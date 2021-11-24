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Смена «Пирса»: зачем на МКС понадобился еще один модуль

Почему он проведет в полете два дня перед состыковкой со станцией
Фото: Роскосмос
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Смена «Пирса»: зачем на МКС понадобился еще один модуль
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2021-11-23 13:24:33
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24 ноября стартует транспортный грузовой корабль, который доставит на МКС новый модуль под названием «Причал». Его главная задача — обеспечить стыковку со станцией разных объектов, включая новые модули и грузовые корабли. Это второй модуль, запущенный Россией в 2021 году после долгого перерыва в 11 лет. Специально для транспортировки «Причала» был модифицирован корабль серии «Прогресс». По сути, его грузовой отсек заменили на новый модуль, скрепив их вместе. В пятницу «Причал» состыкуется с МКС, однако эксперты не исключают, что в будущем он может быть отсоединен и перемещен в состав новой российской орбитальной станции.

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Второй пошел

Согласно плану Роскосмоса, 24 ноября в 16.06 с космодрома Байконур должна стартовать ракета-носитель «Союз-2.1б» с новым модулем для российского сегмента МКС «Причал». На нем отсутствуют собственные двигатели, поэтому ему требуется «тягач», способный модуль его выше с орбиты выведения и пристыковать к станции.

В качестве такого средства доставки используется модифицированный транспортный грузовой корабль «Прогресс-М-УМ». Суть изменений в этой версии том, что двигательный отсек обычного «Прогресса» будет подключен к «Причалу» через особый модуль.

«Причал» — это второй модуль (после «Науки») нового этапа развития российского сегмента МКС и второй модуль, запускаемый в 2021 году. Начавшая летом свою службу на орбите «Наука» была первым российским сегментом МКС, запущенным в течение последних 11 лет.

Смена Пирса
Сборка узлового модуля «Причал»

Сборка узлового модуля «Причал»

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Эскизные проекты «Причала» были утверждены в 2011 году, в течение 2014-го были проведены заводские контрольные испытания, и семь лет модуль находился на хранении. В 2021 году работы над проектом снова перешли в активную стадию.

«Причал» нужен для продолжения наращивания станции с помощью новых модулей, сообщили «Известиям» в РКК «Энергия» им. С.П. Королева, где модуль был разработан и произведен. Всего на нем шесть портов, пять из которых предназначены для стыковки кораблей «Союз» и «Прогресс», а также новых модулей, а один — для его соединения с модулем «Наука».

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Будет обеспечена возможность перестыковки в автоматическом режиме научно-энергетического модуля (он пока еще не запущен. — «Известия») и других объектов с осевого узла на боковые и, при необходимости, обратно, — пояснили в РКК «Энергия». — Средства перестыковки управляются и контролируются пассивной гибридной системой — так называется рука-манипулятор.

Очеловеченный «Причал»

Соединенный с «Прогрессом» «Причал» похож на человека с огромными головой и глазами, но крохотными руками и ногами. Роль туловища выполняет «Прогресс», а модуль, имеющий форму шара, смотрится как голова. На белом фоне модуля выделяются темно-красные порты для стыковки — глядя на «Причал» издалека, их вполне можно принять за глаза. На российском развлекательном ресурсе даже организовали конкурс, в ходе которого нужно дорисовать модуль в его человекообразном варианте.

«Причал» — относительно небольшой модуль массой чуть больше 4,5 т и объемом гермоотсека 19 кубометров (примерно как кухня в хрущевке). Гермоотсек, в котором размещено оборудование и есть место для работы космонавтов, поделен на обитаемую и приборную зону с помощью панелей интерьера.

Смена Пирса
Узловой модуль «Причал»

Узловой модуль «Причал»

Фото: Роскосмос

По сути, «Причал» заменит утопленный летом «Пирс», который выполнял такую же роль узлового модуля, — пояснил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. — Ведь после присоединения к МКС «Науки» у России почти не осталось возможностей для пристыковки и новых модулей и кораблей.

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Вместе с новым модулем корабль привезет на МКС 700 кг разных грузов — ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные продукты для экипажа 66-й основной экспедиции. В итоге масса объединенного с модулем транспортного корабля превысит 8 т.

УМ на орбите

«Причал» должен пристыковаться к МКС через двое суток после старта, вечером в пятницу 26 ноября. Прежде корабль сделает 34 витка вокруг Земли. Это классическая схема, которую используют для минимизации рисков при запуске.

— «Прогресс М-УМ» — не обычный грузовой корабль, это, можно сказать, неординарный объект, — отметил в беседе с «Известиями» источник из ракетно-космической отрасли. — Из-за его необычной формы (грузовой корабль и прикрепленный к нему маленький модуль) у него могут быть особенности при движении вокруг Земли. Вместе с модулем корабль весит чуть более 8 т (обычный «Прогресс» — около 7 т). Безусловно, корабль полностью проработан, но в реальных условиях еще не испытан. Если в полете возникнут проблемы, у специалистов будет больше времени на их решение.

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Сейчас к модулю «Наука» пристыкован «Прогресс МС-17». 25 ноября в 14:18, если полет «Прогресса М-УМ» пойдет по плану, МС-17 отсоединят и тем самым освободят стыковочный узел. Этот узел довольно хрупкий — его нужно защищать от радиации. Чем меньше он будет находиться в открытом состоянии, тем лучше, пояснил источник.

— Если у «Причала» вдруг возникнут проблемы на старте, узел может повредиться без защиты, которую пока обеспечивает МС-17. Если же «Прогресс М-УМ» благополучно стартует, но возникнут проблемы в ходе полета, стыковку можно будет перенести на сутки или двое, благо запас топлива это позволяет, — добавил собеседник.

Новый модуль и старая станция

Может возникнуть закономерный вопрос, почему Роскосмос продолжает запускать новые модули к МКС, хотя станция, согласно сообщениям СМИ, уже почти выработала свой ресурс. Но, как пояснил источник «Известий», такие действия вполне логичны.

Смена Пирса
МКС
Фото: Роскосмос
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— Например, у модуля «Наука» практически истекал срок действия. Лучше он поработает несколько лет на МКС, чем пропадет вовсе, — сообщил пожелавший остаться неназванным эксперт. — «Причал» тоже ждал своего часа много лет, запустить его быстрее и легче, чем ту же «Науку», поэтому нет смысла ждать, пока заработает новая российская станция. Тем более что есть теоретическая возможность отсоединить модули от МКС и прикрепить их на новое место.

Как сообщили «Известиям» в Роскосмосе, «Причал» должен обеспечить возможность его стыковки (в том числе одновременной) как с кораблями «Союз» и «Прогресс», так и с пилотируемым транспортным кораблём нового поколения «Орел».

Кроме того, как напомнили в Роскосмосе, федеральная космическая программа предусматривает создание Научно-энергетического модуля (конкурс выиграла РКК «Энергия»). Контракт на его изготовление заключен. В дальнейшем он может быть присоединен к «Причалу».

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