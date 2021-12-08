Игра на полет: как космические туристы прибыли на МКС впервые за 12 лет

8 декабря на МКС прибыли российский астронавт Александр Мисуркин и двое туристов из Японии — миллиардер Юсако Маэдзава и его помощник Йозо Хирано . Впервые часть песни «Трава у дома», которую включают при выходе отряда из отеля «Космонавт», прозвучала на японском языке. Старт «Союза», полет и стыковка прошли полностью в штатном режиме. Из-за пандемии COVID-19 на запуск не допустили прессу, зато проводить космических туристов приехали их родственники и близкие из Японии. В «Роскосмосе» и компании Space Adventures, организовавших полет, сообщили «Известиям», что ведут переговоры об отправке на МКС новых экскурсантов. С появлением пилотируемых космических кораблей Crew Dragon мест на российских «Союзах» станет больше, что дает шанс развитию космического туризма в России, пояснили эксперты.

Полет нормальный

8 декабря в 10.38 мск с космодрома Байконур благополучно стартовал корабль «Союз МС-20» с ракетой-носителем «Союз-2.1а» . Почти через 9 минут судно вышло на орбиту, поднявшись на высоту 200 км. На борту были японский миллиардер Юсако Маэдзава, его помощник Йозо Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин . Полет совместно организовали компания-оператор космического туризма Space Adventures и «Роскосмос».

Чтобы успеть пройти подготовку к полету, космические туристы встали в два часа ночи, рассказал менеджер проекта Space Adventures Денис Шапиро. Обычно отряд выходит из отеля «Космонавт» под песню «Трава у дома» . На сей раз один куплет в ней звучал на японском языке . Далее астронавты сели в автобус, который отвез их на площадку 254. Там специалисты одели членов экипажа в скафандры и проверили их герметичность.

После наступило время для общения с приехавшими на космодром родственниками и друзьями. Проводить туристов приехали около 70 человек из Японии , в том числе родители и дети Юсако Маэдзавы. Но общаться пришлось через стеклянную перегородку.

— Карантин для экипажа в этом году вообще соблюдался особенно строго, все-таки пандемия COVID-19 , — пояснил Денис Шапиро. — С 19 ноября контактировать кому-либо с Юсако, Хирано и Александром было запрещено. Обычно карантин длится две недели, но на этот раз он составил почти три. Предполетная пресс-конференция тоже была проведена онлайн.

Приехали пообщаться с экипажем и сказать напутственные слова также генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Центра подготовки космонавтов Максим Харламов. Маэдзава и Хирано сказали им «большое спасибо» на русском языке.

После общения с руководством «Роскосмоса», РКК «Энергия» и ЦПК космонавты направились к ракете.

На прямой трансляции полета было видно лицо Маэдзавы: он хранил полное спокойствие, лишь иногда сжимая губы. Звучали фразы «Полет нормальный», «Стабилизация изделия устойчивая», «На борту порядок», «Параметры системы управления ракеты-носителя в норме».

Полет продлился шесть часов, было сделано четыре витка вокруг Земли. Стыковка с модулем МКС «Поиск» произошла в 16.41 в полностью штатном режиме. Перегрузку как новички, так и российский космонавт перенесли отлично.

Перед полетом Маэдзава и Хирано тренировались в Центре подготовки космонавтов несколько месяцев. На МКС у них будет доступ как в российский, так и в американский сегмент МКС. Возвращение экипажа ожидается запланировано на 20 декабря.

То ли еще будет

Маэдзава и Хирано стали первыми за 12 лет туристами, которые прилетели на Международную космическую станцию. Предыдущий полет такого рода был в октябре 2009 года.

— Космические туристы начали посещать МКС в начале 2000-х годов, когда у России были свободные места на пилотируемых кораблях, летающих к станции, — напомнил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. — Производственные мощности позволяли отправлять по три-четыре «Союза» в год, что превышало потребности в запусках как с российской, так и с американской стороны. Однако когда программа NASA «Спейс Шаттл» завершилась, свободных мест на пилотируемых кораблях уже не осталось. Сейчас ситуация снова поменялась. К МКС стали летать Crew Dragon компании Space X. Поэтому свободные места на «Союзах» появляются вновь.

Стоимость полета на космическом корабле «Союз» на МКС составляет около $50 млн . Об этом сообщил глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко.

— Космическому туристу полет обходится дешевле, чем партнерам, — отметил Андрей Ионин. — NASA за место на пилотируемом корабле должно отдавать порядка $90 млн. Однако и цену на полет для туристов поднимать нельзя, все-таки это рынок, и рынок довольно специфический.

В «Роскосмосе» «Известиям» сообщили, что госкорпорация открыта к сотрудничеству с Space Adventures по совместному предоставлению услуг коммерческих полетов на МКС . Сейчас идут переговоры с компании о следующем таком полете , сказали в госкорпорации. Позже Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что попросил пересмотреть производство транспортных кораблей в пользу пилотируемых. К 2024 году планируется изготовить два «Союза» для туристов, рассказал глава госкорпорации.

Сергей Костенко подтвердил, что переговоры о новых полетах ведутся, однако имена следующих космических туристов компания пока сообщить не готова.

Андрей Ионин напомнил, что МКС все-таки создавалась для профессионалов, а не для туристов — неподготовленным людям находиться там даже опасно. Поэтому для экскурсантов нужно делать или отдельный модуль, или строить целую станцию, полагает эксперт. По его мнению, этого вполне можно ожидать на горизонте 50 лет.