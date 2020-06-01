Драконовы законы: как изменится космонавтика после запуска Crew Dragon

Делать итоговые выводы до момента посадки стартовавшего 30 мая корабля Crew Dragon не стоит. Сначала надо дождаться успешного завершения миссии Demo-2. Но уже сейчас можно говорить об изменениях, которые принес в мировую космонавтику старт частного пилотируемого корабля. Незатронутыми останутся только страны без космической программы, а также Китай и Индия, выбравшие в мировой космонавтике «свой путь». Для всех остальных этот запуск принесет очень много перемен. Подробности — в материале «Известий».

США — NASA

Административные и прочие непроизводственные расходы NASA уже давно превысили 50%, а по некоторым проектам приближаются к трем четвертям от общей суммы (72% бюджета в случае с программой создания сверхтяжелой ракеты SLS).

Дыры такого масштаба в проектах не заткнуть даже при финансовых возможностях правительства США, и потому управление переходит к новой стратегии, в рамках которой заказываются и покупаются не отдельные ракеты и корабли, а «услуги» в целом. SpaceX и Boeing в рамках программы Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию предоставляют именно услугу по доставке астронавтов.

драгон Космонавты NASA Роберт Бенкен (на переднем плане) и Дуглас Херли в скафандрах SpaceX, на борту космического корабля SpaceX Crew Dragon для запуска миссии Demo-2, Флорида, США Фото: REUTERS/NASA/Bill Ingalls

NASA покупает услуги по доставке и при этом контролирует и сертифицирует, как это будет реализовано. Ракета, пилотируемый космический корабль, система аварийного спасения, скафандры — всё это проходит через систему проверок и тестов. Плюс такой системы для NASA в том, что оно берет на себя именно административную и контролирующую функцию, оставляя исполнителю разработку, производство, логистику и технические решения.

При этом NASA имеет возможность разрешить или запретить какие-то вещи на уже готовых образцах. Например, пока по желанию NASA сертифицированные для многоразовых полетов космические корабли Crew Dragon будут использоваться лишь один раз, а посадка будет осуществляться только на парашютах, без включения двигателей мягкой посадки перед самым приземлением. Понятно, что эти решения продиктованы желанием обеспечить дополнительную безопасность при использовании малопроверенного оборудования.

драгон Норм Найт, заместитель директора Управления полетов в Космическом центре имени Джонсона NASA, наблюдает за запуском ракеты SpaceX Falcon 9 с космическим кораблем компании Crew Dragon в миссии Demo-2, Флорида, США Фото: REUTERS/Joe Skipper

Удачный запуск и стыковка с МКС дали NASA существенные козыри. Восстановлена независимость США от России в вопросах доставки астронавтов на орбиту, пусть и на несколько лет позже, чем предполагалось изначально, о чем предпочитают не вспоминать поклонники Илона Маска. Кроме того, NASA показало, что курс на покупку «услуг» у подрядчиков оказался верным. Теперь в течение ближайшего года-двух NASA завершит сертификацию варианта от Boeing (космический корабль CST-100 Starliner плюс ракета-носитель Atlas-5) и запишет программу Commercial Crew Program в свои достижения.

США — SpaceX

Для Илона Маска этот запуск стал своеобразным «экзаменом» на возможность отправки в космос пилотируемых миссий. Например, теперь можно переходить к давно анонсированному космическому туризму. В феврале 2020 года компания Илона Маска вступила в партнерство с американским космическим туроператором Space Adventures, чтобы осуществить туристический полет за $100 млн не позднее 2022 года.

драгон Илон Маск после запуска ракеты SpaceX Falcon 9 и космического корабля Crew Dragon, Флорида, США Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Предполагается, что Crew Dragon с четырьмя астротуристами на борту совершит полет без захода на МКС, продолжительностью около пяти суток . Во время полета корабль сделает один-два витка, достигнув высоты около 800 км над поверхностью Земли, что в два раза выше чем орбита МКС. Вернувшиеся туристы станут первыми в истории человечества коммерческими путешественниками, так далеко оторвавшимися от Земли.

