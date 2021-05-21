Маск атакует: насколько прогнозы бизнесмена близки к реальности

Создание двигателей, использующих энергию антиматерии, — единственный шанс человечества выбраться за пределы Солнечной системы, сказал основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на проходящем в России просветительском марафоне «Новое знание». Также он предсказал полный переход всех видов транспорта на электродвигатели и поделился планами по запуску своего бизнеса в нашей стране. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что при жизни Илона Маска эра галактических путешествий едва ли начнётся, однако насчет того, каким будет в будущем транспорт на Земле, они с ним согласны.

В четверг, 20 мая, в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург, стартовал форум «Новое знание», призванный привлечь внимание молодежи к достижениям науки и технологического прогресса во всем мире. За три дня мероприятия, которое завершится 22 мая, на нем выступят более 150 спикеров. Доклады большинства из них доступны для просмотра онлайн или в записи.

Маск атакует Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В первый день участие в форуме приняли около 20 спикеров, в том числе президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, журналист Владимир Познер, режиссёр Тимур Бекмамбетов. Гвоздём же второго дня стало прямое включение основателя компании SpaceX Илона Маска. Поучаствовать в форуме его пригласил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он же и задал Маску первый вопрос о том, каким тот видит будущее человечества через 50 лет.

После короткого приветствия основатель SpaceX сказал, что ему трудно описать четкую картину будущего на таком большом промежутке. Однако спикер выразил уверенность в том, что через полвека мир людей будет сильно отличаться от настоящего.

— Произойдет фундаментальный сдвиг в развитии технологий: искусственного интеллекта, космического туризма, интерфейса «мозг-компьютер», исследованиях ДНК, — заявил Илон Маск.

Электричество на колёсах

После ответа на вопрос Дмитрия Пескова ведущая переключила внимание гостя на посетителей форума и зрителей трансляции, жаждущих задать вопросы. Один из первых был посвящён перспективам современного транспорта.

По мнению Маска, главными векторами развития наземного, водного и воздушных средств передвижения станут повышение автономности их управления и электрификация. Основатель компании Tesla уверен, что в будущем машины, корабли и самолёты перейдут на электродвигатели. Воздушный транспорт, по его словам, сделает этот рывок последним , поскольку имеются сложности с оптимизацией необходимых элементов питания.

С Маском согласен руководитель лаборатории «Катализ и переработка углеводородов» НИТУ «МИСиС» профессор Александр Громов.

— Литий-ионные аккумуляторы, которые сейчас используют для питания электродвигателей, очень тяжелые, а в воздухе важен каждый килограмм, — пояснил эксперт. — В этом и заключается их проблема применения для самолетов. Что же касается автомобилей, они имеют все шансы вскоре стать исключительно электрическими и беспилотными.

Маск атакует Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В ходе обсуждения транспортных перспектив из зала был задан вопрос о будущем бренда Tesla. Отвечая на него, гость ответил, что в скором времени американские электромобили могут официально появиться в России, Казахстане и других странах СНГ. Он также допустил запуск производства своих электромобилей в России.

— У нас есть фабрика в Шанхае. Также мы строимся в Берлине, Техасе и Калифорнии. Я хочу, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию, — сказал основатель Tesla.



Позже глава Удмуртии Александр Бречалов предложил Маску разместить завод Tesla в регионе на льготных условиях. С похожим предложением выступил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Появление официального дилера Tesla в России будет способствовать их популяризации в России, сказал «Известиям» руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

— Мы видим, что некоторые производители в премиальном сегменте, такие как Audi, Porsche, Range Rover официально продают электромобили в России. Решение об официальном появлении Tesla в России должно увеличить их продажи. Они и так росли, в большей степени из-за отмены ввозных пошлин, но появление официального дилера даст новый толчок. Tesla — известная марка во всем мире, один из новаторов в сегменте электромобилей, — напомнил он.

Космические планы

Далее началась серия вопросов, касающихся развития космонавтики. Между ответами на них Илон Маск несколько раз отметил большой вклад в развитие этой отрасли российских ученых: Константина Циолковского и Сергея Королёва. Гость рассказал, что в офисе компании SpaceX есть несколько конференц-залов, названных в честь различных исследователей космоса. Крупнейшие из них посвящены именно Циолковскому и Королёву.

Одной из главных целей человечества в будущем, считает Маск, должно стать преодоление границ Солнечной системы. В настоящих условиях это можно сделать, только освоив двигатели на антиматерии. По его словам, это позволит достигнуть 10-20% от скорости света и отправить корабль в соседнюю галактику. Немаловажным считает Маск и создание ракет, управление которых будет полностью беспилотным.

Однако прежде современной астронавтике предстоит решить ряд более насущных проблем. Например, повысить мобильность человечества в рамках Солнечной системы. А начать, по словам Маска, нужно с создания баз на Луне и Марсе, которые могут вырасти в настоящие города . Разработка системы межпланетных путешествий станет большим рывком вперёд, считает он.

— Я думаю, что Марс — это пригодная для жизни планета. Поначалу будет непросто: придётся выживать под давлением, в стеклянных комнатах. Но со временем это позволит нам его обжить, — предположил Маск.

Маск атакует Предприниматель, инженер, основатель Space X Илон Маск во время выступления на форуме Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Вероятность любого события не равна нулю, прокомментировал слова Илона Маска о полете за пределы Солнечной системы, космолог, профессор кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Рубин.

— Антиматерия — эффективный способ преобразовать энергию в движущую силу, – рассказал эксперт. — Реакция взаимодействия материи с антиматерией имеет почти 100% коэффициент полезного действия, то есть вся полученная энергия пойдет на движение ракеты. Это будет самый мощный двигатель. Проблема в том, что создать антиматерию непросто — сейчас это можно сделать только на ускорителях, и то в мизерных количествах. В ближайшие сотни лет набрать достаточную для полета к другим системам массу антиматерии нереально, если реально вообще. Поэтому при жизни Илона Маска путешествие к другим звездам вряд ли осуществится.

К тому же, если за основу топлива будет взята антиматерия, по словам Рубина, встанет проблема его хранения.

— Ведь любое соприкосновение антиматерии с материей приведет к взрыву, по сравнению с которым ядерный — это просто мелочь, — пояснил ученый.

При этом с идей о полной автоматизации ракет для межгалактических путешествий ученый согласился. По его словам, человечеству стоит развивать скорее эту концепцию, нежели двигатели на антиматерии.

В общей сложности Илону Маску было задано больше десятка вопросов, трансляция длилась 40 минут. Форум «Новое знание» продолжит работу в субботу, 22 мая.