Эпоха возрождения: 2021 год стал прорывным для российского космоса

2021 год оказался богатым на события для российского космоса. Впервые за 11 лет были запущены два модуля для МКС — «Наука» и «Причал». Кроме того, в 2021-м на станцию полетели космические туристы на российском корабле «Союз МС-21». И, наконец, впервые за всю историю на МКС провели съемки художественного фильма. «Известия» подводят итоги поистине выдающегося года в истории российского космоса, а также вместе с экспертами строят предположения о том, что грядет в 2022-м.

Взять по модулю

В 2021 году были запущены два новых модуля для Международной космической станции — «Наука» и «Причал».

«Наука» успешно пристыковалась к МКС 29 июля. Это жилой модуль массой более 20 т, длиной около 13 м и более 4 м в максимальном диаметре. Внутри предусмотрено 14 рабочих мест для космонавтов. 6 кв. м внутреннего пространства отдано под научное оборудование и почти 5 кв. м — под хранение грузов.

Модуль планировали отправить еще в 2007 году, но из-за технических проблем запуск неоднократно переносили . Изначально это был дублер запущенного модуля «Заря». Хотя «Наука» ждала своего часа 14 лет, это не должно сказаться на работе модуля, считают специалисты.

Эпоха возрождения Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» перед стыковкой с Международной космической станцией Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК «Роскосмос»

— По сути, 14 лет на Земле оставался только корпус модуля, а для него это нестрашно, — пояснил старший научный сотрудник кафедры прикладной механики МФТИ Иван Завьялов. — Самый опасный момент для корпуса — выведение на орбиту. В этот момент он испытывает большие нагрузки. По сравнению с этим нагрузки при нахождении в невесомости небольшие — разве что термические. Радиация более страшна для приборов, чем для корпуса. Оборудование же на модуле новое, поэтому с ним проблем быть не должно.

«Причал» тоже ждал своего часа не один год. Его эскизный проект был утвержден в 2011-м, в течение 2014-го были проведены заводские контрольные испытания, и семь лет модуль находился на хранении. В 2021 году работы над «Причалом» снова перешли в активную стадию.

Модуль благополучно пристыковался к МКС через двое суток после старта , вечером 26 ноября. Прежде корабль с «Причалом» сделал 34 витка вокруг Земли.

Этот модуль разработали и произвели в РКК «Энергия» им. С.П. Королева. Там сказали «Известиям», что «Причал» нужен для продолжения наращивания станции с помощью новых модулей. Всего на нем шесть портов, пять из которых предназначены для стыковки кораблей «Союз» и «Прогресс», а также новых модулей, а один — для его соединения с модулем «Наука».

Эпоха возрождения Модуль «Причал» Фото: Роскосмос/РКК «Энергия/roscosmos.ru

Решение запускать новые модули для отрабатывающей последние годы на орбите МКС может показаться опрометчивым. Однако эксперты утверждают, что это гораздо лучше, чем если модули «тихо погибнут» на Земле. Тем более, что есть теоретическая возможность отсоединить модули от МКС и прикрепить их на новое место.

Снова на МКС

Под конец 2021 года состоялось еще одно важное для российского космоса событие. Впервые за 12 лет двое космических туристов полетели на МКС на российском корабле «Союз». На борту были японский миллиардер Юсаку Маэдзава, его помощник Йозо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин. Полет совместно организовали компания-оператор космического туризма Space Adventures и «Роскосмос».

Предыдущий полет такого рода состоялся в октябре 2009-го.

— Космические туристы начали посещать МКС в начале 2000-х годов, когда у России были свободные места на пилотируемых кораблях, летающих к станции, — напомнил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. — Производственные мощности позволяли отправлять по три-четыре «Союза» в год, что превышало потребности в запусках как с российской, так и с американской стороны. Однако когда программа NASA «Спейс Шаттл» завершилась, свободных мест на пилотируемых кораблях уже не осталось. Сейчас ситуация снова поменялась. К МКС стали летать Crew Dragon компании SpaceX. Поэтому свободные места на «Союзах» появляются вновь.

Эпоха возрождения Член основного экипажа 20-й экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин (в центре на первом плане), японский космический турист Юсаку Маэдзава (в центре на втором плане) и Едзо Хирано (в центре на третьем плане) перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» Фото: ТАСС/Максим Блинов

По оценкам экспертов, стоимость полета на космическом корабле «Союз» на МКС составляет около $50 млн.

В «Роскосмосе» «Известиям» сообщили, что госкорпорация открыта к сотрудничеству со Space Adventures по совместному предоставлению услуг коммерческих полетов на МКС. Сейчас идут переговоры с компанией о следующем таком полете , сказали в госкорпорации. В Space Adventures информацию подтвердили. Так что в ближайшее время можно ждать вестей о новых путешествиях на МКС.

Более того, на горизонте 50 лет для космических туристов может появиться отдельный большой модуль или даже целая станция . Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин летом уже предложил создать на российской орбитальной станции, которая придет на смену МКС, туристический модуль. По оценкам экспертов, его появление могли бы окупить 25 туристов за шесть лет.

Эпоха возрождения Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Дмитрий Рогозин сообщал журналистам, что попросил пересмотреть производство транспортных кораблей в пользу пилотируемых. К 2024 году планируется изготовить два «Союза» для туристов, рассказал глава госкорпорации.

Принять «Вызов»

Нельзя не упомянуть еще об одном проекте — съемке художественного фильма на МКС . Для этого на станцию отправились актриса Юлия Персильд и режиссер Клим Шипенко. Такой проект ранее никто не реализовывал ни в российской, ни зарубежной космонавтике. Некоторые критиковали идею, однако с технической точки зрения миссия завершилась благополучно. С точки зрения искусства проект можно будет оценить только после выхода фильма.

Первый в мире киноэкипаж отправился с Байконура к МКС на корабле «Союз МС-19» 5 октября. Стыковка прошла не без происшествий, но все закончилось благополучно.

Утром 17 октября актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернулись на Землю с МКС, где они снимали материалы для фильма «Вызов». Полет прошел успешно, никаких последствий для здоровья киноэкипажа отмечено не было.

Эпоха возрождения Юлия Пересильд после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Вероятно, это станет самым дорогим кино в истории России на сегодняшний момент , сказал «Известиям» член-корреспондент Российской академии космонавтики (РАК) Андрей Ионин. Две трети корабля (то есть два места в экипаже из трех) обошлись примерно в 4,5 млрд рублей. На съемки самого кино уйдет еще около 800 млн. Стоит учесть еще затраты на подготовку к полету Юлии Пересильд и Клима Шипенко, а также деньги на фильм в целом.

Три задачи

В конце года принято не только подводить итоги, но и планировать следующий. Роскосмосу стоит определить некий стратегический вектор развития и не просто сохранить свои позиции, но и обеспечить развитие технологий и обороноспособности благодаря космосу, уверен Андрей Ионин.

— Я бы предложил работать в трех направлениях. Первое — обеспечить развитие цифровой экономики в РФ. Для этого нам необходима система спутников, обеспечивающая суверенный интернет для всей территории страны, — отметил эксперт. — Вторая задача — развитие проекта ядерного буксира. Если его реализовать, это будет настоящий технологический прорыв, и Россия сможет занимать достойное место во многих космических проектах.