Естественно, это открывает компании SpaceX доступ к другим проектам и тендерам для NASA. Скорее всего, уже в ближайшее время Илон Маск на правах руководителя компании, отправляющей американских астронавтов на МКС, предложит новые варианты участия SpaceX в лунной программе «Артемида» и параллельному ей проекту станции LOP-G . Тем более, пока со сверхтяжелой ракетой SLS от Boeing у NASA только проблемы.

драгон Президент США Дональд Трамп вместе с вице-президентом Майком Пенсом и его женой Карен Пенс наблюдает за запуском ракеты SpaceX Falcon 9 и корабля Crew Dragon с мыса Канаверал, Флорида, США Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Отдельно нужно отметить, что этот запуск, хотя он и проведен на деньги и под контролем NASA, стал первым в истории космонавтики, выполненным коммерческой компанией с использованием своей ракеты и космического корабля. И Boeing, и McDonnell Douglas, конечно, также являются частными корпорациями, но их работа заключалась в выполнении отдельных заданий для американской космонавтики. SpaceX обеспечивает полный цикл, от старта до приземления.

США — Boeing

Да, Boeing проиграл Commercial Crew Program, в которой считался несомненным лидером. Крупнейшая в мире аэрокосмическая корпорация не смогла угнаться за наглым новичком. Несомненно, это нанесет еще один удар по компании, и так в последние два года вошедшей в коммерческое и репутационное пике.

Из успешно завершенных космических проектов Boeing может похвастаться пока только пилотируемым кораблем, создаваемым специально для лунных миссий . Сверхтяжелая ракета-носитель SLS постоянно переносится по срокам вправо, а отчеты NASA показывают, что дело не только во времени — у разработки очень много технологических проблем. Если их не получится решить в ближайшее время, то лунную программу NASA ждет серьезный пересмотр, а Boeing, скорее всего, будет назначен крайним в срыве всей миссии.

Boeing Космический корабль Boeing CST-100 Starliner Фото: TASS/Zuma

Что теперь корпорация будет делать с космическим кораблем CST-100 Starliner? Доделывать, и не спеша — гонка проиграна, торопиться уже некуда. Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что испытания корабля поставлены на конец 2020 года. В случае успешного их завершения, NASA наверняка будет хотя бы иногда ставить Boeing в расписание доставки, чтобы поддерживать оба варианта. Но время упущено, и к моменту возможного начала использования «Старлайнера» Маск будет уже далеко впереди.

Россия — «Роскосмос»

Никто не спорит с тем, что российской космонавтике ситуация последних девяти лет была гораздо удобнее. Возможность возить американских астронавтов на «Союзах», использовать эту монополию как козырь на переговорах и получать серьезные деньги была чрезвычайно выгодной. При этом все понимали, что бесконечно эта ситуация не продлится, и США будут стремиться восстановить статус-кво.

Во время последних запусков цена за одно место поднималась до $95 млн. В год мы запускали примерно четыре-пять американских астронавтов. Четыреста с лишним миллионов долларов — это очень серьезные деньги в нынешней ситуации.

союз Сборка ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-14» в монтажно-испытательном комплексе площадки № 31 космодрома Байконур Фото: РИА Новости/КЦ "Южный"/Роскосмос

Критично ли это? На самом деле, нет. Очень неприятно, болезненно, но не фатально. «Роскосмосу» придется потрудиться, чтобы заткнуть образовавшиеся в бюджете дыры. Одна из реальных возможностей — это космический туризм с посещением Международной космической станции. Уже сейчас стало известно, что «с учетом заявок желающих на осуществление своей мечты «Роскосмос» заказал изготовление дополнительно двух кораблей «Союз».

Космические туристы, конечно, не позволят полностью ликвидировать финансовый разрыв, образовавшийся после ухода американцев, но могут сгладить его. Как бы то ни было, «Роскосмос» уже сообщил о запланированных в этом году испытаниях двух новых ракет.