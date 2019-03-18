Четыре месяца условно: в России смоделируют полет на Луну

Российско-американский эксперимент SIRIUS, моделирующий полет к Луне и исследование ее поверхности для поиска места под строительство базы, стартует завтра, 19 марта. Он продлится четыре месяца — за этот период международный экипаж, состоящий из троих мужчин и трех женщин, будет полностью изолирован от внешнего мира и подвергнется множеству физических и психологических испытаний. Основная цель проекта — изучение рисков, связанных с изменением состояния здоровья человека во время космических полетов, а также разработка системы профилактики возможных угроз и тестирование новой техники.
Ключевая особенность эксперимента — смешанный экипаж, половину которого составляют женщины. По мнению ученых, именно такой состав позволит наиболее полно оценить разницу реакций мужского и женского организмов на изоляцию и нагрузки, связанные с длительным пребыванием в космосе.
В процессе подбора кандидатов для участия в эксперименте его организаторы старались ориентироваться на специалистов из космической отрасли: космонавтов, инженеров и медиков. Одним из важных моментов, который вызвал споры между российской и американской стороной, был возраст участников. NASA предпочитает отбирать более зрелых и опытных кандидатов для своих экипажей, в ИМБП же считают, что испытатели должны быть моложе. В итоге остановились на компромиссном решении, установив планку среднего возраста на отметке 28–30 лет.
На сегодняшний день на Луне побывало 12 американских астронавтов, которые выходили на ее поверхность в рамках шести экспедиций программы «Аполлон» (полеты проходили с 1969 по 1972 год). С тех пор на спутник отправлялись только беспилотные аппараты.
В настоящее время «Роскосмос» разрабатывает программу освоения Луны, которая предполагает строительство базы на ее поверхности. По словам генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, она будет представлена Совету безопасности страны до лета 2019 года. Но кроме техники к полету и проживанию на Луне нужно готовить и будущих переселенцев. Эксперимент SIRIUS — один из шагов такой подготовки.
До старта эксперимента была проведена интенсивная подготовка экипажа
Фото: Олег Волошин
В нем будет максимально учитываться опыт проведения прошлых изоляционных экспериментов, в том числе «Марса-500». Одним из главных нововведений стала организация более интенсивного и полноценного обучения экипажа в период предварительной подготовки. Это связано с тем, что в ходе предыдущих проектов у некоторых участников проявлялась нехватка навыков для решения поставленных задач и их приходилось доучивать прямо во время основного этапа работы.
Окончательно основной состав участников эксперимента определился 11 марта — это произошло после тестового прогона. По его результатам члены специальной комиссии оценили эффективность работы и обучаемость каждого участника, выделив шестерку наиболее подходящих кандидатов.
Искусственный стресс
В рамках проекта SIRIUS ученые планируют провести около 80 научных экспериментов, оценивающих состояние участников с точки зрения психологии, физиологии и медицины. При этом особенный акцент будет сделан на изучении стресса, которому неизбежно подвергаются космонавты во время реальных полетов. В рамках этой работы будут определены биомаркеры, с помощью которых можно выявлять такое состояние на самых ранних стадиях и судить о его интенсивности. Также эмоции людей будут оцениваться с помощью дистанционного наблюдения за их мимикой. Оно будет проводиться психологами с помощью камер высокой четкости, установленных в комплексе.
Сложные стрессовые ситуации планируется создавать искусственно. В частности, после одного из условных прибытий грузового корабля экипажу придется работать над его разгрузкой в течение двух суток без перерывов на сон.
Помимо наблюдения за экипажем ученые будут тестировать работу новой техники, которую в дальнейшем планируется использовать на МКС.
Так, в ходе эксперимента собираются протестировать специальные «умные» матрасы итальянского производства, которые могут считывать параметры сна человека без применения контактных электродов. В будущем это позволит получать информацию о качестве отдыха экипажа, не причиняя ему лишнего дискомфорта.
Кроме того, организаторы проекта планируют впервые использовать систему динамического освещения, с помощью которой будут имитироваться плавные переходы между светлым и темным временем суток. В будущем такая технология должна предотвратить смещение биоритмов, которое может возникать во время реального полета.
Однако в ключевые моменты эксперимента команде не дадут забыть о том, что они находятся в условиях пусть условного, но космоса. Для этой цели будут применяться шлемы виртуальной реальности. Особенно активно их планируют использовать в условиях имитации работы на лунной поверхности, что позволит участникам в полной мере почувствовать эффект присутствия.
По словам ученых, после успешного окончания четырехмесячного эксперимента в рамках проекта SIRIUS будет проведено моделирование более длительного полета к Луне, который займет около восьми месяцев.
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