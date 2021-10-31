 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Спорт
«Локомотив» одержал победу в матче с «Нижним Новгородом»
Общество
Умер бывший глава Пушкинского дома в Санкт-Петербурге Скатов
Мир
Глава МИД России и Франции обсудили ряд острых вопросов
Спорт
Петр Ян победил Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе
Общество
Умерла бабушка пробравшегося в «красную зону» больницы жителя Томска
Спорт
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Спорт
Тейшейра нокаутировал Блаховича и стал самым возрастным новым чемпионом UFC
Мир
Глава ВОЗ выразил Лаврову благодарность за инициативу Путина о взаимном признании вакцин
Мир
Двое сирийских военных ранены под Дамаском в результате удара Израиля
Мир
Экс-главком НАТО выразил беспокойство из-за фразы Лаврова
/

Полет желтого сокола: Россия и ОАЭ будут совместно осваивать космос

Какие выгоды обещает сотрудничество обеим сторонам
Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
Главный слайд
Начало статьи
Полет желтого сокола: Россия и ОАЭ будут совместно осваивать космос
2021-10-29 12:52:02">
2021-10-29 12:52:02
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 72-м Международном астронавтическом конгрессе в Дубае на днях было заключено соглашение о сотрудничестве между Россией и ОАЭ. Со стороны России его подписал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а со стороны Объединенных Арабских Эмиратов — государственный министр по передовым технологиям ОАЭ, председатель космического агентства ОАЭ Сара аль-Амири. Что могут предложить друг другу Россия и ОАЭ в космической отрасли, разбирались «Известия».

Надежда на космос

Объединенные Арабские Эмираты — молодая страна. Каких-то полвека назад, 2 декабря 1971 года, шесть из семи эмиратов Договорного Омана объявили о создании федерации под названием Объединенные Арабские Эмираты. Герб нового государства украсил желтый сокол, символ единовластия. Наукой вообще и космосом в частности ОАЭ стали заниматься гораздо позже. Еще в 2017 году соискатели ученой степени доктора наук составляли менее 0,8% населения с высшим образованием, что вдвое меньше, чем в арабских странах в целом.

Лунный некамень: из чего космонавты смогут строить здания
Как работы российских ученых помогают программе по освоению спутника Земли

С космосом же дела в стране обстояли практически никак. Не было техники, не было инженеров, не было знаний. Собственная космическая программа ОАЭ стартовала 6 февраля 2006 года, когда Мухаммед бин Рашид Аль Мактум, вице-президент и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, а также правитель Дубая, учредил Эмиратский институт передовой науки и техники (EIAST). Спустя девять лет на его основе был учрежден космический центр Мухаммеда бин Рашида, куда и вошел Эмиратский институт.

Буквально за несколько лет молодому космическому центру удалось успеть очень многое. Запущены первые космические аппараты, отправился на орбиту первый космонавт ОАЭ, в августе 2020 года стартовала первая в истории арабская марсианская миссия. Зонд «Аль-Амаль» («Надежда») в феврале 2021 года успешно вышел на орбиту Красной планеты. И всё это менее чем за два десятилетия.

Достичь такого темпа Объединенным Арабским Эмиратам помогали многие более развитые космические державы, а злые языки вообще утверждают, что всё решили большие нефтяные деньги. Однако только финансами отставание было бы ликвидировать просто невозможно — за космическими успехами Дубая видна огромная работа.

Полет желтого сокола
запуск арабской миссии на марс
Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah

Руководителем программы стала 30-летняя Сара бинт Юсеф аль-Амири — государственный министр по передовым технологиям в министерстве промышленности и передовых технологий правительства ОАЭ, глава космического агентства ОАЭ и совета ученых ОАЭ, а также заместитель руководителя космической программы Emirates Mars Mission. Средний возраст занятых в проекте специалистов — менее 30 лет.

Что ищет он в стране далекой: земляне продолжают настойчиво штурмовать Марс
«Персеверанс» стал пятым марсоходом NASA

Кстати, вопреки сложившемуся мнению Объединенные Арабские Эмираты всё более охотно дают возможность женщинам работать в науке и космической сфере. Например, команда специалистов, работавших на запуске первого марсианского зонда ОАЭ «Аль-Амаль», на 80% состоит из женщин. В основную научную команду входят 11 сотрудников космического агентства ОАЭ: восемь женщин и трое мужчин.

В 2017 году была запущена долгосрочная стратегическая программа «Марс 2117», финалом которой должно стать первое арабское марсианское поселение. Скептики поспешили заявить, что это просто очередной, пусть и очень красивый, способ создания проекта по методу Ходжи Насреддина («или ишак сдохнет, или падишах помрет»).

Но, судя по уже проделанной работе, Объединенные Арабские Эмираты видят в космических исследованиях серьезный инвестиционный потенциал и готовы развивать их по максимуму. Один из показателей такого интереса — то, что 72-й Международный астронавтический конгресс прошел впервые более чем за 70-летнюю историю в арабской стране, в ОАЭ.

