Стара, как «Мир»: ученые считают, что починить корпус МКС невозможно

На МКС может быть больше шести трещин, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Скорее всего, станция уже выработала свой ресурс, опасаются специалисты. Металл износился и исправить это можно, только переплавив его, что сделать невозможно, пояснили они. Впрочем, есть вероятность, что трещины стали результатом большой нагрузки на стыковочный узел. Если заделать их не удастся, отсек можно будет изолировать, как это было сделано на советской станции «Мир», рассказали ученые.

Тайное станет явным

В корпусе модуля «Звезда» может быть до шести трещин, ставших причиной утечки воздуха на МКС. Об этом стало известно из переговоров космонавтов, которые NASA транслировало 24 февраля.

Первую трещину длиной 4,5 см в промежуточной камере модуля «Звезда» космонавты нашли в октябре. Ее заделали гибким диском из резины и алюминиевой фольги. 24 февраля место второй возможной трещины заклеили несколькими слоями пленки, чтобы определить, есть ли в этом месте утечка воздуха. 25-го космонавт Сергей Рыжиков установил временную заплату на трещину номер три.

Специалисты склонны считать, что трещины появились давно, просто ранее их не фиксировали. Пробоин может быть и больше шести.

Стара как Мир Интерьер служебного модуля «Звезда» Фото: NASA

— В металлической оболочке МКС со временем, от наличия циклических механических нагрузок и термоциклирования (станция оказывается то на солнечной стороне, то в области тени), будут появляться и увеличиваться трещины, — пояснил заведующий кафедрой физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Семенов. — Примерно те же процессы привели к разрушению «Мира». Срок его службы продлевали до тех пор, пока было возможно как-то залатать повреждения.

Появление дефектов довольно закономерно: при стыковке идет очень большая нагрузка на узел, отметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Корпус, который эксплуатируется с 1998 года, отслужил свой рассчитанный срок в 15 лет, но теперь начинает «растрескиваться» при ударах, полагает он.

— Разговоры космонавтов не лучший источник информации. Лично у меня сложилось впечатление, что это не трещины, а подозрения на них. Космонавты планируют провести проверку относительно своих предположений, и только после нее можно будет обсуждать дальнейшие действия, — сделал оговорку специалист. — Если наличие большого количества трещин подтвердится, можно говорить об усталости металла (так называют изменение свойств материала и образование трещин, вызванное циклической нагрузкой. — «Известия»).

Процесс появления новых трещин на МКС неизбежен и необратим, ведь станция почти выработала свой ресурс, считает Александр Семенов.

— Восстановить свойства уставшего металла можно, только путем его переплавки. Таким образом, полностью заменять нужно весь корпус аварийного модуля МКС, а это невозможно, — сказал эксперт.

Продержаться на лету

Впрочем, эксплуатировать станцию еще некоторое время вполне возможно, тем более что срок службы рассчитан с запасом, считают эксперты.

— Оптимальным способом устранения дефекта был бы анаэробный герметик, — предположил профессор кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС», научный сотрудник ИФХЭ РАН Петр Лагов. — Обычно его используют для заклейки трещин в вакуумном оборудовании. Он довольно простой в реализации и требует только очистки поверхности.

NASA сообщило, что экипаж МКС просверлит корпус российского модуля, чтобы остановить увеличение трещины. Но к такому подходу специалисты отнеслись скептически.

Стара как Мир Служебный модуль «Звезда» Фото: Global Look Press/Roscosmos

— Сверление может привести к непредвиденным последствиям, — отметил Петр Лагов. — Хотя бы потому, что оно увеличит общую площадь отверстия и заделать его будет сложнее. Суть операции, судя по всему, состоит в создании отверстий по краям трещины. Это должно компенсировать механическое напряжение, и предотвратить разрастание дефекта. Однако если применение герметика точно не навредит, а может, и улучшит ситуацию, то сверление способно негативно отразиться на состоянии металлической оболочки станции.

Чтобы принять верное решение, нужно понять, разрастаются ли имеющиеся трещины или они стабильны, считает эксперт. Во втором случае лучше предпринимать минимум действий, исходя из принципа «не навреди», сказал он.

— Запланированный срок эксплуатации, то есть до 2024 года (ранее его продлили до этой даты. — «Известия»), МКС вполне прослужит, — считает Иван Моисеев. — История с трещинами, безусловно, неприятная, она вызывает много эмоций. Но такие трещины не препятствие для еще нескольких лет эксплуатации станции. Основной вопрос, который возникает на фоне таких событий, — продлят ли срок эксплуатации до 2030 года.

Ранее сообщалось, что срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году, но Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении этого срока до 2028 или даже 2030 года.

— С завершением работы МКС закончится и российская пилотируемая космонавтика, летать просто будет больше некуда, — пояснил Иван Моисеев. — Поэтому хотелось бы, чтобы станция прослужила как можно больше. Однако серия неполадок, пусть и мелких, некритичных, вызывает негативную реакцию среди руководителей проекта. Под давлением таких событий они могут принять решение о затоплении МКС в 2025 году. Кстати, сама процедура весьма непростая, к ней надо готовиться, планировать. И ответственна за нее, судя по договору, Россия.

Даже если заделать трещины не удастся, отсек можно изолировать, как это было сделано на «Мире», отметил эксперт. Впрочем, стоит учитывать, что тогда ситуация была намного хуже, добавил он.

Стара как Мир Фото: Global Look Press/Roscosmos

Справка «Известий» В 1997 году транспортный корабль «Прогресс М-34» при проведении ручной стыковки столкнулся с модулем «Спектр». Помимо огромных повреждений солнечных батарей в результате образовалась пробоина в модуле «Спектр» площадью 2 кв. см. Это привело к снижению давления воздуха на всей станции, и экипаж принял решение изолировать поврежденный модуль.

Если же неприятности произойдут и в других отсеках МКС, можно говорить об эвакуации персонала со станции, сказал Иван Моисеев.

Согласно процитированным NASA переговорам космонавта Сергея Рыжикова и специалиста подмосковного ЦУПа, на пятницу запланировано обследование трех мест возможных трещин, на которые были установлены пленки, показывающие наличие или отсутствие утечки.

«Известия» направили запрос в «Роскосмос».