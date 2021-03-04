Илон Маск прокомментировал взрыв прототипа Starship после посадки

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на взрыв прототипа предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship SN10 после его посадки.

«Starship SN10 приземлился целым и невредимым!» — написал американский предприниматель в своем Twitter.

Кроме того, в ответ на один из комментариев Маск добавил, что команда специалистов SpaceX делает огромную работу. Он также выразил надежду на то, что в будущем настоящим мерилом успеха будут ставшие обыденными полеты Starship.

Накануне прототип космического корабля Starship SN10 по неизвестным причинам взорвался спустя несколько минут после посадки на полигоне в штате Техас.

Перед этим старт откладывался из-за проблемы с двигателем, затем испытания были возобновлены. Аппарат поднялся на высоту около 10 км для совершения в воздухе ряда манипуляций, в частности, по перемещению топлива, затем повторно запустил двигатели и совершил посадку.

Предыдущие два запуска прототипа корабля Starship в декабре и феврале также закончились взрывами при посадке на полигоне в Техасе.