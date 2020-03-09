Лунное лобби: администрация Трампа пытается спасти Boeing

Интернет-издание Ars Technica сообщило, что новая высадка американцев на Луну станет, судя по имеющейся информации, не только политической акцией. У нее будет и экономический смысл: спасение корпорации Boeing. В том, что скрывается за фасадом новой лунной программы США, разбирались «Известия».

Не успеешь оглянуться

В марте 2019 года вице-президент США Майкл Пенс представил новую космическую программу, согласно которой уже в конце 2024 года должна состояться высадка на Луну. Предполагается, что высадка будет осуществлена в районе Южного полюса, а в составе астронавтов будет как минимум одна женщина.

Уже тогда казалось, что сроки поставлены малореалистичные, особенно учитывая многочисленные задержки с последними проектами NASA. Причина такой спешки была только одна — второе американское покорение Луны, как и первое, не столько научное, сколько политическое мероприятие. И срок был выбран не случайно.

л1 Президент США Дональд Трамп Фото: Global Look Press/Erin Scott/CNP/AdMedia

Всё дело в том, что с ейчас перспектива высадки будет использоваться Дональдом Трампом как один из козырей в президентской гонке. Мол, смотрите, достаточно было прийти, грамотно скомандовать, и буквально через пять лет — высадка на Луну готова. К тому же 2024 год станет последним в возможном втором сроке Трампа, и в случае проблем с осуществлением миссии они станут головной болью уже следующего президента.

Миссия обрела название «Артемида», в честь сестры древнегреческого бога Аполлона, давшего имя первой лунной программе. Год прошел в подготовительных работах, однако, как выяснилось совсем недавно, окончательного понимания задач проекта так и не достигнуто, и они могут быть изменены в любой момент.

Новые вводные

28 февраля 2020 года американский журналист Эрик Бергер сообщил через издание Ars Technica, что ему в руки попал еще неопубликованный документ NASA, согласно которому предлагается перекроить всю программу высадки на Луну. Судя по всему, теперь «Артемида» станет не просто политическим манифестом, показывающим первенство США, но еще и поможет плачевному состоянию аэрокосмической корпорации Boeing.

л2 План реализации миссии «Артемида», 2020–2024 Фото: NASA

Первоначально предполагалось совершить высадку на Луну следующим образом. За оставшиеся четыре года при помощи тяжелых и сверхтяжелых ракет на орбите Луны должна быть собрана часть лунной орбитальной станции LOP-G («Лунная орбитальная платформа — шлюз»). Понятно, что полностью за это время станцию построить не получится, но можно ограничиться самым необходимым — электродвигательным модулем, малым жилым модулем для астронавтов и пристыкованным к ним аппаратом для высадки на поверхность Луны Human Lander System (HLS). Он состоит из двух частей, одна отвечает за спуск на поверхность Луны, а вторая — за возвращение обратно на орбитальную станцию.

Станция даст возможность уменьшить количество оборудования, запускаемого с Земли. Достаточно только космического корабля «Орион» с астронавтами внутри. Посадочный модуль по плану уже будет ждать на орбите Луны. Кроме того, LOP-G — серьезная возможность для человечества попробовать свои силы в создании станции в глубоком космосе и сделать ее «подготовительным полигоном» для будущих полетов на Луну и на Марс.

Фото: NASA Иллюстрация LOP-G, HLS и «Ориона» для миссии Artemis III

Да, первоначально космонавты вряд ли смогут проводить на станции более месяца, слишком высока опасность космической радиации. Но, получив такой опыт, можно будет начать решать вопросы проживания людей в глубоком космосе . Без орбитальной станции к ним так и не приступят в ближайшее десятилетие.

Теперь же, если верить информации Ars Тechnica, предполагается отказаться от орбитальной станции вообще, по крайней мере на первом этапе. Вместо этого полеты на Луну будут осуществляться по двухпусковой схеме при помощи двух сверхтяжелых ракет SLS. Одна ракета запустит на орбиту Луны посадочный модуль, а во второй к спутнику Земли отправится космический корабль «Орион» с астронавтами.

л3 Ракета-носитель SLS Фото: NASA

Минус этого решения в том, что у астронавтов будет меньше места при подготовке к высадке на поверхность Луны. Одно дело — использовать жилой модуль, пусть и малый, а совсем другое — работать исключительно в тесноте корабля «Орион». Зато количество запусков ракеты-носителя SLS при такой схеме вырастет в два раза — как минимум 10 до 2030 года. Каждый запуск будет обходиться NASA в $1,5 млрд.

Спасение нерядового Boeing

Это беспрецедентно дорого. Например, запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy от компании SpaceX оценивался от $90 млн до $150 млн. Даже с учетом в полтора раза меньшей грузоподъемности ракеты Маска разница впечатляющая. Но сейчас Соединенные Штаты Америки будут делать всё, чтобы спасти Boeing, последние месяцы падающий во всё более глубокое пике. Другой аэрокосмической корпорации такого уровня у США да и во всем мире нет. Особенно после того как Boeing по очереди поглотил всех своих бывших конкурентов.

Корпорация погрязла в проблемах. После неудачного испытания космического корабля Starliner, которое было проведено в декабре 2019 года и показало серьезные ошибки в программном обеспечении, Boeing будет отставать как минимум на несколько месяцев от SpaceX и наверняка не получит заказов на доставку астронавтов к Международной космической станции. Проблемы с самолетами Boeing 737-MAX привели к остановке производства. В результате корпорация по итогам года может оказаться в опасной близости от банкротства. И сейчас американское правительство сделает всё, чтобы не допустить такого сценария.

л4 Космический корабль Boeing CST-100 Starliner вскоре после приземления на ракетном полигоне «Белые пески», 22 декабря 2019 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Bill Ingalls/Nasa

С марта 2020 года в США будут с 10% до 15% повышены пошлины на производимые в ЕС самолеты. Эта мера должна помочь не оставить Boeing хотя бы без внутренних заказов. Заказы на ракеты-носители SLS в таком количестве можно рассматривать в том же ключе.

Правда или выдумка?

Стоит отметить, что копия документа представлена не была, это исключительно пересказ журналиста. Глава NASA Джим Бранденстайн опроверг эту информацию и заявил, что NASA продолжает подготовку к высадке на Луну по прежней программе. В пресс-службе NASA ответили, что полученная Эриком Бергером информация не совсем точна.

Вполне возможно, что этот документ — не сама скорректированная программа, а лишь желания лоббистов Boeing. В пользу этой версии говорит и отсутствие в списке запусков миссий по монтажу лунной орбитальной станции, пусть и с серьезным отставанием от нынешней программы. Иначе непонятно, как будут осуществляться без посадочного модуля (он не упоминается в списке по версии Бергера) полеты в 2026 и 2028 году. Разумеется, нельзя исключать и вероятность того, что таинственный документ Бергера — фейк.

л5 Центральный ракетный блок SLS в производственном центре NASA Michoud Assembly Facility Фото: NASA

Т ем не менее, скорее всего, уже в ближайшее время мы увидим реальную скорректированную программу NASA. И скорее всего, число запусков сверхтяжелой ракеты SLS в этой программе не изменится. Слишком уж они важны для Boeing.