Сожгли по полной: почему включились двигатели на модуле «Наука»

После состыковки модуля «Наука» с Международной космической станцией 29 июля произошло включение его двигателей, из-за чего МКС развернулась на 45 градусов. Как объяснили опрошенные «Известиями» эксперты, причиной стала программная ошибка, которая могла привести к более раннему включению двигателей, чем было запланировано. Не исключается и сбой работы датчиков, показавших утечку топлива, которой не было. При этом специалисты сошлись во мнении, что никакой опасности инцидент не представлял и значимых последствий у него не будет.

«Оно само»

29 июля в 16:29 по московскому времени модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции. Вскоре космонавты на МКС сообщили о внештатно включившихся двигателях на модуле «Наука». Из-за этого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс». Спустя некоторое время двигатели «Науки» удалось отключить.

В «Роскосмосе» инцидент объяснили работой с остатками топлива в модуле «Наука». Генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полётом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что «из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом».

«Известия» спросили российских экспертов, что могло стать причиной срабатывания двигателей и сдвига станции с орбиты.

— Дело в том, что ракетное топливо гептил токсично, я бы лично не хотел, чтобы оно находилось в модуле , — пояснил старший научный сотрудник кафедры прикладной механики МФТИ Иван Завьялов. — Его протечка и попадание в отсеки представляет серьезную угрозу для жизни космонавтов. Наличие паров топлива вокруг станции при его выбросе тоже не слишком радует, — оно может оседать на корпус МКС. Это серьёзное отравляющее вещество. Поэтому двигатели могли включить специально, чтобы сжечь его, а не выбрасывать в атмосферу и не возить с собой . Возможно, что это случилось раньше, чем было запланировано из-за сбоя в программе.

По мнению Ивана Завьялова, сжечь топливо предполагалось без последствий, но что-то пошло не так.

— На мой взгляд, либо двигатели запустились не вовремя, либо топлива в баках оставалось больше, чем планировалось, — пояснил эксперт . — В итоге суммарный импульс оказался намного больше, чем рассчитывали. Ведь при подлете модуля сообщалось, что произошла утечка топлива. Вполне вероятно, что датчики ошиблись, и показали сокращение топлива, а на самом деле утечки не было, и остаток топлива оказался намного больше.

Источник «Известий» в ракетно-космической отрасли согласен, что это была программная ошибка, однако она не критична.

— С топливом действительно нужно было бы что-то сделать, — указал специалист. — И такие работы проводиться будут, но представить себе, что двигатели включили без предупреждения, сложно. Впрочем, этот инцидент помог частично избавиться от топлива. Что будет дальше, пока не известно. Может — сожгут, может, выбросят, ибо топлива осталось очень мало.

Специалист также отметил, что вероятность подобных проблем возрастает при долгом откладывании проекта, как это и случилось с модулем «Наука».

— Получается, что над проектом работали разные люди, и это могло сказаться на конечном результате, — отметил источник.

Полезная случайность

Впрочем, все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что инцидент не приведет к серьезным последствиям, а экипажу МКС ничего не угрожает.

— Основные затраты топлива идут на корректирование орбиты, и с этой точки зрения поворот станции на 45 градусов — слабый маневр , — уточнил Иван Завьялов. — Даже если вообще ничего не делать, со временем, под действием гравитационной стабилизации, станция вернулась бы в свое изначальное положение.

Тем временем стало известно, что NASA откладывает запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем «Наука» на МКС. Но он мог быть отложен из-за погодных условий: по прогнозу синоптиков, вероятность старта составляла лишь 40%.

— Зато теперь американцы могут «свалить вину» на изменение орбиты и необходимость ее пересчитывания, — пояснил пожелавший остаться неназванным специалист. — Орбита на самом деле практически не изменилась. А с точки зрения безопасности, единственное, что нуждается в изучении — это потенциальное загрязнение поверхности МКС.

Член совета РАН по космосу, советник генерального директора АО «Успешные ракеты» Валентин Уваров сообщил, что работа МКС также не застрахована от проблем.

— В 2014-2016 годах я был членом госкомиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов и помню, насколько напряжённой и сложной является работа тех, кто работает на успех российской космонавтики, — сказал эксперт «Известиям». — Сейчас можно только похвалить российских специалистов, быстро устранивших проблему. Если мы обратимся к истории создания и функционирования МКС, то было достаточно различных сбоев в работе оборудования при стыковках и на самой станции. Пожалуй, при подсчёте таких случаев ещё не известно, кто будет на первом месте — США или Россия.

Например, напомнил эксперт, в ночь с 31 июля на 1 августа 2010 года на американском сегменте МКС отключился автомат защиты системы охлаждения. Позднее его удалось включить, но затем он вновь вышел из строя. Для устранения неисправности американским астронавтам Дагласу Уилоку и Трейси Колдвелл-Дайсон пришлось трижды выходить в открытый космос.

— Хотелось бы отметить, что американцы, пожалуй, излишне паникуют в любой, хоть немного внештатной ситуации и чуть что —задраивают люки и спешат надевать скафандры, чтобы улетать. Конечно, все что касается МКС — это серьезно, так как речь идёт о человеческих жизнях и самом уникальном человеческом творении, но нельзя же так реагировать на каждый чих , — заключил Валентин Уваров.