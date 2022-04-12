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Полет с фантазией: как космические технологии используют на Земле

Почему с помощью экспериментов на МКС можно победить COVID-19 и предотвратить климатическую катастрофу
Фото: NASA/Роскосмос
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Полет с фантазией: как космические технологии используют на Земле
2022-04-09 21:22:19">
2022-04-09 21:22:19
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Космические разработки российских ученых используются и на Земле. К примеру, на борту МКС исследователи вырастили белки коронавируса, которые помогут быстрее создать препараты против COVID-19. Также внеземные эксперименты позволяют бороться с изменениями климата, а оборудование для астронавтов можно адаптировать для использования в медицине и спорте. Ко Дню космонавтики «Известия» рассказывают о самых интересных и полезных космических разработках российских ученых, изменивших жизнь людей.

COVID в космосе

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Не так давно на МКС на 3D-биопринтере были выращены фрагменты SARS-CoV-2, в том числе белок, с помощью которого вирус попадает в клетки человека. Полученные образцы помогут изучить механизмы внедрения патогена в организм и потенциально разработать новые лекарства. Таким же методом можно выращивать и друге белки, в том числе разных патогенов, что облегчит и ускорит создание препаратов для борьбы с ними.

Белки выращиваются именно в космосе потому, что так проще изучать их структуру. Например, самый распространенный на сегодня метод для этого — рентгеноструктурный анализ. Объект просвечивают рентгеновскими лучами под разными углами, чтобы получить так называемую картину дифракции –– рассеяния рентгеновских лучей. Затем с помощью компьютерно-математических методов ученые обрабатывают картину дифракции и восстанавливают расположение конкретных атомов в молекуле.

Но для применения рентгеноструктурного анализа необходим белок в кристаллической форме, в которой биомолекулы «упакованы» в упорядоченную трехмерную структуру с фиксированным положением атомов.
Условия невесомости как раз обеспечивают выращивание такой чистой структуры.

Полет с фантазией
Эксперимент с 3D-биопринтером

Эксперимент с 3D-биопринтером

Фото: Олег Кононенко/Роскосмос

Спутник по жизни

Работу множества полезных для человечества технологий обеспечивают спутники. С ними связано функционирование навигации, телевидения и интернета, также аппараты помогают прогнозировать погоду.

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— Вокруг Земли на разных высотах сейчас летает несколько тысяч спутников, — отметила заместитель генерального директора компании Success Rockets Дарья Чудная. — На них установлена аппаратура, позволяющая вести наблюдения в видимом, инфракрасном, микроволновом, радиолокационном диапазонах, каждый из которых пригоден для решения широкого круга прикладных задач. Спутниковые снимки позволяют не только следить за текущими изменениями на нашей планете, но и прогнозировать очень многие процессы на Земле.

Например, наблюдение из космоса дает специалистам возможность прогнозировать погоду с максимальной точностью, и не только на поверхности Земли. С помощью спутников можно предсказать, допустим, землетрясение. Космические исследования показали и приближение климатической катастрофы — мониторинг вида Земли в режиме реального времени наглядно демонстрирует таяние ледников, исчезновение лесов и другие изменения общего вида планеты. Спутники же могут показать перемещение косяков рыбы в море, появление нефтяных пятен в океане, указать на нарушителя режима мореплавания, исчезновение коралловых рифов.

Полет с фантазией

Стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-12» с МКС

Фото: Олег Кононенко/Роскосмос

Восстановиться по одежке

На МКС проводят исследования мозга, кровеносной системы и других органов человека в условиях невесомости. Большинство таких наблюдений просто дают информацию о поведении человека в космосе, но не исключено, что вскоре они пригодятся и на практике — например, когда путешествия на другие планеты станут реальностью.

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Впрочем, созданные для космонавтов костюмы уже используются для пациентов на Земле. Например, на основе разработанного для космического полета костюма «Пингвин» специалисты сделали костюм «Регент». «Пингвин» используется и по сей день для профилактики негативного воздействия невесомости на организм человека при космических полетах — создает необходимую нагрузку на мышцы и скелет.

В конструкцию «Регента» входит система регулируемых резиновых тяжей, благодаря которым человеку приходится дополнительно напрягать мышцы, чтобы двигаться или сохранять определенное положение тела. Это позволяет сокращать сроки и повышать эффективность реабилитации в состояниях, которые могут возникать после ишемического инсульта или тяжелой черепно-мозговой травмы с двигательным неврологическим дефицитом.

Сам лечебный костюм состоит из жилета, шорт, наколенников и штрипок. Каждый элемент надевается на соответствующую часть тела пациента, между элементами закрепляются резиновые тяжи, которые в процессе использования оказывают необходимую нагрузку на мышцы и ткани подконтрольной зоны.

Полет с фантазией
Фото: Олег Кононенко/Роскосмос

Дело тренировки

Чтобы мышцы в космическом полете не деградировали, космонавты регулярно занимаются физическими упражнениями на тренажерах. Однако существует и ряд средств так называемой пассивной профилактики. Одно из них — электромиостимуляция. Работающих по этому методу устройств довольно много, они широко используются в фитнес-центрах и реабилитационных клиниках, однако единых данных по оптимальной длительности и режимам тренировок пока нет.

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Специалисты Института медико-биологических проблем РАН решили создать свой электростимулятор, с которым таких вопросов не возникнет. Режимы и эффективность работы приборов отрабатывали на Международной космической станции — ведь в невесомости мышцы не испытывают нагрузки. Именно такие режимы и нужны лежачим больным или ограниченным в движении людям для реабилитации и просто поддержки физической формы.

На борту МКС у нас есть два типа электростимуляторов, — сообщила «Известиям» ведущий научный сотрудник, заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики ИМБП РАН Елена Томиловская. — Первый тип помогает тренировать выносливость мышц, которые отвечают за поддержание позы (например, способность сидеть или стоять), а второй тип стимуляторов больше направлен на увеличение силы мышц.

Высокочастотный стимулятор обезболивает мышцу при работе. Режим, который подобрали для космонавтов, включает 10 секунд стимуляции для каждой мышцы и 50 секунд отдыха. Пока одна мышца отдыхает, стимулируется другая, затем третья, пояснила Елена Томиловская.

— Низкочастотный стимулятор работает в режиме: 1 секунда стимуляции, 2 секунды отдыха, и при этом стимулируются все мышцы одновременно — и сгибатели, и разгибатели, — рассказала она.

Теперь цель ученых — создать прибор, который сможет работать в обоих режимах. Кроме того, важно сделать так, чтобы человек смог использовать устройство самостоятельно, без постоянной помощи врача или методиста.

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