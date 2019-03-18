Четыре месяца условно: в России смоделируют полет на Луну

Российско-американский эксперимент SIRIUS, моделирующий полет к Луне и исследование ее поверхности для поиска места под строительство базы, стартует завтра, 19 марта. Он продлится четыре месяца — за этот период международный экипаж, состоящий из троих мужчин и трех женщин, будет полностью изолирован от внешнего мира и подвергнется множеству физических и психологических испытаний. Основная цель проекта — изучение рисков, связанных с изменением состояния здоровья человека во время космических полетов, а также разработка системы профилактики возможных угроз и тестирование новой техники.

Как на подбор

Ключевая особенность эксперимента — смешанный экипаж, половину которого составляют женщины. По мнению ученых, именно такой состав позволит наиболее полно оценить разницу реакций мужского и женского организмов на изоляцию и нагрузки, связанные с длительным пребыванием в космосе.

В процессе подбора кандидатов для участия в эксперименте его организаторы старались ориентироваться на специалистов из космической отрасли: космонавтов, инженеров и медиков. Одним из важных моментов, который вызвал споры между российской и американской стороной, был возраст участников. NASA предпочитает отбирать более зрелых и опытных кандидатов для своих экипажей, в ИМБП же считают, что испытатели должны быть моложе. В итоге остановились на компромиссном решении, установив планку среднего возраста на отметке 28–30 лет.

SIRIUS Медико-технический наземный экспериментальный комплекс (НЭК) Фото: Олег Волошин

Справка «Известий» SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station — научное исследование в уникальном наземном комплексе) — российско-американская программа, организованная Институтом медико-биологических проблем РАН (ИМБП) и специалистами Human Research Program NASA. Также над проектом работают специалисты нескольких научных институтов из Германии, Франции, Италии, Белоруссии и других европейских стран. Финансирование исследований совместное — проводится из средств организаций, участвующих в эксперименте.

На сегодняшний день на Луне побывало 12 американских астронавтов, которые выходили на ее поверхность в рамках шести экспедиций программы «Аполлон» (полеты проходили с 1969 по 1972 год). С тех пор на спутник отправлялись только беспилотные аппараты.

В настоящее время «Роскосмос» разрабатывает программу освоения Луны, которая предполагает строительство базы на ее поверхности. По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, она будет представлена Совету безопасности страны до лета 2019 года. Но кроме техники к полету и проживанию на Луне нужно готовить и будущих переселенцев. Эксперимент SIRIUS — один из шагов такой подготовки.

SIRIUS До старта эксперимента была проведена интенсивная подготовка экипажа Фото: Олег Волошин

В нем будет максимально учитываться опыт проведения прошлых изоляционных экспериментов, в том числе «Марса-500». Одним из главных нововведений стала организация более интенсивного и полноценного обучения экипажа в период предварительной подготовки. Это связано с тем, что в ходе предыдущих проектов у некоторых участников проявлялась нехватка навыков для решения поставленных задач и их приходилось доучивать прямо во время основного этапа работы.

Окончательно основной состав участников эксперимента определился 11 марта — это произошло после тестового прогона. По его результатам члены специальной комиссии оценили эффективность работы и обучаемость каждого участника, выделив шестерку наиболее подходящих кандидатов.

Искусственный стресс

В рамках проекта SIRIUS ученые планируют провести около 80 научных экспериментов, оценивающих состояние участников с точки зрения психологии, физиологии и медицины. При этом особенный акцент будет сделан на изучении стресса, которому неизбежно подвергаются космонавты во время реальных полетов. В рамках этой работы будут определены биомаркеры, с помощью которых можно выявлять такое состояние на самых ранних стадиях и судить о его интенсивности. Также эмоции людей будут оцениваться с помощью дистанционного наблюдения за их мимикой. Оно будет проводиться психологами с помощью камер высокой четкости, установленных в комплексе.

SIRIUS Фото: Олег Волошин

Сложные стрессовые ситуации планируется создавать искусственно. В частности, после одного из условных прибытий грузового корабля экипажу придется работать над его разгрузкой в течение двух суток без перерывов на сон.

Эффект присутствия

Помимо наблюдения за экипажем ученые будут тестировать работу новой техники, которую в дальнейшем планируется использовать на МКС.

Так, в ходе эксперимента собираются протестировать специальные «умные» матрасы итальянского производства, которые могут считывать параметры сна человека без применения контактных электродов. В будущем это позволит получать информацию о качестве отдыха экипажа, не причиняя ему лишнего дискомфорта.

Кроме того, организаторы проекта планируют впервые использовать систему динамического освещения, с помощью которой будут имитироваться плавные переходы между светлым и темным временем суток. В будущем такая технология должна предотвратить смещение биоритмов, которое может возникать во время реального полета.

SIRIUS Медико-технический наземный экспериментальный комплекс (НЭК)

Однако в ключевые моменты эксперимента команде не дадут забыть о том, что они находятся в условиях пусть условного, но космоса. Для этой цели будут применяться шлемы виртуальной реальности. Особенно активно их планируют использовать в условиях имитации работы на лунной поверхности, что позволит участникам в полной мере почувствовать эффект присутствия.

