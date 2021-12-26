Куда летят миллиардеры: чем запомнится 2021 год в космической отрасли

Заканчивается 2021 год. И кажется, что космос всё плотнее входит в жизнь обычных людей, а будущее, каким оно представлялось фантастам, становится всё ближе. Вновь появились космические туристы, на орбите снимается художественное кино, а российский сегмент Международной космической станции постепенно прирастает модулями. В том, какие события мировой космонавтики стали наиболее важными в этом году, разбирались «Известия».

Летать стали чаще

Количество запусков растет и вплотную приблизилось к 140. Китай вот уже четыре года подряд удерживает лидерство по числу стартов (51 по состоянию на 19:12), но у них есть проблемы с качеством, сразу три аварии за год, правда, большей частью приходящиеся на коммерческие носители. На втором месте США (44 запуска по состоянию на 19:12), три четверти стартов которых обеспечивает компания SpaceX. Чуть менее половины американских стартов — это продолжение развертывания спутникового созвездия Starlink по обеспечению широкополосного доступа в интернет. Россия на третьем месте, на 19 декабря у «Роскосмоса» было 22 запуска. «Роскосмос» в этом году продолжает безаварийную серию запусков, самую длинную в своей истории.

Куда летят миллиардеры Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Нужно пояснить, что просто сравнивать количество запусков не всегда корректно. В конечном счете гораздо важнее, какая у конкретной страны космическая программа и насколько получается ее реализовывать. А запуски — это скорее показатель общего уровня развития космической отрасли. Если же говорить об отдельных достижениях, то интересного в этом году много почти у каждой космической державы.

Запуск к МКС модулей «Наука» и «Причал»

Модуль «Наука» для российского сегмента Международной космической станции ждали уже очень долго. Так получилось, что в международном сегменте работают целых три лабораторных модуля: европейский «Коламбус», американский «Дестини» и японский «Кибо», а у России до сих пор не было ни одного. И хотя создание российского научного модуля было начато еще в 2008 году, он всё не мог выбраться из череды проблем и проваленных испытаний. В топливных баках «Науки» была обнаружена стружка, модуль старел, и многие уже были морально готовы к тому, что он так и не будет запущен, а сразу уедет в музей словно памятник эпохе.

Однако 21 июля спустя годы ожидания и переносов «Наука» все-таки была отправлена к Международной космической станции. Полет «Науки» стал одним из самых сложных для российского Центра управления полетов. Специалисты столкнулись с множеством проблем, от не вовремя сработавшего клапана между топливными магистралями до программных сбоев. Восемь суток десятки специалистов делали всё, чтобы этот полет не закончился аварией, преодолевая все возможные сложности.

Куда летят миллиардеры Стыковка грузового корабля «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» к российскому сегменту Международной космической станции Фото: Роскосмос/roscosmos.ru/Петр Дубров

Но даже после ювелирной стыковки проблемы не закончились. Модуль «Наука» не был корректно выключен и переведен в состояние «сцепка», по-прежнему действовала программа автономного полета. И более чем через час полета компьютер «Науки» выдал команду на включение двигателей модуля на увод, попытался отойти от станции и заново пристыковаться. В результате станцию развернуло по оси, а потом при помощи двигателей ориентации станции и грузового космического корабля «Прогресс» МКС вернулась в правильное положение. Экипаж станции и ее модули не пострадали.

Спустя четыре месяца к Международной космической станции был запущен еще один модуль — «Причал» . Его полет и стыковка обошлись без проблем. Таким образом, Россия добавила к своему сегменту за один год два новых модуля впервые почти за два десятка лет. «Причал» предназначен для стыковки грузовых и пилотируемых кораблей, а также расширения станции при помощи новых модулей.

В настоящее время космонавты работают над интеграцией «Науки» в систему МКС, в 2022 году в модуле должны будут начаться новые научные эксперименты. Очень хочется надеяться, что с помощью «Науки» получится вывести космическую науку на новый уровень.

Атмосферные полеты Starship

Компания SpaceX продолжает создание новой космической системы Starship. Во-первых, Starship должен стать первой полностью многоразовой космической системой, состоящей из первой ступени Superheavy и космического корабля Starship. Во-вторых, эта система больше по размерам и грузоподъемности, чем любая из существовавших сверхтяжелых ракет. Если компании удастся реализовать Starship, это может стать серьезнейшим прорывом в мировой космонавтике.

Куда летят миллиардеры Тестовый запуск Starship Фото: Global Look Press/SpaceX

В 2021 году до орбитального полета не дошло, хотя изначально предполагалось, что он будет реализован уже в июле. Однако с февраля по май 2021 года компания SpaceX провела четыре испытания, в ходе которых прототип Starship поднимался на высоту в 10 км и демонстрировал возможность горизонтального полета. Правда, сесть у Starship получилось всего единожды. После чего компания объявила, что следующим шагом должен стать суборбитальный или даже орбитальный полет.

До настоящего времени SpaceX всё еще работает над получением этого разрешения от контролирующих органов. Сам полет должен состояться в начале 2022 года.

Национальная китайская станция

В 2021 году на орбите стало на одну станцию больше. 30 мая китайцы запустили первый модуль своей национальной космической станции. Космическая станция «Тяньгун» должна стать третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией (после станций «Мир» и МКС), но меньшей по размерам. В собранном виде космическая станция из трех модулей будет иметь массу более 60 т, а со временем может быть расширена до 100 и более тонн.

