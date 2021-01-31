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Авиарегулятор США начал расследование после взрыва Starship компании SpaceX

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Федеральное авиационное управление (FAA) США начало расследование после взрыва в декабре 2020 года прототипа космического корабля Starship SN8 американской компании SpaceX. Об этом со ссылкой на источники сообщил 30 января интернет-портал The Verge.

Рванули с места: что показали испытания системы Starship
Неудачный старт еще не означает краха всего проекта

10 декабря прототип корабля, который изготавливают для полета на Марс, после запуска достиг заданной высоты и начал приземление. При посадке он взорвался. Глава SpaceX Илон Маск в Twitter назвал испытание успешным, так как ранее корабль не поднимался на высоту восьми миль (почти 13 км).

По словам источников, испытания корабля нарушили условия ее испытательной лицензии FAA. Повышенное внимание регулирующих органов остановило намерение SpaceX снова испытать звездолет SN9, намеченное на январь.

Ракета SN9 была заправлена топливом и готова к полету, рассказали собеседники издания. Но FAA проверяла лицензию на испытания, в итоге Маск, разочарованный процессом, выразил свое мнение о происходящем в Twitter.

«В отличие от своего авиационного подразделения, космическое подразделение FAA имеет принципиально нарушенную нормативную структуру», — написал он в четверг. По словам изобретателя, если следовать данным правилам, то человечество никогда не доберется до Марса.

В течение многих лет Маск и другие представители космической отрасли сетуют на устаревшую нормативную базу США в отношении лицензирования запусков, поскольку инновации и конкуренция в космосе стремительно растут, говорится в материале. В ответ министерство транспорта США, которое делегирует свои обязанности по надзору за запуском в FAA, в прошлом году обнародовало новые упрощенные правила лицензирования запусков. Они еще не вступили в силу.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Его высота аналогична высоте 16-этажного здания. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году.

В ноябре испытания ракеты Starship SN8 также закончились неудачей. Испытание предполагало зажигание двигателя без запуска ракеты. Точная причина проблемы пока неизвестна, однако Маск предположил, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей Raptor.

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