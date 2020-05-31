Прямой эфир

В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году

0
Фото: РИА Новости/КЦ «Южный»/Роскосмос
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Роскосмос» запланировал в этом году испытания двух новых ракет. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Его попытка № 2: пилотируемый корабль Маска отправил астронавтов на МКС
Успешный запуск Crew Dragon откроет новые возможности для реализации российской научно-исследовательской программы, заявили в «Роскосмосе»

«Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно», — написал Устименко в Twitter, комментируя запуск США корабля Crew Dragon.

30 мая в 22:22 состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с частным пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX со стартовой площадки LC-39 на мысе Канаверал (штат Флорида).

Целью космической миссии Demo-2 является доставка астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена на борт МКС. Стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией намечена на 17:29 мск 31 мая, то есть через 19 часов после запуска.

С успешным запуском корабля основателя SpaceX Илона Маска поздравил президент США Дональд Трамп и глава Европейского космического агентства (ЕКА). В «Роскосмосе» оценили вклад, который данный полет открыл для мировой космической программы.

NASA прекратило самостоятельно отправлять астронавтов на орбиту с территории США в связи с завершением эксплуатации кораблей Atlantis программы Space Shuttle еще в июле 2011 года. После этого американцев на МКС доставляли российские корабли «Союз».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020