В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году

«Роскосмос» запланировал в этом году испытания двух новых ракет. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно», — написал Устименко в Twitter, комментируя запуск США корабля Crew Dragon.

30 мая в 22:22 состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с частным пилотируемым кораблем Crew Dragon компании SpaceX со стартовой площадки LC-39 на мысе Канаверал (штат Флорида).

Целью космической миссии Demo-2 является доставка астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена на борт МКС. Стыковка Crew Dragon с орбитальной станцией намечена на 17:29 мск 31 мая, то есть через 19 часов после запуска.

С успешным запуском корабля основателя SpaceX Илона Маска поздравил президент США Дональд Трамп и глава Европейского космического агентства (ЕКА). В «Роскосмосе» оценили вклад, который данный полет открыл для мировой космической программы.

NASA прекратило самостоятельно отправлять астронавтов на орбиту с территории США в связи с завершением эксплуатации кораблей Atlantis программы Space Shuttle еще в июле 2011 года. После этого американцев на МКС доставляли российские корабли «Союз».