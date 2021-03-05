Продлили бремя: МКС будет работать «до упора»

Продление срока службы МКС до 2028 года говорит о том, что трещины на корпусе станции возникли вследствие стыковки или удара, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Скорее всего, NASA и ЦУП уже проанализировали причины появления дефектов и выяснили, что они не угрожают существованию МКС, полагают специалисты. Для России потеря станции может стать концом пилотируемой космонавтики, поэтому ученые склоняются к выводу, что ее следует эксплуатировать до последнего момента, но не рискуя здоровьем экипажа.

И вновь продолжается бой

Запущенные в 1998 году первые модули Международной космической станции изначально были рассчитаны на 15 лет работы. В дальнейшем к ним присоединялись более новые отсеки, а сроки эксплуатации станции многократно менялись. В феврале 2010 года Многосторонний совет по управлению МКС подтвердил, что не существует никаких известных на этом этапе технических ограничений на продолжение эксплуатации станции после 2015 года, а администрация США предусмотрела дальнейшее использование МКС по меньшей мере до 2020 года. NASA и Роскосмос рассматривали продление этого срока по меньшей мере до 2024 года или даже до 2027-го. В мае 2014 года на тот момент вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не намерена продлевать эксплуатацию Международной космической станции после 2020-го. Однако в 2015-м Роскосмос и NASA вновь договорились об увеличении сроков эксплуатации до 2024-го.

В 2020 году стало известно, что МКС будет работать как минимум до 2025 года. Однако потом началась серия инцидентов с системами жизнеобеспечения станции, а также появились трещины в корпусе.

Впрочем, несмотря на это, 4 марта РКК «Энергия» сообщила о решении о продлить срок работы МКС до 2028 года. Это обусловлено тем, что на кону, по сути, — судьба отечественной пилотируемой космонавтики, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Для России списание МКС означает конец эпохи пилотируемых полетов в космос, — полагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — Разговоры о новой российской станции ни на чем не основаны: нет ни плана, ни финансирования. Решение о ее создании нужно было принимать в 2015 году. Впрочем, если принять его сейчас, то, все-таки, можно успеть до 2030 года.

С финансовой точки зрения МКС, как и все пилотируемые космические проекты, крайне затратен, отметил специалист. Поэтому идея продления срока эксплуатации станции «до упора» выглядит спасительной, сказал он.

Если МКС действительно прослужит до 2028 года, она вдвое превысит срок пребывания на орбите станции «Мир». Модули «Заря» и «Звезда» были рассчитаны на 15 лет, однако их работа продолжается уже 23 года.

— С учетом возможности ремонта их существование можно продлить и до 2028 года, — считает Иван Моисеев. — Если, разумеется, не произойдет некое чрезвычайное происшествие, например, столкновение с грузовым кораблем. Главный вопрос заключается в происхождении трещин. Если они возникли вследствие усталости металла, придется принимать радикальное решение о герметизации проблемного модуля или даже его отстыковке.

Космическое расследование

Знание причин образования девектов на корпусе МКС определит дальнейшее развитие событий, полагают эксперты.

— Во-первых, надо понять однозначно, располагается ли трещина во вмятине, — сказал профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС», научный сотрудник ИФХЭ РАН Петр Лагов. — Если да, то на стружке от сверления под электронным микроскопом можно определить химический состав материала, который произвел вмятину, поскольку он должен оставить след. Хотя этот след может точно и не совпадать по координатам с трещиной и, тогда его может и не быть в месте сверления. Во-вторых, по той же стружке можно определить, насколько изменилась структура, состав и прочие характеристики сплава. Для этого нужен эталон, который хранился все это время на Земле.

И только после этого можно делать выводы об усталости металла или иных причинах появления трещин, считает эксперт. Если использованные космонавтами методы устранения дефектов себя оправдают, стоит продолжать прибегать к ним, добавил он.

Утечки также могут быть связаны с проблемами на стыке отсеков, и эта проблема потребует других решений, отметил Петр Лагов. Срок службы МКС нужно продлевать максимально, но не рискуя жизнями космонавтов, заключил он.

Раз решение о продлении срока службы станции уже принято, скорее всего, ЦУП и NASA провели некое исследование на основе данных, полученных от космонавтов.

— Информация от официальных источников о трещинах очень скудная. Если комиссия решила, что дефекты не представляют опасности, скорее всего, так и есть, — сказал заведующий кафедрой физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Семенов. — Ситуация серьезная и, скорее всего, был проведен максимально подробный анализ. Действительно, они могут быть просто результатом жесткой стыковки или удара.

Если это причина трещин — не усталость металла, станция вполне может проработать до 2028 года, заключил эксперт.