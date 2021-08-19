Деньги на вакуум: сколько может стоить туризм на российскую орбитальную станцию

Создание туристического модуля на Российской орбитальной служебной станции могли бы окупить 25 туристов за шесть лет, рассчитали «Известия» вместе с экспертами. Но найти желающих отправиться на такую экскурсию, вероятно, будет сложно, отметили специалисты. Создать на станции специальный модуль для туристов в начале августа предложил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Впрочем, на модуле можно заработать с помощью проведения экспериментов для коммерческих компаний или даже создания развлекательного контента, указали эксперты.

Космическая цена

Выступая с лекцией в Летней космической школе в начале августа, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что на Российской орбитальной служебной станции следует создать специальный модуль для туристов. Госкорпорация будет развивать направление космического туризма в части орбитальной пилотируемой программы, добавил он.

«Известия» попробовали оценить, во сколько обойдется создание туристического модуля и окупится ли он за счет экскурсий и других коммерческих проектов. Мы использовали информацию из открытых источников и опросили экспертов из космической отрасли.

Для начала оценим, во сколько обойдется сам модуль. Источник «Известий» в ракетно-космической отрасли сообщил, что стоимость всех модулей примерно одинакова. Поэтому можно ориентироваться на самый последний из запущенных — модуль «Наука». Дмитрий Рогозин сообщал, что он обошелся в 18 млрд рублей. Учитывая инфляцию, можно предположить, что аналогичный модуль через несколько лет будет стоить уже 20 млрд.

Его запуск, например, с помощью ракетного комплекса «Ангара», по словам источника, обойдется еще примерно в 6–7 млрд рублей. С помощью этого комплекса планируется запускать научно-энергетический модуль (он будет первым модулем российской орбитальной служебной станции). Об этом сообщал руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев.

К перечисленному можно прибавить около 1 млрд рублей на оказание ряда так называемых пусковых услуг — подготовка модуля, управление, стыковка и тому подобное, добавил источник.

В итоге получится, что туристический модуль может обойтись «Роскосмосу» в 28 млрд рублей. Цена эксплуатации подобных объектов составляет примерно 10% от их стоимости в год, добавил независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Если предположить, что стоимость модуля нужно окупить за шесть лет, необходимо получить прибыль в 45 млрд рублей за это время.

Плати и лети

Теперь оценим, какую прибыль станции могут принести туристы. В 2019 году финансовый директор NASA Джефф Девит сообщил, что для полета на МКС и нахождения там в течение месяца туристу придется заплатить почти $60 млн. Будем отталкиваться от этой суммы.

В составе экипажа обязательно должен быть командир, поэтому за один полет можно отвезти на станцию двух туристов. Прибыль может составить $120 млн. Но за запуск ракеты-носителя и корабля придется отдать около $70 млн, сообщил «Известиям» источник в ракетно-космической отрасли. Таким образом, доход с двух туристов составит $50 млн, или 3,6 млрд рублей, если рассчитывать по нынешнему курсу.

Исходя из этих расчетов можно сказать, что теоретически в течение шести лет примерно 25 космических туристов полностью окупят затраты на специально созданный для них модуль на российской орбитальной станции.

Но стоит также учесть производственные возможности РКК «Энергия», которая делает «Союзы», добавил Андрей Ионин.

— Сейчас корпорация производит два-три «Союза» в год, — рассказал эксперт. — Получается, большую часть кораблей корпорация должна производить именно для космических туристов, а не для отправки на станцию основного экипажа.

Турист, найдись

Остается еще один важный вопрос: где найти людей, у которых достаточно денег и здоровья для космического путешествия?

— Полет на орбитальную станцию в отличие от суборбитального требует подготовки в течение нескольких месяцев, — рассказал Андрей Ионин. — Получается, что у человека должно быть, с одной стороны, много денег, с другой — много времени на подготовку. Сможет ли серьезный бизнесмен выделить столько времени в своем графике — вопрос сложный. При этом орбитальный космический турист должен быть относительно здоров, следовательно, молод. Возможно, люди предпочтут суборбитальный космический туризм, который существенно дешевле и проще.

Поэтому эксперт не ожидает большого спроса на подобную услугу. Строительство туристического модуля может и не окупиться, заключил Андрей Ионин.

Но орбитальную станцию можно также использовать для экспериментов и проектов, связанных с производством в космосе, добавил генеральный директор компании Success Rockets Олег Мансуров.

— На коммерческих условиях можно предоставлять возможность тестирования технологий производства разных материалов или аппаратуры, — пояснил Олег Мансуров. — Кроме этого, российская станция может стать пересадочным пунктом или пунктом снабжения для других стран или международных объектов. К примеру, она может стать «ступенькой» между Землей и лунной орбитой, а также для потенциальных путешествий на Марс.

И наконец, если эксперимент по съемкам фильма на МКС будет успешным, подобные проекты можно будет делать и на новой российской орбитальной станции, отметил эксперт.