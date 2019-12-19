Не поехали: будет ли достроен российский сегмент МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о возможном переносе запуска многофункционального модуля «Наука» на 2021 год. Одновременно с этим стало известно, что еще два создающихся модуля могут отправить не на МКС, а поближе к Луне. Что это означает для развития национальной космической программы — выясняли «Известия».

Четверть века без дела

На самом деле этой истории уже почти четверть века. В 1995 году началось создание дублера ФГБ-1 (функционального грузового блока, который сегодня известен как модуль Международной космической станции «Заря»). С «Зарей» никаких проблем не было, блок остался не использованным, и в 2004 году его предложили отправить на МКС как многофункциональный лабораторный модуль.

Российским космонавтам на Международной космической станции очень не хватает своего лабораторного модуля. И если в американском секторе есть японский «Кибо», то в российском специальное помещение для проведения экспериментов отсутствует. Собственно многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ), получивший впоследствии название «Наука», и должен был решить эту проблему.

Изначально предполагалось, что «Наука» будет запущена уже в 2007 году. Однако модуль не успевали доделать, сроки запуска начали сдвигаться сначала на 2011 год, затем еще дальше. В 2012 году модуль вроде как был готов, и в 2013-м на нем начались тренировки экипажа. Увы, в том же году во время испытаний в РКК «Энергия» инженеры обнаружили негерметичный клапан и загрязнение в трубопроводах топливной системы.

мкс Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» в цехе Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Модуль вернули обратно к производителю на ГКНПЦ имени Хруничева, и с 2013 года начался длительный процесс очистки. Действительно, топливная система многофункционального лабораторного модуля очень сложная, в ней сильфонные баки и много метров трубопровода, куда практически никак не добраться. Попытки прочистить систему от постороннего загрязнения (металлических стружек) продолжались до 2017 года. Тогда же стало понятно, что все попытки безрезультатны. Неизвестно, сколько попыток было сделано и нужно ли было тратить на них четыре года, но ничего не поделать.

В 2017 году тему «Науки» подняли в прессе, а руководство «Роскосмоса» приняло решение ускорить работы по ремонту модуля. Сначала предполагали баки разрезать, чтобы вычистить их и потом заварить снова. Затем возникло предложение о замене топливных баков на более простые, от разгонного блока. Тем более что они в принципе подходили по размеру.

И все эти годы постоянно появлялись новости, что еще месяц, два, три и «Наука» отправится на Байконур. Пару раз в год срок сдвигали еще чуть дальше. В марте 2019 года Дмитрий Рогозин лично заявил, что испытания МЛМ начнутся в августе, чтобы запустить модуль в 2020 году. Затем с августа срок съехал на ноябрь.

А 16 декабря 2019 года на конференции Дмитрий Рогозин заявил, что срок запуска «Науки» будет сдвинут в очередной раз. Теперь он планируется на 2021 год.

Запуск с опозданием

Кроме «Науки», «Роскосмос» планировал отправить на Международную космическую станцию еще два модуля. Предполагалось, что к МЛМ пристыкуют сначала универсальный узловой модуль «Причал» с дополнительными местами для стыковки грузовых и пилотируемых космических кораблей. К «Причалу» затем должен был быть пристыкован научно-энергетический модуль (НЭМ). Он необходим для обеспечения российского сегмента достаточным количеством электроэнергии. В настоящее время большую часть электричества российский сегмент получает от американцев.

После запуска этих трех модулей российский сегмент стал бы достаточно независимым. Это бы дало руководству «Роскосмоса» дополнительный козырь в переговорах с американскими коллегами. Всё дело в том, что у Международной космической станции в 2024 году заканчивается отмеренный ей специалистами срок использования. Понятно, что по согласованию со всеми сторонами его можно увеличить и продлить срок работы МКС. В настоящее время уже есть предложение о продлении срока работы до 2028 года.

