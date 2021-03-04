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Запуск прототипа корабля Starship отложен из-за проблемы с двигателем

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Летные испытания прототипа корабля Starship SN10 компании SpaceX в Техасе экстренно отложили на неопределенное время из-за проблемы с двигателем. Это стало известно в ходе трансляции, проходившей 3 марта на YouTube-канале NASA.

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«Запуск был отложен из-за проблемы с запуском двигателя», — было заявлено в процессе подготовки к взлету.

Старт должен был состояться в Бока-Чика в штате Техас в 15:14 по местному времени (23:14 мск). Ожидалось, что прототип за несколько минут поднимется на высоту около 10 км, совершит в воздухе ряд манипуляций, в частности, по перемещению топлива, а потом плавно спустится на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Запуск тестового Starship SN10 ранее в этот день анонсировал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Корабль, как и его предшественники, предназначен для полетов на Луну и Марс, рассчитан на 100 человек и вывод на низкую орбиту более 100 т груза. Его высота аналогична высоте 16-этажного здания.

Предыдущие два запуска прототипа корабля Starship в декабре и феврале закончились взрывом при посадке на полигоне в Техасе.

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