — добавил ученый.