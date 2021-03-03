Илон Маск анонсировал запуск корабля Starship SN10
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал запуск Starship SN10. Об этом он сообщил 3 марта в Twitter.
«Стартовое окно откроется в 9:00 (17:00 мск. — Ред.)», — написал он.
По информации на сайте компании, запуск произойдет с площадки SpaceX в округе Кэмерон, штат Техас.
«Команда SpaceX попытается провести высотные летные испытания Starship SN10 — наши третьи высотные суборбитальные летные испытания прототипа корабля Starship», — отмечается в сообщении.
Как и предшественники, SN10 будет оснащен тремя двигателями Raptor, каждый из которых выключается по мере того, как аппарат будет достигать нужной высоты, после чего он достигнет апогея в 10 км.
Трансляция будет доступна за несколько минут до взлета, сообщили в SpaceX.
Корабль предназначен для полетов на Луну и Марс, рассчитан на 100 человек и вывод на низкую орбиту более 100 т груза. Его высота аналогична высоте 16-этажного здания.
Предыдущий запуск Starship 2 февраля окончился взрывом при посадке на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас. Общая продолжительность испытательного полета составила 6 минут 26 секунд. SN9 с носовым обтекателем и стабилизаторами поднялся на высоту около 10 км, после чего должен был плавно сесть на полигоне, но при касании асфальта возле стартового стола он взорвался.
В декабре 2020 года испытания предыдущего, восьмого прототипа Starship также завершились взрывом при посадке — тогда корабль поднялся на высоту более 12 км.