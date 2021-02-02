Прототип космического корабля Starship взорвался в ходе испытаний

Прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался во время испытаний, проходивших в американском штате Техас. Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Инцидент произошел во время захода прототипа SN9 на посадку через шесть с половиной минут после начала испытаний. При касании с асфальтом возле стартового ствола он взорвался.

10 декабря прототип корабля Starship SN8 после запуска достиг заданной высоты и начал приземление. При посадке он также взорвался. Глава SpaceX Илон Маск в Twitter назвал испытание успешным, так как ранее корабль не поднимался на высоту восьми миль (почти 13 км).

13 ноября испытания ракеты Starship SN8 закончились неудачей.