Ученые обнаружили отвечающий за креативность механизм мышления

Международная группа ученых во главе с Роджером Бити из Гарвардского университета обнаружила механизм, который отвечает за креативность человеческого мышления.

Оказывается, у творческих личностей три нейронных сети работают синхронно, в отличие от остальных, сообщает телерадиокомпания «Мир».

Речь идет о пассивном режиме, исполнительном контроле и салиентной сети. Первые два отдела у обычных людей не работают одновременно.

Специалисты рассчитывали найти механизм мышления творческих людей. В эксперименте приняли участие более 160 человек, среди которых были ученые, музыканты и художники.

Ранее сообщалось, что факультет когнитивных наук может появиться в Московском государственном университете (МГУ) им. М. Ломоносова.