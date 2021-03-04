Взлететь на воздух: причиной взрыва Starship могла быть трещина
Запущенный компанией Space X прототип корабля Starship SN10 мог взорваться при приземлении из-за попадания паров горючего в хвостовую часть, где находятся горячие элементы двигателя, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Такая утечка могла произойти из-за появления трещины или же из-за просчета специалистов при моделировании пути топлива. Кроме того, проблема может быть в плохой вентиляции из-за коротких ножек-амортизаторов корабля. Чтобы устранить риски взрыва, вероятно, потребуется полностью переделать хвостовую часть ракеты, полагают некоторые эксперты. Не исключено, что Starship так и останется прототипом, на котором будут отработаны новые двигатели на метане, допускают специалисты.
С легким паром
Вчера в ходе испытательного полета прототип корабля Starship SN10 компании SpaceX поднялся на высоту около 10 км, развернулся и сел. Однако спустя несколько минут взорвался. Это уже третье испытание, во время двух предыдущих корабли также взорвались.
В SpaceX сообщили, что причиной стал «избыток ракетного топлива». Российские ученые проанализировали видео с посадкой и взрывом и привели несколько объяснений произошедшему для «Известий».
Cнимок со спутника пусковых установок SpaceX Starship SN10 в Бока-Чика, штат Техас, США, 3 марта 2021 года
— Взрыв мог произойти вследствие скопления паров горючего внутри прототипа, — сообщил доцент кафедры стартовых ракетных комплексов МГТУ имени Н.Э. Баумана Владимир Игрицкий. — Если где-то образовалась трещина, эти пары могли просочиться к горячим частям двигателя в хвостовом отсеке ракеты. При накоплении взрывоопасной концентрации достаточно одной искры, чтобы все загорелось.
Сама трещина могла образоваться и до, и после приземления, добавил эксперт.
— Теоретически ракетная техника должна быть многоразовой, — отметил Владимир Игрицкий. — Однако на самом деле значительная часть деталей рассчитана на очень короткий срок работы. Возникающие при взлете, полете и посадке вибрации способны спровоцировать появление трещин из-за усталости металла, то есть ослабления конструкции. Конечно, удар о землю мог ускорить этот процесс.
Стоит учесть, что взорвавшийся корабль был прототипом. Разработчики могли делать детали с учетом краткосрочности нагрузки — чтобы сэкономить и сделать его максимально быстро, пояснил эксперт. Скорее всего, они делали их, опираясь на конкретное время нагрузки. Проблема в том, что эти расчеты довольно сложные, техника — новая, и специалисты могли ошибиться, допустил ученый.
— Есть даже вероятность того, что пары топлива должны были выходить куда-либо по плану, однако разработчики неправильно рассчитали их «путь», — отметил Владимир Игрицкий. — Вопросы, связанные с траекториями потоков газа, довольно трудно поддаются компьютерным расчетам. Задача сложная, и зачастую решается только экспериментальным путем.
Надо проветрить
Также причиной взрыва могла быть конструкция хвостовой части корабля, допустил эксперт.
— В отличие от похожих аппаратов, Starship почти не имеет ножек-амортизаторов, — пояснил Владимир Игрицкий. — По сути, корабль почти прижимается к земле, что может создать проблемы с вентиляцией. При полете видно, как после выключения двигателя из сопла выходят остатки горючего. Какое-то время остатки этих паров могут находиться в хвостовом отсеке и провоцировать взрыв. Тогда проблему можно решить продувкой или ножками.
При посадке было видно, что корабль встал немного криво. Вполне возможно, что это привело к деформации хвостового отсека, что и послужило причиной инцидента. В этом случае без полной переработки конструкции не обойтись, подытожил эксперт.
Риск возрастает
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев раскритиковал подход Space X к созданию корабля.
— Ракета сверхтяжелого класса для экипажа из трех человека стоит примерно $70-80 млрд. В конструкции ракеты множество узлов, и если каждый проверять с помощью запуска аппарата, это обойдется во все $800 млрд, — заметил эксперт.
Вероятно, с помощью запуска Starship компания отрабатывает новые двигатели Raptor, работающие на жидких метане и кислороде, допустил Иван Моисеев.
— Ракеты Илона Маска обладают новизной по нескольким направлениям, поэтому неудивительно, что уровень риска аварий возрастает, — отметил ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. — Говорить, что случившаяся неудача приведет к изменению в программе испытаний Starship я бы не стал, это излишний пессимизм.
Важно, что ступень села в целости и сохранности, подчеркнул эксперт. Это повышает шанс найти причину аварии, и, следовательно, устранить ее.