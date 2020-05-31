Все на своих: что изменит успешный полет корабля Илона Маска к МКС

На местах, которые американские астронавты использовали до запуска Crew Dragon, будут летать космонавты из РФ, заявили «Известиям» в «Роскосмосе». Кроме того, освободившееся пространство на станции планируется использовать для проведения научно-исследовательских работ. Полет и успешная стыковка пилотируемого корабля компании SpaceX стали финальной стадией испытаний перед его штатной эксплуатацией. Ряд экспертов говорит, что этот запуск откроет новую эру в космонавтике: «Роскосмос» потеряет монополию на доставку экипажей на станцию, а США займутся коммерческой деятельностью на этом направлении. При этом в российской космической госкорпорации не теряют оптимизма: ее представители уже сообщили, что на 2020 год РФ запланированы испытания двух новых ракет, а в 2021-м будет возобновлена лунная программа.

Причалил с комфортом

Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно причалил к стыковочному адаптеру на модуле «Гармония» американского сегмента МКС. Стыковка прошла в автоматическом режиме. Это важно, так как предшественник нового корабля SpaceX — грузовой Dragon — делал это в ручном режиме с помощью канадского манипулятора Canadarm2, установленного на МКС.

Перед стыковкой пилоты провели упражнения по ручному маневрированию и сближению, после чего систему ручного контроля управления отключили. Однако астронавты всё время следили за сближением и были готовы перехватить управление в случае отказа автопилота. Через несколько минут после стыковки глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA с успехом.

Исторический запуск первого за девять лет пилотируемого американского корабля в штатном режиме прошел в субботу, 30 мая. Со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал за полетом наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Других зрителей на месте событий было мало. Из-за карантина помимо первых лиц на площадке присутствовали только журналисты и операторы. Однако все желающие могли наблюдать за происходящим по трансляции на сайте NASA в режиме онлайн — за пуском следили порядка 4 млн человек со всего земного шара.

космос Фото: REUTERS/Craig Bailey/Florida Today/USA TODAY NETWORK

— Прошлые лидеры поставили США в зависимость от иностранных держав, которые посылали наших астронавтов на орбиту, — сообщил Дональд Трамп после успешного запуска. — Больше этого не будет. Мы вновь гордо запускаем американских астронавтов на американских ракетах, лучших в мире, и здесь, на американской территории.

Получившая название SpaceX Demo-2 миссия обозначена как последнее испытание перед началом штатной эксплуатации Crew Dragon. Астронавты проведут на орбите около трех месяцев, и лишь их возвращение на Землю ознаменует успешное окончание тестового полета.

— Это действительно чрезвычайно важное событие, в первую очередь для NASА, — подчеркнул «Известиям» доктор технических наук, профессор, директор Инженерной академии РУДН Юрий Разумный. — Хотя принципиально создание многоразового корабля Crew Dragon не является технической революцией. Многоразовые корабли такого класса и даже такого размера различные ведущие страны проектируют с прошлого века. К тому же дискуссия о том, что лучше — многоразовые или одноразовые космические корабли — еще не закончена.

«Захлестывают эмоции»

После запуска в рамках транслировавшейся на сайте NASA пресс-конференции основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились на МКС.

— Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь, — заявил Маск на брифинге с журналистами в Космическом центре имени Кеннеди.

Во время пресс-конференции Илон Маск неожиданно вспомнил и шестилетней давности твит главы «Роскосмоса». В 2014 году Дмитрий Рогозин, еще будучи вице-премьером, прокомментировал вводимые против нашей страны санкции в космической отрасли и написал, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — пошутил тогда он.

— Батут работает, — заявил Маск 31 мая.

космос Фото: NASA

В «Роскосмосе» в ответ поприветствовали успешный запуск Crew Dragon и отметили важность наличия двух транспортных систем, способных обеспечить доставку экипажей к МКС.

«Очень важно иметь хотя бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», — написал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко в своем Twitter.

Эксперты считают, что полет Crew Dragon откроет новую эру в мировой космонавтике.

— Состоявшийся полет уравнивает по космической мощности «Роскосмос» и компанию SpaceX. Причем у Илона Маска работают 6 тыс. человек. А в «Роскосмосе» — около 240 тыс., — сказал «Известиям» руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Думаю, в итоге РФ потеряет деньги, которые получала за транспорт американцев на МКС, — в лучшие годы эта сумма составляла от $300 до $500 млн в сегодняшних ценах.

В пресс-службе «Роскосмоса» «Известиям» сообщили, что ценовая политика отправки космонавтов из других стран на МКС являет собой коммерческую тайну.

— Что же касается освободившегося места на кораблях, оно будет использовано для реализации российской научно-исследовательской программы, — сообщили в госкорпорации. — На местах американских космонавтов полетят российские.

Космос в частные руки

Crew Dragon — первый пилотируемый аппарат, созданный частной компанией. Значение частного бизнеса для будущего пилотируемой программы США отметил и Дональд Трамп.

— На примере США мы видим, что всё большую роль в развитии космонавтики играет не государство, а частные инвестиции, — рассказал «Известиям» член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. — В России такую систему создать не удалось. В 2000-х мы отставали в спутникостроении, зато лидировали на рынке запусков пилотируемых кораблей. Руководители страны ставили в вину «Роскосмосу», что РФ превратилась в «космического извозчика». Но компания зарабатывала деньги. Сейчас эта завеса, которая скрывала положение нашей космической отрасли, упадет.

космос Фото: NASA

Гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин считает, что теперь американцы начнут собственную коммерческую деятельность по отправке экипажей на МКС.

— У них изначально стояла задача возить своих астронавтов на своих ракетах и кораблях, — пояснил «Известиям» предприниматель. — Но при этом они не откажутся от коммерческих перевозок и партнеров — например, из Японии. Конечно, мы останемся лидерами на этом рынке. Но США по части доставки астронавтов станут от нас более независимы.

В «Роскосмосе» тем временем заявили о новых космических проектах: в 2020 году запланированы испытания двух новейших ракет. А в 2021 году, сообщили в корпорации, будет возобновлена и лунная программа.