Проблема в том, что американцы могут не пойти на этот вариант. В настоящее время именно они финансируют содержание станции, остальные страны вносят свой вклад запусками грузовых кораблей или какими-то работами. И в администрации Трампа уже не раз высказывались о том, что в 2024 году нужно прекратить финансирование содержания станции. А сумма на это уходит немалая — $3–4 млрд в год.

мкс Фото: NASA

Если американцы откажутся от дальнейшего использования МКС, отделят от нее свои блоки и затопят, то Россия могла бы продолжить самостоятельное использование станции за счет своевременной добавки трех модулей: «Наука», НЭМ и «Причал». По крайней мере об этом заявлялось еще в марте нынешнего года. Однако, по словам Дмитрия Рогозина, НЭМ и «Причал», возможно, не будут отправлены к МКС, так как это не совсем разумно, модули, рассчитанные на 15–20 лет работы, отправлять на станцию, работа которой вскоре может быть прекращена.

«Может, был бы смысл сейчас ввести изменения в наши планы, чтобы заделы, которые созданы по научно-энергетическому модулю, по узловому модулю, использовать как некий прообраз лунной станции», — отметил глава «Роскосмоса».

К сожалению, подобные планы делают шансы «Науки» отправиться в космос совсем ничтожными.

Без вариантов

Многофункциональному лабораторному модулю уже двадцать пять лет . Часть электроники на нем более поздняя, часть была многократно проверена и тем не менее. Запуск «Науки» — это серьезный риск. А вдруг что случится с модулем во время стыковки или после? Идти на такой риск , судя по всему в «Роскосмосе» не готовы. Никто не может поручиться, что все резиновые уплотнители, да и металлические детали после многих лет хранения достаточно безопасны для использования на орбите .

vrc Модуль «Наука» в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке Фото: commons.wikimedia.org

Раньше уверенность в том, что «Наука» все-таки полетит, подкреплялась необходимостью создания независимого российского сегмента МКС. Но если сейчас пошли разговоры о том, что НЭМ и «Причал» могут понадобиться в другом проекте, то, скорее всего, судьба многофункционального лабораторного модуля уже решена. Нести огромные риски ради модуля, который будет использоваться в урезанном виде, вряд ли кто решится.

Однако на данный момент официальная позиция «Роскосмоса» остается неизменной. Модуль будет запущен к Международной космической станции пусть и с опозданием. Иначе возникнет много вопросов к его разработке и многомесячным доработкам и очисткам. Пока же модуль будут дорабатывать в течение 2020 года, чтобы попытаться запустить в 2021-м.

С прицелом на Луну

А что за станция на орбите Луны, для которой могут пригодиться НЭМ и «Причал»? На самом деле вариантов два, и оба они достаточно спорные. Эти модули Россия предположительно может использовать для совместного с американцами создания окололунной орбитальной станции DSG (Deep Space Gateway) . Однако американцы намерены строить эту станцию практически единолично, а не в партнерстве, как это было с МКС. Пойдет ли Россия на такое «поражение в правах», пока неизвестно.

И даже если глава NASA Джим Бранденстайн согласится на партнерское создание DSG, то, скорее всего, эта идея не получит поддержки в конгрессе. В июне 1993 года в конгрессе обсуждалось предложение об отказе от создания Международной космической станции, и это предложение не было принято с перевесом только в один голос. Сейчас ситуация совсем другая.

vrc Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме прочего, у NASA с созданием станции тоже не всё гладко. После заявления о том, что США высадятся на Луну в 2024 году, NASA пришлось немного отложить этот проект и направить все силы на выполнение политического заявления. К чему приведет такое откладывание, пока непонятно.

Второй вариант — это создание российской станции, возможно, вместе с Китаем . Увы, пока это только разговоры. Китай занимается созданием своей многомодульной орбитальной станции на орбите Земли и планов о создании окололунной пока не озвучивал. Надеяться на то, что Россия потянет свою лунную орбитальную программу, не очень получается, особенно учитывая промахи в создании дополнительных модулей к МКС.

Полетит «Наука» в космос или нет, скорее всего, станет понятно уже в течение нынешнего года. Но с учетом последних новостей шансы на удачный исход стремительно тают.