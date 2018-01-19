Ученые смогли продлить жизнь горячим электронам в солнечных батареях

Группа химиков из Нидерландов и Франции разработала новый тип гибридных солнечных модулей на основе перовскитов.

Результаты исследования показали, что время жизни горячих носителей заряда примерно в тысячу раз больше, чем в свинцовых перовскитах, передает телерадиокомпания «Мир».

Теперь энергию, рассеиваемую горячими электронами, можно собрать до того, как она превратится в тепло, и тем самым увеличить напряжение. Использование горячих электронов позволит повысить КПД новых солнечных элементов до 66%.

Ранее сообщалось, что международная группа ученых во главе с Роджером Бити из Гарвардского университета обнаружила механизм, который отвечает за креативность человеческого мышления.