Между Россией и Америкой

Космос познания: что важного совершит на орбите «Наука»
Новый орбитальный модуль был запущен к МКС 21 июля

За короткое время у России и ОАЭ сложились серьезные партнерские отношения в космической сфере. Уже в 2017 году были заключены договоренности о запуске первого в истории страны космонавта. На место претендовали 4022 человека. Победителями стали девять кандидатов, направленных на окончательное обследование в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Там отобрали двух финалистов, одним из которых стал военный летчик Хаззаа аль-Мансури.

За год подготовки он прошел более 90 курсов и более 1400 часов обучения. 25 сентября 2019 года Хаззаа аль-Мансури стартовал вместе с командиром экипажа Олегом Скрипочкой и бортинженером Джессикой Меир на борту «Союза МС-15». Он провел в космосе восемь суток и стал первым в истории космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов.

Конечно, космические структуры ОАЭ в первую очередь смотрят на возможность получения опыта и им не так важен источник. Буквально через год после полета аль-Мансури стало известно, что космический центр имени Мухаммеда бин Рашида выбрал NASA для продолжения подготовки собственных астронавтов для возможной работы на МКС.

Полет желтого сокола
космонавты
Фото: Global Look Press/Roscosmos
Время собирать камни: NASA начинает подготовку к марсианской миссии
Удастся ли американцам доставить грунт с Красной планеты?

С 21 сентября 2020 года Хаззаа аль-Мансури и второй космонавт, аль-Нейади, начали проходить подготовку для полетов в космическом центре имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне (США). Затем стало известно, что такую же программу подготовки пройдут еще два будущих космонавта ОАЭ, также строго отобранных более чем из 4000 претендентов. Стали известны их имена — Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш. Да, ОАЭ хотят, чтобы среди первых космонавтов страны была женщина.

Новость многие восприняли как отказ от сотрудничества с «Роскосмосом» и поворот в сторону NASA, но это совсем не так. Как уже говорилось, самое важное для ОАЭ — это получение максимального количества знаний и компетенций, чтобы на их основе создавать собственную независимую программу. Именно поэтому для обучения в NASA были выбраны космонавты, уже обучавшиеся в России. Это максимально логичный шаг, если цель — оценить обе программы, определить их лучшие стороны и слабости и на основе такого анализа заниматься обучением собственных космонавтов.

Поэтому в работе ОАЭ с Россией в вопросах пилотируемой космической программы еще ничего не закончено, и, судя по информации с полей Международного астронавтического конгресса, мы можем услышать вскоре о новых контрактах и полетах.

Цель — Марс

«Марсианские гонки»: Китай дышит в спину США
14 мая спускаемый аппарат «Тяньвэнь-1» приземлился на равнине северного полушария Марса, что ознаменовало успех первой миссии Китая по посадке марсохода.

Космический центр Мухаммеда бин Рашида сделал своей стране шикарный подарок к 50-летию — запуск марсианской миссии «Аль-Амаль». Научная цель, поставленная перед этим спутником, — создание полной картины марсианской атмосферы. Орбитальный аппарат исследует изменения погоды на Красной планете и изучает метеорологические события в нижних слоях атмосферы, такие как пылевые бури.

Специалистам ОАЭ удалось создать этот аппарат в удивительно короткие сроки. Естественно, тут тоже не обошлось без сторонней помощи. «Аль-Амаль» был создан в рамках сотрудничества космического центра Мухаммеда бин Рашида и американской лаборатории атмосферной и космической физики в Университете Колорадо, а также других американских организаций, таких как университет штата Аризона и Калифорнийский университет в Беркли.

Полет желтого сокола
запуск арабской миссии на марс
Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Продлили бремя: МКС будет работать «до упора»
Увеличение срока службы говорит о том, что причиной трещин на корпусе мог быть удар, а не усталость металла

И опять видна готовность ОАЭ сотрудничать с теми, кто предлагает наиболее интересные условия, вне зависимости от национальной принадлежности. Запуск зонда «Аль-Амаль» был произведен в июле 2020 года из космического центра Танегасима на японской ракете H-IIA.

Сразу после успешной реализации марсианского проекта ОАЭ анонсировали следующий, не менее амбициозный — запуск миссии по изучению астероидов. Пока предполагается, что старт миссии будет проведен в 2028 году, она продлится пять лет, зонд пролетит мимо Венеры, шести астероидов в поясе астероидов и затем совершит посадку на седьмой.

Время возможностей

Еще несколько лет, и ОАЭ станет игроком, с которым придется считаться, особенно учитывая серьезный бюджет и далеко простирающиеся стратегические планы. Именно поэтому подписание межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях между Россией и ОАЭ выглядит очень грамотным и своевременным решением.

Полет желтого сокола
Международный астронавтический конгресс
Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

Соглашение позволит России и ОАЭ развивать взаимовыгодное сотрудничество в области спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли, мониторинга космического пространства, спутниковой телекоммуникации и связи, создания космической техники, пилотируемой космонавтики и научных исследований в космическом пространстве.

В ходе подписания Дмитрий Рогозин пригласил Сару аль-Амири в Россию посмотреть на возможности российской космической программы. Возможно, уже в ближайшее время мы услышим о новых интересных совместных проектах. По крайней мере очень хотелось бы на это надеяться.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021