Куда летят миллиардеры Мужчина смотрит прямую телетрансляцию о двух астронавтах китайского космического корабля «Шэньчжоу 12», выполняющих космические операции за пределами основного модуля китайской космической станции Фото: Getty Images/ SOPA Images

Пока же запущен только один базовый модуль «Тяньхэ», но станция уже работает. Первая экспедиция из трех китайских космонавтов работала на станции с 17 июня 2021 года по 17 сентября. Почти сразу, 15 октября, на станцию прибыл второй экипаж, который пробудет на станции более шести месяцев. В настоящее время экипаж продолжает работать над подключением дополнительных функций орбитальной станции. Например, в ноябре в ходе выхода в открытый космос китайские космонавты установили оборудование для работы с дистанционными манипуляторами станции.

Космическая гонка миллиардеров

В июле 2021 года впервые в истории стартовала работа сразу двух компаний, предлагающих услуги суборбитального туризма, — полета выше 80 и 100 км, но без выхода на орбиту. Такой полет гораздо быстрее и дешевле, чем полет в космос, а потому, как предполагается, будет достаточно востребован. Если полет в космос в настоящее время стоит около $40–50 млн, то слетать в длящийся 15 минут суборбитальный полет и даже недолго почувствовать невесомость можно за $450–500 тыс.

Первый суборбитальный полет 11 июля совершил космоплан VSS Unity, компании Virgin Galactic, принадлежащей миллиардеру Ричарду Брэнсону. В первый полет отправился сам бизнесмен с братом и еще двумя работниками компании. Космоплан поднялся на 90 км над поверхностью Земли, а весь полет продолжался около 15 минут.

Куда летят миллиардеры Команда корабля New Shepard Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Blue Origin

Спустя девять дней, 20 июля, в космос первым же рейсом своей компании слетал миллиардер Джефф Безос, основатель компании Amazon. Его ракета New Shepard поднялась на высоту более 100 км, за линию Кармана, условную границу начала космоса. В экипаже тоже были четыре человека, в том числе и 82-летняя летчица Уолли Фанк, ставшая самым старым человеком, побывавшим в космосе.

К настоящему времени компания Blue Origin Джеффа Безоса совершила уже три коммерческих суборбитальных полета, в последнем за линию Кармана отправились сразу шесть человек. Virgin Galactic больше в космос не поднималась, специалисты пока занимаются доработкой космоплана, а ближайший туристический полет перенесен на 2022 год.

Возобновление космического туризма

Сразу две орбитальные туристические миссии состоялись в 2021 году. Компания SpaceX отправила миссию Inspiration 4, продолжавшуюся четверо суток. Примечательно, что среди участников полета не было ни одного профессионального космонавта. Сам полет корабля Crew Dragon проходил в автоматическом режиме, причем выбранная орбита позволила экипажу оказаться на расстоянии 585 км от поверхности Земли (орбита МКС находится на высоте примерно 400 км). Таким образом, дальше от Земли, чем участники Inspiration 4, улетали только астронавты программы «Аполлон».

В декабре впервые за двенадцать лет космических туристов запустил «Роскосмос». В полет на Международную космическую станцию отправился японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его приятель, продюсер Ёдзо Хирано. Повез космических туристов российский космонавт Александр Мисуркин. По словам представителей «Роскосмоса», в 2022 году ожидается еще один такой коммерческий полет. Цена за кресло не раскрывается, по мнению экспертов, она составляет примерно $50 млн, как и у других компаний. Всего на МКС японцы проведут восемь суток.

Куда летят миллиардеры Космический турист Юсаку Маэдзава перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Отдельно стоит сказать о другом полете непрофессионалов, достаточно важном для мировой космонавтики. В октябре 2021 года «Роскосмос» реализовал научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого на Международную космическую станцию был отправлен киноэкипаж, в который вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В рамках проекта на станции снимался материал для будущего кинофильма «Вызов», космонавт Олег Новицкий сыграл в нем одну из ролей.

Несмотря на противоречивые отзывы, проект стал значимым событием в популяризации российской космонавтики. Старт ракеты с киноэкипажем показывали в прямом эфире по Первому каналу, а интерес к полету был гораздо выше, чем обычно. Предполагается, что фильм «Вызов» выйдет в прокат в декабре 2022 года.

В ожидании

Есть и еще одно важное событие, которое состоялось под самый занавес года. 25 декабря ракета «Ариан-5» стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане . Она вывела на орбиту космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Это орбитальная инфракрасная обсерватория, которая предположительно заменит космический телескоп «Хаббл».

Куда летят миллиардеры Космический телескоп Джеймса Уэбба перед отправкой на стартовую площадку в Куру, Французская Гвиана Фото: Global Look Press/NASA

Телескоп «Джеймс Уэбб» создается уже более двадцати лет, его цена в процессе создания многократно увеличилась, а дату запуска многократно переносили. Но теперь космическая обсерватория значительно расширит возможности для астрофизиков и позволит узнать гораздо больше о первых звездах и галактиках, сформированных после Большого взрыва. Даст возможность изучить формирование и развитие галактик, звезд, планетных систем и происхождение жизни. Отличный рождественский и новогодний подарок для всех любителей космонавтики!