По словам ученых, после успешного окончания четырехмесячного эксперимента в рамках проекта SIRIUS будет проведено моделирование более длительного полета к Луне, который займет около восьми месяцев.

Справка «Известий» Новый эксперимент должен максимально точно смоделировать настоящую космическую экспедицию на спутник Земли. Она будет состоять из следующих этапов: 1. Полет корабля к Луне (от трех до семи суток). 2. Пребывание космонавтов на лунной орбитальной станции — прием транспортных кораблей и выбор места посадки (семь недель). 3. Отделение от станции посадочного модуля, высадка на Луну и размещение научной аппаратуры (в частности, специальных роверов) на ее поверхности. 4. Возвращение на станцию и проведение процедур санитарной обработки (от трех до семи суток). 5. Дистанционное управление лунными роверами и прием транспортных кораблей (пять недель). 6. Возвращение корабля на Землю (от трех до семи суток).

Члены экипажа

Фото: Олег Волошин Евгений Тарелкин

Евгений Тарелкин Самый опытный член группы испытателей и ее руководитель — летчик-космонавт, Герой России. Главными качествами хорошего командира считает дисциплинированность, спокойствие и упорство, которое позволяет добиваться высоких результатов. Несмотря на большой опыт, ситуация руководства смешанным экипажем оказалась для космонавта непривычной уже в условиях пробного прогона эксперимента. По словам Евгения, наличие в составе команды девушек заставило его перейти от жесткого стиля управления (когда можно «рявкнуть» или «прощупать печень») к более мягким, но не менее эффективным методам внушения. Для досуга космонавт возьмет с собой записи эфиров любимых музыкальных радиостанций. В плане личных вещей руководитель группы решил не изменять своим космическим привычкам и отправиться в изоляцию, как он выразился, в состоянии «гол как сокол» — то есть без лишнего «груза».

Фото: Олег Волошин Анастасия Степанова

Анастасия Степанова Отвечает за проведение большинства психологических исследований. Ранее Анастасия участвовала в экспериментах, моделирующих полеты на Марс (они проходили в пустыне штата Юта (США) и на канадском острове Девон в Арктике), и сейчас готова оказывать поддержку менее опытным участникам SIRIUS. Работу в проекте считает важным шагом на пути к своей главной цели — реальному полету в космос. Среди всего многообразия задач больше всего ее привлекает работа в оранжерее, где члены экспедиции будут выращивать редиску, помидоры, зеленый лук и некоторые другие овощи и растения. Анастасия имеет журналистское образование и планирует описать эксперимент изнутри в серии статей, а также снять документальный фильм о «модульной» жизни испытателей. Каюта девушки будет украшена различными космическими постерами, мотивирующими ее на новые свершения. А для чтения она возьмет с собой научно-фантастический роман Айзека Азимова «Основание».

Фото: Олег Волошин Рейнхолд Повилаитис

Рейнхолд Повилаитис Исследователь NASA, который в паре с командиром Евгением Тарелкиным будет проводить условные выходы на лунную поверхность. Помимо основной работы Рейнхолд увлекается спортом (в частности, плаванием) и ремонтом мотоциклов. В свободное от исследований время хочет подтянуть свой японский, для чего возьмет учебник по грамматике.

Фото: Олег Волошин Дарья Жидова

Дарья Жидова Бортинженер. Вместе с руководителем группы Евгением Тарелкиным будет заниматься технической частью исследований. Ее основное место работы — компания РКК «Энергия», предоставившая несколько своих разработок для тестирования в рамках проекта. В их числе рабочее место пилота корабля «Федерация», эргономика и рабочие характеристики которого будут проверены в ходе условных стыковок на лунной орбите и высадки на поверхность спутника. В свободное от работы время Дарья занимается альпинизмом — у нее третий взрослый разряд. Возможно, именно опыт сложных горных восхождений позволяет ей настойчиво идти к своей цели.

Фото: Олег Волошин Аллен Миркадыров

Аллен Миркадыров Инженер NASA, который будет выполнять часть научной работы. Он умеет бороться с внештатными ситуациями на борту. Одним из самых интересных экспериментов считает оценку влияния света разных оттенков и яркости на работоспособность и настроение экипажа. Также его радует возможность самостоятельно изготавливать на борту квас. По словам Аллена, изучение влияния этого напитка на здоровье экипажа может сделать его новым продуктом, который космонавты будут брать с собой в реальные полеты. Участник от NASA настаивает на политическом значении проекта SIRIUS. По его мнению, результаты эксперимента должны доказать, что специалисты из России и США могут эффективно сотрудничать на благо науки и освоения космоса. Особенно это важно в период сложных отношений между двумя странами. Аллен активно занимается игровыми видами спорта и очень надеется на то, что испытателям позволят посмотреть чемпионат мира по хоккею, который будет проходить в то же время, что и эксперимент.

Фото: Олег Волошин Стефания Федяй