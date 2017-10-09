Выбраны кандидаты для условного полета к Луне

«Известия» узнали имена кандидатов для участия в эксперименте по условному облету Луны. Международное исследование организуют Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и подразделение NASA Human Research Program (программа исследования человека). Наземная отработка полета на лунную орбиту пройдет в Москве в ноябре. Полученный опыт планируется использовать при организации реальных пилотируемых экспедиций.

Эксперимент получил название SIRIUS — Scientific International Research in Unique Terrestrial Station (Международное научное исследование в уникальном наземном комплексе). Для участия в имитации длительного космического полета в условиях ограниченного пространства отобрано девять кандидатов. В условный полет вокруг Луны отправятся только шесть из них. Имена участников «экипажа» станут известны в день «старта».

В списке кандидатов — начальник летно-испытательного отдела ракетно-космической корпорации «Энергия» Марк Серов (принимает участие в разработке нового российского корабля «Федерация»), единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, представитель группы компаний Airbus Defence and Space Виктор Феттер (Германия), а также шесть специалистов Института медико-биологических проблем РАН. Это Елена Лучицкая и Полина Кузнецова (ранее участвовали в недельном эксперименте с изоляцией «Луна-2015»), Илья Рукавишников, Наталья Лысова, Александр Смолеевский (участник полуторагодового исследования «Марс-500»), а также кандидат в отряд космонавтов Олег Иванов.

По данным «Известий», Виктор Феттер точно примет участие в имитации полета — это под вопрос не ставится.

По мнению начальника летно-испытательного отдела ракетно-космической корпорации «Энергия» Марка Серова, эксперимент положит начало подготовке к пилотируемым полетам в дальний космос.

— ИМБП и РКК «Энергия» — стратегические партнеры в создании, испытании и эксплуатации пилотируемых комплексов. Новый этап развития космонавтики, связанный с организацией полетов в дальний космос, невозможен без всесторонней оценки, исследований и экспериментальной отработки, — рассказал Марк Серов. — Медико-биологические проблемы — важная составная часть этой подготовки.

Как сообщил Марк Серов, он отвечает в том числе за организацию деятельности экипажей будущих пилотируемых комплексов.

— Непосредственное участие в эксперименте для себя позиционирую как получение профессионального и жизненного опыта, необходимого для дальнейшей работы и профессиональной карьеры, — заявил эксперт.

Эксперимент стартует 7 ноября и продлится 17 суток. Он станет первым в серии подобных исследований. В 2018 году планируется четырехмесячный эксперимент, в 2019-м — восьмимесячный, а в 2020–2021 годах — годовая изоляция. Имитация полета проводится при поддержке госкорпорации «Роскосмос». Партнерами ИМБП в серии экспериментов, помимо NASA, станут Немецкое космическое агентство, Центр подготовки космонавтов, РКК «Энергия» и другие структуры из разных стран мира. Организаторы надеются на участие итальянского и японского космических агентств.

Как пояснили в ИМБП, исследование 2017 года будет имитировать полет к Луне и ее дистанционное обследование с помощью передвигающихся по ее поверхности роверов. В течение всего «полета» экипаж будет находиться в условиях полной автономности, общения с организаторами эксперимента практически не будет, а отдельные периоды связи будут имитировать длительную задержку сигнала.

Заместитель директора ИМБП, главный менеджер проекта SIRIUS Марк Белаковский считает, что подобные наземные исследования позволяют ученым и космонавтам подготовиться к дальним космическим полетам.

— Мы имеем возможность исследовать влияние различных факторов космических полетов на организм человека. Можем протестировать новые методы исследования, высокотехнологичную аппаратуру и подготовить ее к работе в реальных полетах, — рассказал Марк Белаковский. — Подобные эксперименты дают нам возможность проверить кандидатов в космонавты, а им — набраться опыта и знаний.

В рамках эксперимента ученые намерены исследовать психологию общения разнополого экипажа, биохимию и иммунитет его участников. Будут опробованы новые системы психологической поддержки, в частности, с использованием оранжерей и виртуальных систем.

В числе других экспериментов будут проведены исследования в интересах NASA: оценка психологического здоровья и работоспособности участников имитации, отслеживание оптимального питания, выявление биомаркеров, чувствительных к влиянию стресса.

Исследование будет проводиться в наземном медико-технологическом экспериментальном комплексе на Хорошевском шоссе. С 1967 года на его базе в ИМБП реализовано несколько десятков подобных проектов — «Год в звездолете» (1967–1968 годы), HUBES (1994 год), EKOPSY (1995 год), SFINCSS (2000 год). Именно здесь в 2007–2011 годах проходила серия экспериментов «Марс-500», здесь же осенью 2015 года прошел девятисуточный эксперимент «Луна-2015» с изоляцией шести девушек.