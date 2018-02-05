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В России увеличат выпуск солнечных батарей для спутников

Дополнительное производство будет развернуто на предприятии «Квант» в Москве
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Фото: ТАСС/Евгений Курсков
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В России стартует программа импортозамещения солнечных батарей для космических аппаратов (КА). За два-три года производство отечественных компонентов для них нарастят в несколько раз. Сейчас большая часть комплектующих закупается за рубежом. Но даже с учетом этого в стране выпускается не больше трети необходимого российским предприятиям объема таких батарей — остальное импортируется. Между тем от наличия собственного производства зависит обеспечение телекоммуникаций и обороноспособности государства.

Как сообщили «Известиям» в компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС), входящее в этот холдинг столичное предприятие «Квант» значительно нарастит выпуск компонентов для солнечных панелей. Производственные линии для этой цели будут запущены в течение двух-трех лет.

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В первую очередь речь идет об оснащении российских гражданских и военных спутников производства самой ИСС. Сегодня на орбите находятся 92 КА для связи, навигации и геодезии, разработанных и изготовленных этой компанией. Это около двух третей российского спутникового флота.

— Реализуется инфраструктурный проект, в рамках которого в течение двух-трех лет предприятие сможет производить до 200 кв. м фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), — рассказал «Известиям» генеральный директор ИСС Николай Тестоедов.

В настоящее время завод «Квант» ежегодно выпускает несколько квадратных метров ФЭП собственного производства, которые применяются для производства солнечных батарей. В основном используются ФЭП иностранных компаний, которых хватает на изготовление 80120 кв. м таких панелей.

В России современные трехкаскадные арсенид-галлиевые ФЭП выпускают только два предприятия — завод «Квант» и краснодарское ОАО «Сатурн». Краснодарская площадка производит чуть более 100 кв. м фотоэлектрических преобразователей в год из отечественных комплектующих. В компании «Сатурн» не предоставили «Известиям» оперативный комментарий о планах увеличения производства.

Общая потребность российской спутникостроительной отрасли составляет около 300500 кв. м солнечных батарей в год. Недостающее количество приходится импортировать.

По словам действительного члена Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Игоря Маринина, рост отечественного производства позволит избавиться от потребности в иностранных комплектующих. Он отметил, что современные панели жизненно необходимы для увеличения сроков функционирования военных аппаратов и спутников связи. Подобные системы также требуются для повышения мощности передающего оборудования на телекоммуникационных КА.

— Нам нужна независимость от зарубежных поставщиков, собственное производство таких панелей, — рассказал «Известиям» Игорь Маринин. — Если кремниевые солнечные батареи имеют коэффициент полезного действия 18%, то арсенид-галлиевые — более 30%. На спутниках связи с длительным сроком работы используются только современные арсенид-галлиевые панели, кремниевые быстро снижают КПД. От наличия собственного производства зависит обеспечение телекоммуникаций и обороноспособности государства.

Солнечные батареи — главный источник энергии для всех космических аппаратов, вращающихся вокруг Земли. Самые крупные панели развернуты на Международной космической станции (общая площадь — около 1200 кв. м). Они обеспечивают работоспособность научной аппаратуры и жизнедеятельность экипажа из шести человек. Площадь панелей у телекоммуникационных космических аппаратов серии «Экспресс-2000» производства ИСС — около 80 кв. м.

Первые отечественные солнечные батареи были установлены на третьем искусственном спутнике Земли, который проработал в космосе почти два года — с мая 1958-го по апрель 1960-го.

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