Без ума от космоса

Российская академия наук (РАН) поручила двум десяткам отечественных институтов провести масштабные исследования воздействия космической радиации на организм человека. Особенно ученых беспокоит возможная утрата экипажем межпланетной станции умственных способностей. Это, считают они, способно поставить под угрозу срыва программу освоения дальнего космоса. Вопрос о воздействии радиации возник в связи с планами России и США создать на окололунной орбите станцию Deep Space Gateway. Ее экипаж, в отличие от обитателей МКС, не будет защищен от космического излучения магнитным полем Земли.

В декабре 2017 года Совет РАН по космосу провел слушания о радиационных рисках при пилотируемых полетах к другим планетам и Луне. Совместный доклад сделали представители Института медико-биологических проблем, Объединенного института ядерных исследований и Института биохимической физики им. Эмануэля. По итогам заседания Совет РАН (его возглавляет президент академии Александр Сергеев) поручил профильным НИИ более подробно заняться вопросом воздействия космической радиации на организм человека.

«Рекомендовать институтам отделения биологии РАН и отделения физиологии РАН с учетом представленных в докладе результатов развернуть масштабные исследования в области нейрорадиобиологии, поскольку радиационное воздействие на определенные структуры головного мозга человека тяжелых заряженных частиц космического происхождения, приводящее к возможному нарушению его мыслительных функций — обучения и памяти, представляет собой основной риск успешного осуществления пилотируемого полета в дальний космос», — говорится в решении совета.

По мнению заместителя председателя совета — директора Института космических исследований РАН Льва Зеленого, вопрос о негативном воздействии радиации на человека стал актуален в связи с планами размещения на орбите Луны станции Deep Space Gateway. Решение о ее создании было принято США и Россией в сентябре 2017 года.

— Радиационные факторы совершенно необходимо учитывать при разработке концепции создания промежуточных форпостов в межпланетном пространстве, — рассказал «Известиям» Лев Зеленый. — Находясь в открытом космосе достаточно долгое время, человек будет подвержен очень серьезному облучению. Надо оценить, насколько приемлем и оправдан этот риск.

По его словам, именно длительное нахождение на окололунной орбите вызывает у ученых тревогу, поскольку при посадке на поверхности Луны можно защититься, создав убежище под слоем грунта. В открытом космосе вне радиационных поясов Земли создать защиту от космического излучения из современных материалов очень трудно.

Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым полетам, космонавт Сергей Крикалев считает, что при полетах на Deep Space Gateway необходимо ввести конкретные требования по защите космонавтов от радиации.

— Хотелось бы получить какие-то рекомендации инженеров. Использовать алюминий, но не такой толщины, а другой. Планировать посещение станции на протяжении не месяца, а трех недель, — заявил Сергей Крикалев.

Как рассказал «Известиям» директор лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований Евгений Красавин, по итогам заседания Совета РАН выбрано порядка 20 институтов, деятельность которых связана с проблемами медицины и космоса. Им поручено заняться проблематикой защиты от радиации вне Земли.

— Наибольшую опасность представляют галактические ядра (тяжелые заряженные частицы. — «Известия»), от которых невозможно защититься физическими методами, — рассказал Евгений Красавин. — Организм космонавта будет подвергаться действию таких ядер, и эффекты могут быть связаны с возникновением раковых заболеваний, различных мутаций, катаракты, нарушений функций центральной нервной системы, в частности высших интегративных (обучение, память, рассудок, речь, сознание и др. — «Известия»).

По словам директора лаборатории, воздействие излучения на организм доказано в ходе экспериментов на животных на ускорителях тяжелых заряженных частиц.

Мировой рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе, герой России Геннадий Падалка полагает, что к угрозам в отношении экипажа необходимо относиться серьезно. В дальних космических полетах космонавтам стоит надеяться в первую очередь на себя, поэтому им особенно важно сохранить ясность ума.

— Радиация вредно воздействует на многие органы. Такая проблема будет стоять остро при нахождении за пределами радиационных поясов Земли, это верно, — рассказал «Известиям» Геннадий Падалка. — При далеких полетах очень высок уровень принятия ответственных решений экипажем, особенно в критических ситуациях.

В то же время космонавт отметил, что за 878 суток в космосе не почувствовал негативного воздействия на свой организм и до самого последнего ухода из отряда космонавтов рвался в очередной полет.

— Если в августе 2016 года мне главная медицинская комиссия дала добро на шестой длительный полет, значит, серьезных последствий для здоровья на тот момент не было, — заявил Геннадий Падалка.

Впрочем, для более объективных выводов о влиянии радиации на организм требуется время, признал космонавт.