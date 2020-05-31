Все на своих: что изменит успешный полет корабля Илона Маска к МКС
На местах, которые американские астронавты использовали до запуска Crew Dragon, будут летать космонавты из РФ, заявили «Известиям» в «Роскосмосе». Кроме того, освободившееся пространство на станции планируется использовать для проведения научно-исследовательских работ. Полет и успешная стыковка пилотируемого корабля компании SpaceX стали финальной стадией испытаний перед его штатной эксплуатацией. Ряд экспертов говорит, что этот запуск откроет новую эру в космонавтике: «Роскосмос» потеряет монополию на доставку экипажей на станцию, а США займутся коммерческой деятельностью на этом направлении. При этом в российской космической госкорпорации не теряют оптимизма: ее представители уже сообщили, что на 2020 год РФ запланированы испытания двух новых ракет, а в 2021-м будет возобновлена лунная программа.
Причалил с комфортом
Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно причалил к стыковочному адаптеру на модуле «Гармония» американского сегмента МКС. Стыковка прошла в автоматическом режиме. Это важно, так как предшественник нового корабля SpaceX — грузовой Dragon — делал это в ручном режиме с помощью канадского манипулятора Canadarm2, установленного на МКС.
Перед стыковкой пилоты провели упражнения по ручному маневрированию и сближению, после чего систему ручного контроля управления отключили. Однако астронавты всё время следили за сближением и были готовы перехватить управление в случае отказа автопилота. Через несколько минут после стыковки глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA с успехом.
Исторический запуск первого за девять лет пилотируемого американского корабля в штатном режиме прошел в субботу, 30 мая. Со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал за полетом наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Других зрителей на месте событий было мало. Из-за карантина помимо первых лиц на площадке присутствовали только журналисты и операторы. Однако все желающие могли наблюдать за происходящим по трансляции на сайте NASA в режиме онлайн — за пуском следили порядка 4 млн человек со всего земного шара.
— Прошлые лидеры поставили США в зависимость от иностранных держав, которые посылали наших астронавтов на орбиту, — сообщил Дональд Трамп после успешного запуска. — Больше этого не будет. Мы вновь гордо запускаем американских астронавтов на американских ракетах, лучших в мире, и здесь, на американской территории.
Получившая название SpaceX Demo-2 миссия обозначена как последнее испытание перед началом штатной эксплуатации Crew Dragon. Астронавты проведут на орбите около трех месяцев, и лишь их возвращение на Землю ознаменует успешное окончание тестового полета.
— Это действительно чрезвычайно важное событие, в первую очередь для NASА, — подчеркнул «Известиям» доктор технических наук, профессор, директор Инженерной академии РУДН Юрий Разумный. — Хотя принципиально создание многоразового корабля Crew Dragon не является технической революцией. Многоразовые корабли такого класса и даже такого размера различные ведущие страны проектируют с прошлого века. К тому же дискуссия о том, что лучше — многоразовые или одноразовые космические корабли — еще не закончена.
«Захлестывают эмоции»
После запуска в рамках транслировавшейся на сайте NASA пресс-конференции основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что человечество может гордиться кораблем Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились на МКС.
— Безусловно, этот запуск найдет отклик у всех тех, кто в душе исследователь. Меня самого захлестывают эмоции. Мы теперь должны будем безопасно вернуть астронавтов на Землю и сделать так, чтобы это повторялось вновь и вновь, — заявил Маск на брифинге с журналистами в Космическом центре имени Кеннеди.
Во время пресс-конференции Илон Маск неожиданно вспомнил и шестилетней давности твит главы «Роскосмоса». В 2014 году Дмитрий Рогозин, еще будучи вице-премьером, прокомментировал вводимые против нашей страны санкции в космической отрасли и написал, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС. «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — пошутил тогда он.
— Батут работает, — заявил Маск 31 мая.
В «Роскосмосе» в ответ поприветствовали успешный запуск Crew Dragon и отметили важность наличия двух транспортных систем, способных обеспечить доставку экипажей к МКС.
«Очень важно иметь хотя бы две возможности долететь до станции. Ведь мало ли что... В космосе всякое случалось, и обязательно надо иметь минимум две транспортные системы, способные обеспечить присутствие экипажей разных стран на борту МКС», — написал официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко в своем Twitter.
Эксперты считают, что полет Crew Dragon откроет новую эру в мировой космонавтике.
— Состоявшийся полет уравнивает по космической мощности «Роскосмос» и компанию SpaceX. Причем у Илона Маска работают 6 тыс. человек. А в «Роскосмосе» — около 240 тыс., — сказал «Известиям» руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Думаю, в итоге РФ потеряет деньги, которые получала за транспорт американцев на МКС, — в лучшие годы эта сумма составляла от $300 до $500 млн в сегодняшних ценах.
В пресс-службе «Роскосмоса» «Известиям» сообщили, что ценовая политика отправки космонавтов из других стран на МКС являет собой коммерческую тайну.
— Что же касается освободившегося места на кораблях, оно будет использовано для реализации российской научно-исследовательской программы, — сообщили в госкорпорации. — На местах американских космонавтов полетят российские.
Космос в частные руки
Crew Dragon — первый пилотируемый аппарат, созданный частной компанией. Значение частного бизнеса для будущего пилотируемой программы США отметил и Дональд Трамп.
— На примере США мы видим, что всё большую роль в развитии космонавтики играет не государство, а частные инвестиции, — рассказал «Известиям» член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. — В России такую систему создать не удалось. В 2000-х мы отставали в спутникостроении, зато лидировали на рынке запусков пилотируемых кораблей. Руководители страны ставили в вину «Роскосмосу», что РФ превратилась в «космического извозчика». Но компания зарабатывала деньги. Сейчас эта завеса, которая скрывала положение нашей космической отрасли, упадет.
Гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин считает, что теперь американцы начнут собственную коммерческую деятельность по отправке экипажей на МКС.
— У них изначально стояла задача возить своих астронавтов на своих ракетах и кораблях, — пояснил «Известиям» предприниматель. — Но при этом они не откажутся от коммерческих перевозок и партнеров — например, из Японии. Конечно, мы останемся лидерами на этом рынке. Но США по части доставки астронавтов станут от нас более независимы.
В «Роскосмосе» тем временем заявили о новых космических проектах: в 2020 году запланированы испытания двух новейших ракет. А в 2021 году, сообщили в корпорации, будет возобновлена и лунная программа.