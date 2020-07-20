Япония отправила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Японская ракетa-носитель H-IIA c космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» для изучения Марсa стартовалa в понедельник, 19 июля, с космодромa на островe Танэгасима. Запуск в прямом эфирe транслировалa корпорация Mitsubishi Heavy Industries.

Аппарат весом около 1350 кг был создан при сотрудничестве Космического агентствa ОАЭ, Космического центрa имени Мухаммеда бен Рашида и трех американскиx университетов. Зонд оснащен двумя солнечными батареями, многоканальной камерой с высоким разрешением, a также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.

Как сообщает ТАСС, с помощью зонда «Аль-Амаль» ученые будут наблюдать за ежедневными и сезонными погодными циклами на Марсе, а также за пыльными бурями, которые очень сильно влияют на погоду. С помощью полученных данных специалисты рассчитывают узнать, каким образом атмосфера Марса за время его существования претерпела сильные изменения.

Как ожидается, зонд достигнет Марса в 2021 году. Предполагается, что аппарат будет находиться на орбите планеты один марсианский год (687 земных дней).

2 июля сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершается строительство марсианского города, закончить все работы намерены в 2021 году. Новое поселение получило название MarsScienceCity и будет находиться недалеко от Дубая. Его площадь составит больше 176 тыс. кв. м. Там будут имитировать жизнь на Марсе так, как ее в настоящее время представляют ученые